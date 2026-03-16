【新高1生必読】シリーズ累計24万部突破！　新教科「情報I」対応の最新版『高校の勉強のトリセツ 四訂版』が発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月16日に高校生活の羅針盤となる一冊『高校の勉強のトリセツ 四訂版』を発売いたしました。

▲左：本書、右：別冊スタディプランニングブック

■累計24万部超！ 高校の勉強の“すべて”がこの1冊に

本書は、多くの高校生・保護者から支持され、シリーズ累計発行部数24万部を突破したベストセラーの最新改訂版です。

中学までとは桁違いに増える学習量や、新しい大学入試制度を前に不安を抱える高校生に向けて、「正しい勉強のやり方」「ホントに使える参考書」「大学入試の基礎知識」「進路の考え方」「やる気の保ち方」など、後悔しない準備のために今知っておきたい情報を凝縮。

今回のリニューアルでは、2025年度の大学入学共通テストから試験科目として導入された「情報I」など、新課程の内容も追加されました。

■マンガが入っていて読みやすい！

▲参考書には「辞書型」と「補助輪型」の2種類が。プロが厳選したオススメ参考書も多数紹介！

各章の冒頭には、エピソードマンガが入っており、読みやすい構成に。

「高校に入って急に成績が伸び悩んだ」主人公の成長を通して、勉強のコツを視覚的に、楽しく理解できる構成になっています。活字が苦手な生徒でも、スムーズに内容を吸収できます。

■勉強を“見える化”しよう！ ダウンロード可能な＜別冊スタディプランニングブック＞

▲高校生になって成績が伸び悩む主人公が、勉強のコツを掴んでいくストーリー。

別冊のスタディプランニングブックは、勉強の目標を立てるのに役立ちます。テストの結果を書きこんだり、勉強した時間だけ色を塗ったりして、勉強を“見える化”することで、やる気が持続し勉強を習慣化することができます。

さらに、本書内の二次元コードからPDF版をダウンロードできるため、タブレット上で記入したり、何度でも印刷して使い続けたりすることが可能です。

■高校の勉強に不安を感じたら、まずはこの1冊から

▲勉強の計画を立てられるスタディプランニングブックつき！

「授業についていけるかな？」「部活と両立できるかな？」と、新しい環境にドキドキしているのはみんな同じです。本書は、そんな皆さんの不安を「自信」に変えるためのガイドブックです。

闇雲に頑張りすぎて息切れする前に、まずはこの本をパラパラと開いてみてください。3年間の高校生活を、もっと楽しく、もっと自分らしく過ごすためのヒントがきっと見つかるはずです。

［商品概要］

■『高校の勉強のトリセツ 四訂版』

著：船登惟希、山下佳祐 マンガ：伊藤ささみ

価格：1,540円（税込）

発売日：2026年3月16日

判型：A5／232ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-306397-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1130639700(https://hon.gakken.jp/book/1130639700)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053063973/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053063973/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494858/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494858/)

○船登惟希

新潟県佐渡島出身。東京大学理学部化学科卒業。

家庭教師や塾講師などの経験から、人が難しいと思うことを、たのしくわかりやすく伝えることを信条に、参考書などの学習関連書を執筆。著書に『宇宙一わかりやすい高校』シリーズ（Gakken）、『高校一冊目の参考書』シリーズ（KADOKAWA）など多数。

現在、医学部・難関大専門塾「松濤舎」代表。全国の医学部・東大・京大・旧帝大・早慶受験生を指導している。

○山下佳祐

山梨県出身。早稲田大学教育学部卒業後、複数の私立高校で勤め、英語と進路指導を担当する。やる気の出ない生徒や、勉強しているのに結果が出ない生徒など、数多くの高校生と親身に向き合い続け、悩みを解決してきた。長年の指導経験をもとに、本書では5章とコラムを中心に執筆。

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開