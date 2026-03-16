VTuberプロジェクトNeo-Porte、ファンミーティング情報解禁！

株式会社Brave group

株式会社Neo-Porte（本社：東京都港区、読み：ネオポルテ、以下「Neo-Porte」）は、2026年5月23日(土)・5月24日(日)の2日間にわたって開催する『Neo-Porte FAN MEETING vol.1「UN KNOCK」』について、詳細を発表しました。同年3月14日(土)からYouTubeメンバーシップ会員向けの「メンバーシップ先行（抽選）」の受付を開始しています。

■『Neo-Porte FAN MEETING vol.1「UN KNOCK」』概要

Neo-Porte初のファンミーティングイベント『Neo-Porte FAN MEETING vol.1「UN KNOCK」』は、出演メンバーによるステージトークイベントと、出演メンバーと直接会話ができる1on1を実施します。

【タイトル】

『Neo-Porte FAN MEETING vol.1「UN KNOCK」』

【会場】

ファンミーティング、グッズ販売：ニッショーホール(https://maps.app.goo.gl/G5D7y2rimCVESK7r9)

1on1 トーク：ベルサール虎ノ門(https://maps.app.goo.gl/B2d9xktMh2EPVM2D9)



【出演】

［DAY1］或世 イヌ／水無瀬／久我 レオ／瀬尾 カザリ／青桐 エイト／八神 ツクモ／麻倉 シノ／鬼ヶ谷 テン／日裏 クロ



［DAY2］夜絆 ニウ／天帝 フォルテ／心白 てと／絲依 とい／幽乃 うつろ／昏昏 アリア／白那 しずく／甘音 あむ／光葉 エニ

▌ファンミーティング

出演メンバーによる、ステージトークイベントです。

Neo-Porteメンバーの個性がぶつかり合う、予測不能なバラエティコーナーでは、会場を巻き込んだ来場者参加型企画も予定しています。メンバーとともに、会場を盛り上げてください。

さらに、皆様から寄せられた質問やお悩みに、メンバーが本気で回答するトークコーナーもあります。リアルな熱量で交わすメンバーとの交流や、ここでしか味わえない一体感をお楽しみください。



▌1on1 トーク

希望メンバーと1対1で約60秒間の個別トークができます。



▌Goods

イベントを記念したグッズを販売します。詳細は、Neo-Porte公式X(https://x.com/NeoPorte_info)でお知らせします。

■チケット詳細

詳細はこちら :https://event.neo-porte.jp/fan-meeting-vol1-unknock/

チケットは、「メンバー推しチケット（特典付き）」「ファンミーティングチケット」「ファンミーティング配信チケット」「1on1 トークチケット」の4種類です。購入前に、あらかじめ特設サイトの注意事項を十分にご確認くださいませ。



▌メンバー推しチケット（特典付き）／11,000円（税込）

・ファンミーティング参加（指定したメンバー1名の出演する部のみ）

・1on1 トークに参加（指定したメンバー1名とのトーク）

※限定ポストカード、デジタル壁紙が付属します



▌ファンミーティングチケット／6,500円（税込）

・ファンミーティング参加（各日1部・2部から選択）



▌1on1 トークチケット／4,500円（税込）

・1on1 トークに参加（出演メンバーの時間帯を選択）

※デジタル壁紙が付属します

▌ファンミーティング配信チケット／4,000円（税込）

・ファンミーティングにオンライン参加（各日1部・2部から選択）

※期間限定でアーカイブ視聴も可能です

■チケット販売スケジュール

詳細はこちら :https://event.neo-porte.jp/fan-meeting-vol1-unknock/

チケット販売スケジュールにより、購入できるチケットや販売方法が異なります。

詳細は、特設サイトからご確認ください。



▌メンバーシップ先行 （抽選）※受付中

対象券種：メンバー推しチケット（特典付き）

受付期間：3月14日(土)20:00～3月22日(日)23:59

当落発表：3月28日(土)18:00～

入金期間：3月28日(土)18:00～4月1日(水)21:00



▌オフィシャル先行（抽選）

対象券種：メンバー推しチケット（特典付き）、ファンミーティングチケット

受付期間：4月4日(土)12:00～4月19日(日)23:59

当落発表：4月25日(土)18:00～

入金期間：4月25日(土)18:00～4月29日(水)21:00



▌一般販売（先着）１.

対象券種：メンバー推しチケット（特典付き）

受付期間：5月2日(土)10:00～5月5日(火)23:59

▌一般販売（先着）２.

対象券種：ファンミーティングチケット、1on1 トークチケット

受付期間：5月9日(土)10:00～なくなり次第終了



▌配信チケット

対象券種：ファンミーティング配信チケット

販売期間：5月2日(土)12:00～各公演のアーカイブ期間終了日22:00まで

アーカイブ期間：［DAY1］5月23日(土)～6月22日(月)23:59／［DAY2] 5月23日(土)～6月23日(火)23:59

■イベント詳細発表について

詳細はこちら :https://event.neo-porte.jp/fan-meeting-vol1-unknock/

本イベントについての発表は、公式YouTube番組内でお知らせしております。

ぜひ、ご視聴ください。



Neo-Porte Fan Meeting Vol.1「UN KNOCK」に関する最新情報をお届け！【#UNKNOCK】

■JR東海が企画する「推し旅」キャンペーンも開催！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=tQcHhwmwiRg ]

本イベントの開催を記念して、JR東海が企画する「推し旅」とのコラボキャンペーンを実施します。詳細は、JR東海キャンペーンサイト「推し旅」、および公式Xアカウントにてお知らせいたします。

公式サイト：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/

公式X 推し旅【JR 東海公式】：@oshitabi_update(https://x.com/oshitabi_update)

■Neo-Porteとは

「Neo-Porte」はVTuberの渋谷 ハル、プロゲーミングチームのCrazy Raccoon、歌手のまふまふ、そらるがプロデュースを行い、多様な個性が集うVTuberプロジェクトです。現在0期生から7期生までの合計22名が所属しており、YouTubeならびにTwitchにおける総チャンネル登録者数は550万人までに成長しています。当社は「一大コンテンツ化」を実現すべく、歌やゲームに力を注いだ活動を応援しています。個々のデビューにとどまらず、グループ全体としてのブランド力向上を目指し、メディアやイベントを通じて各期生の活動をファンの皆様にお届けしています。



Neo-Porte公式サイト：https://neo-porte.jp/

Neo-Porte公式YouTube：https://www.youtube.com/@neoporte-office

Neo-Porte official Shop：https://www.neoporte-webshop.com/

■会社概要

株式会社Neo-Porte

・設立：2021年10月23日

・代表取締役：星 崇祥

・取締役：若松 治貴

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production

・公式サイト：https://neo-porte.jp/



株式会社Brave group

・設立：2017年10月11日

・資本金：38.2億円（資本剰余金含む）※2024年9月時点

・代表者：代表取締役 野口 圭登

・所在地：東京都港区芝4-1-28 PMO田町III8階

・事業内容：IP Production/IP Platform/IP Solution

・公式サイト：https://bravegroup.co.jp/

・採用サイト：https://recruit.bravegroup.co.jp/

・公式メディア：https://media.bravegroup.co.jp/

・公式X：https://x.com/bravegroup_vt/

・グループ会社一覧：https://bravegroup.co.jp/company/#group-company