「どこどこJP」がシャノンのMAツール「SHANON MARKETING PLATFORM」に採用新機能「アクセス企業」の実装を支援

株式会社Geolocation Technology

株式会社Geolocation Technology（本社：静岡県三島市／代表取締役社長：山本敬介／証券コード：4018）は、当社が提供するIPアドレスからユーザーの地域、組織、回線などの情報を取得できるAPIサービス「どこどこJP」が、株式会社シャノン（本社：東京都港区／代表取締役CEO：山崎浩史／証券コード：3976、以下シャノン）のマーケティングオートメーション（MA）ツール「SHANON MARKETING PLATFORM」（以下「シャノンMA」）に採用され、新機能「アクセス企業」において活用されることをお知らせいたします。

■背景・目的

BtoBマーケティングにおいて、企業のWebサイトへの訪問は顧客の興味関心を示す重要なシグナルです。一方で、資料請求などに至っていない匿名ユーザーについては、どの企業からアクセスしているのか把握することが難しいという課題がありました。

このたび、シャノンが提供するMAツール「シャノンMA」に当社のIPアドレスデータベース「どこどこJP」が実装されることで、IPアドレスからアクセス元企業の情報を把握することが可能となり、企業単位でのWeb行動分析を実現します。

これにより、マーケティング担当者は見込み度の高い企業を早期に把握し、より戦略的な営業・マーケティング活動を推進することが可能となります。

■「アクセス企業」機能について

シャノンが提供する新機能「アクセス企業」は、自社Webサイトにアクセスした企業情報を可視化する機能です。

・アクセス企業のリスト化

自社サイトを訪問した企業名、業種、企業規模、所在地などを一覧で表示します。

・見込み度合いの把握

関連リード数や最終訪問日などの情報を統合し、関心度の高い企業を直感的に把握できます。

・詳細な訪問履歴の確認

特定企業のユーザーが「いつ」「どのページを」「どの程度閲覧したか」といった行動ログをタイムライン形式で確認することができます。

■想定される活用シーン

１．未接点企業へのアプローチ

自社サイトを頻繁に閲覧している企業を把握し、インサイドセールスによる先回りの営業活動を実現します。

２．商談中企業のフォローアップ

導入検討中企業の関心ページ閲覧を把握し、適切なタイミングでの営業フォローを可能にします。

３．コンテンツ反応の分析

閲覧企業の業種や規模を分析することで、マーケティング施策の最適化に活用できます。

■エンドースメント

株式会社シャノン CMO兼SMB担当 浅野 哲様

株式会社シャノンは、「シャノンMA」と「どこどこJP」の連携開始の展開を心より歓迎いたします。本連携により、匿名のWebサイト訪問者に対してポップアップやWebパーソナライズといった動的なアプローチだけでなく、企業名や属性情報がシャノンMA上で可視化されます。これにより、シャノンMAを利用したABM（アカウント・ベースド・マーケティング）を、潜在顧客を包括した、より戦略的な取り組みとして実現可能になります。これからも本協業を通じ、お客様にとって価値あるご支援ができるように努めてまいります。

■株式会社シャノンについて

シャノンは、企業のマーケティング活動を支援するクラウド型マーケティングソリューションを提供する企業です。イベント管理、セミナー運営、マーケティングオートメーション、CMSなどを統合したマーケティングクラウドを展開し、製造業、金融、不動産、ITサービスなど幅広い業種の企業に利用されています。

【シャノン会社概要】

社名：株式会社シャノン（SHANON Inc.）

代表者：代表取締役CEO 山崎 浩史

所在地：東京都港区浜松町2-2-12

設立：2000年8月25日

資本金：10億8,436万円

URL：https://www.shanon.co.jp/

■「どこどこJP」とは

「どこどこJP」は、IPアドレスとそれに紐づいた地域・組織・気象・回線情報など100種類以上の情報を、インターネットを介して利用できるAPIサービスです。IPv4およびIPv6のIPアドレス情報に対応しており、国内インターネットユーザーのほぼすべてをカバーしています。搭載している情報は、品質と精度向上のためにIPアドレスに関する情報の収集・調査・反映を日次で行い、情報の信頼性向上のため新しい技術の開発を行なっております。「どこどこJP」はこれらの情報を活用したジオターゲティングが可能で、搭載された情報を組み合わせることで、地方創生、BtoBマーケティング、動画・ゲーム配信制御・金融不正検知などの分野で利活用されております。

サービスサイト：https://www.docodoco.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社Geolocation Technology

代表者：代表取締役社長 山本敬介

所在地：〒411-0036 静岡県三島市一番町18-22 アーサーファーストビル4Ｆ

設立：2000年2月21日

資本金：2億3,574万円（2025年6月末時点）

URL：https://www.geolocation.co.jp/

事業内容：IP Geolocation技術の開発及びサービス等の提供