ゲーム「D4DJ Groovy Mix」、『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』とのコラボイベント＆ガチャ「D4DJ Groo Bxxxh Mix」開催！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』とのコラボイベント&ガチャ「D4DJ Groo Bxxxh Mix」を2026年3月16日(月)12:00より開始いたします。
■コラボイベント「D4DJ Groo Bxxxh Mix」開催！
イベント開催期間:2026年3月16日(月)12:00～3月22日(日)20:59
ガチャ開催期間:2026年3月16日(月)12:00～3月24日(火)11:59
■パンティ＆ストッキングとのコラボメンバーが登場！
『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』のパンティ、ストッキングと、「D4DJ Groovy Mix」のキャラクターがコラボレーション！描き起こしメンバーで登場します。
SP [ストライプI＆II] 渡月 麗
SP [バックレース] 松山ダリア
SP [自由気ままな毒舌堕天使] エルシィ
SP [自由奔放な堕天使] ヴェロニカ
■イベント上位報酬
イベント「D4DJ Groo Bxxxh Mix」にて、1位～500位に入賞された方にはコラボ記念CPメンバーをプレゼント！
さらに、コラボ記念CPメンバーのイラストを使用したアクリルボードが抽選で20名様に当たります。
■リポストキャンペーン
グルミク公式Xにて、フォロー&リポストでコラボ記念CPメンバーのイラストを使用したアクリルボードが抽選で3名様に当たるキャンペーンを実施します。
■期間限定でアニメの楽曲2曲がプレイ可能！
TVアニメ『New PANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』の楽曲を1ヵ月限定でプレイできます。
＜プレイ可能楽曲＞
「Theme of New PANTY ＆ STOCKING」
「New Fly Away」
プレイ可能期間:2026年3月16日(月)12:00～4月15日(水)23:59
■「D4DJ Groovy Mix」 概要
タイトル：D4DJ Groovy Mix
ジャンル：リズムゲーム
配信形式：スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ
著作権表記：(C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.
(C)TRIGGER・今石洋之／NPSG製作委員会
販売価格：無料
公式サイト：https://d4dj-groovymix.jp/
アプリストア：https://bit.ly/3fdXpAO
公式X：https://x.com/D4DJ_gm
■プロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official
■株式会社DONUTSについて
クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。
10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。
所在地：東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者：代表取締役 西村啓成
設立：2007年2月5日
事業内容：クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト：https://www.donuts.ne.jp/