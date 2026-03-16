コンシューマ向け新ブランド「AmuLit」最新作「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」中国語繁体字版の発売が決定！

株式会社ボルテージ

株式会社ボルテージ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：津谷 祐司）は、当社コンシューマ向けブランド「AmuLit」の最新作「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」の中国語繁体字版「霓虹三國 -Echoes of the Lost-」が、JOYOLAND社（本社：中国・北京市、代表取締役：鄭 波）より2026年に発売されることをお知らせいたします。

「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」（以下、「ネオンクラッシュ」）は、近未来のネオン街を舞台に、マフィア同士の抗争を描く“悪を悪で正す”アウトローアドベンチャー作品です。「AmuLit」作品でご好評いただいている恋愛要素に加え、重厚でドラマチックなストーリーを、実力派クリエイター陣による美麗なイラストや演出とともに描き、ご好評をいただいております。

このたび、「ネオンクラッシュ」の中国語繁体字版「霓虹三國 -Echoes of the Lost-」が、2026年にJOYOLAND社より発売されることが決定いたしました。

当社は今後も、世界中のお客様に「AmuLit」タイトルをお楽しみいただけるよう、海外展開にも積極的に取り組んでまいります。

「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」公式サイト ： https://products.voltage.co.jp/neonclash/(https://products.voltage.co.jp/neonclash/)

「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」公式X（＠NeonClash_EL） ： https://x.com/NeonClash_EL(https://x.com/NeonClash_EL)

中国語繁体字版「霓虹三國 -Echoes of the Lost-」概要

タイトル：霓虹三國 -Echoes of the Lost-

（邦題：ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost- ）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

発売日：2026年発売予定

価格：一般版 398HKD

限定版 798HKD

対象年齢：15歳以上

対応言語：中国語繁体字

発売元：JOYOLAND

販売元：傑仕登股份有限公司 / 飛龍亞太集團有限公司

「ネオンクラッシュ -Echoes of the Lost-」あらすじ

ネオン煌めく享楽の国。

――玖昴国（くみょうこく）。

ここは、誰かを下げないと自分が一番底に落ちてしまう場所。

努力なんて、何の意味もない。

誰かを助ける余裕なんてない。

裏デリバリーの少女――クロアもそんな底辺の若者の一人。

玖昴国では今日を生きるために、若者たちの多くが

『マフィア』となり勢力争いに明け暮れている。

暴力と犯罪に塗れたマフィアは一般市民から疎まれる存在だ。

しかしかつて、マフィアからは尊敬を集め、

市民からも愛されたファミリーがあった。

その名はリュウファミリー。

だが、11年前。リュウファミリーは壊滅した。

その唯一の生き残り（カンテ・ラウド）と、

隠された後継者（リュウ・クロア）の出会いから

運命の歯車は再び動き出す――

中国語繁体字版 AmuLit作品 好評販売中！

タイトル：even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說

（邦題：even if TEMPEST宵闇にかく語りき魔女）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

価格：ダウンロード版 438HKD

対象年齢：15歳以上

対応言語：中国語繁体字

発売元：JOYOLAND社

販売元：傑仕登股份有限公司 / Game Source Entertainment

「even if TEMPEST 黃昏中魔女如是說」ニンテンドーeショップ：

https://store.nintendo.com.hk/70010000063410(https://store.nintendo.com.hk/70010000063410)

タイトル：even if TEMPEST 連綴之時的拂曉

（邦題：even if TEMPEST 連なるときの暁）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

価格：ダウンロード版 398HKD

対象年齢：15歳以上

対応言語：中国語繁体字

発売元：JOYOLAND社

販売元：傑仕登股份有限公司 / Epicsoft Asia Pte Ltd

「even if TEMPEST連綴之時的拂曉」ニンテンドーeショップ：

https://store.nintendo.com.hk/70010000086824(https://store.nintendo.com.hk/70010000086824)

タイトル：紅鈴的慟哭

（邦題：レッドベルの慟哭）

対応機種：Nintendo Switch(TM)

価格：一般版 398HKD

限定版 798HKD

対象年齢：15歳以上

対応言語：中国語繁体字

発売元：JOYOLAND社

販売元：傑仕登股份有限公司/ Epicsoft Asia Pte Ltd

「紅鈴的慟哭」ニンテンドーeショップ：

https://ec.nintendo.com/HK/zh/titles/70010000099069(https://ec.nintendo.com/HK/zh/titles/70010000099069)

JOYOLAND社（北京歓楽百世科技有限公司）について

本社：中国・北京市 代表取締役：鄭 波

多くの女性向けビジュアルノベルの中国語ローカライズ経験を持つ企業です。

コンシューマーごとのクロスプラットフォーム移植、品質保証、配信・発売などのサービスも提供しております。

公式サイト：http://joyoland.com/(http://joyoland.com/)

ボルテージのコンシューマ向けブランド「AmuLit」

『AmuLit （アミュリット） 』はボルテージのコンシューマ向けブランドです。

ブランド名の『AmuLit』は、プレイしてくださる皆さまの心に寄り添うお守りのような存在になれたらという想いから、英語の『Amulet（お守り）』と『Literature（物語）』を組み合わせて名付けています。

物語『Literature』の中に輝く光『Lit』や愛『i』を探しながら、皆さま自身が物語を紡ぎ出し、運命を切り開いてほしいという想いも込めています。

「AmuLit」公式サイト ： https://products.voltage.co.jp/switch/(https://products.voltage.co.jp/switch/)

「AmuLit」公式X（＠AmuLit_JP） ： https://x.com/AmuLit_JP(https://x.com/AmuLit_JP)

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。(C)2017 Nintendo

※ 記載されている会社名・商品名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

ボルテージ会社概要

社名：株式会社ボルテージ

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

代表取締役社長：津谷 祐司（つたにゆうじ）