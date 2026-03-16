販売開始から30秒で先着枠が申込満了｜別荘投資「COCO VILLA Owners」第35弾、近年大注目の北信エリア・飯綱高原に佇むヴィラ

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、200万円から別荘が所有できる小口別荘投資「COCO VILLA Owners」の新規拠点説明会を2026年3月11日（水）に実施しました。

この説明会内で実施した先着販売において、ご用意していた8口が販売開始から30秒で申込満了しました。

第35弾 COCO VILLA 飯綱高原

リノベーション前 外観

COCO VILLA 飯綱高原は、長野エリアで5拠点目となるプロジェクト。

妙高・野尻湖・斑尾高原を結ぶ北信州スノーリゾートの交差点に位置し、インバウンドを中心とした雪山観光需要を取り込みます。

プライベートサウナやBBQなど自然の中での滞在を楽しめる設備を備え、グループ滞在にも適した空間を設計しました。

インバウンド需要の拡大と、将来性の高い立地ポテンシャルを背景に、投資家から高い関心を集めました。

詳細を見る :https://owners.coco-villa.jp/villa/iizuna-kougen-35/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen

COCO VILLA 飯綱高原の5つの魅力

1：今世界的に注目されている妙高に隣接する、北信州リゾート圏の注目エリアリノベーション前 窓からの景色

世界的なスノーリゾートが集まる北信州エリア。

近年は海外資本の参入も進み、土地価格や宿泊単価の上昇が続いています。

飯綱高原は、スキー場へもアクセス可能な立地にありながら、比較的落ち着いた価格帯で不動産を取得できるポテンシャルエリアです。



雪質の良さや温暖な気候から、日本の雪山は海外スキーヤーからも高い人気を誇ります。

インバウンド客の連泊予約によって、少ない組数の宿泊でも収益を確保しやすい、投資に適した市場です。

2：木の温もりに包まれる、団らんの山の家リノベーション前 リビング

木の温もりを感じる本物件には、木材をふんだんに使った内装や薪ストーブなど、高原の滞在をより豊かにする要素が揃っています。



4LDK・4ベッドルームのゆとりある間取りは、ファミリーや友人グループでの滞在にも最適。

大人数での利用により、リゾートならではの高い宿泊単価を実現します。

3：自然の中でととのう、イグルーサウナサウナ イメージ

ガーデンには、プライベートサウナを設置。

高原の雪に耐えられるよう、北極圏のエスキモーの住まいであるイグルーをモチーフにした、ドーム型サウナを採用します。

日本人にも馴染みのある、雪国らしいかまくらのような素朴なルックスが特徴的。



近年は“サウナ旅”を目的とした宿泊需要も広がり、自然の中で楽しめるサウナは、差別化による安定した予約を生み出す要素として、宿泊運営の強みとなります。

4：高原の自然を楽しむ、BBQと焚き火BBQ イメージ

敷地内には、BBQや焚き火を楽しめるスペースを用意。



火を囲んで過ごすアウトドアの時間は、大人数での利用シーンを広げるだけでなく、食事や団らんの時間まで思い描かせる、滞在の魅力の一つです。

結果として、他施設と比較された際の選定理由となり、安定した予約獲得を支える要素となります。

5：四季を通じて観光客が訪れる、北信州の自然リゾート

飯綱高原の周辺には、自然・歴史・アクティビティなど多彩な観光資源が広がっています。



拠点から徒歩1分で向かえる霊仙寺湖では、ボートやカヌー、サイクリング、冬にはワカサギ釣りなど、季節ごとのレジャーが楽しめます。

さらに、日本神話「天の岩戸隠れ」の舞台として知られる戸隠神社、自然散策を楽しめる大谷地湿原、インバウンドに人気な袖之山のシダレザクラなど、北信州ならではの自然と文化に触れる観光スポットも点在しています。



冬のスノーリゾート需要に加え、グリーンシーズンの観光需要も取り込むことで、年間を通じた安定した稼働が期待できます。

リノベーション前 リビングリノベーション前 リビングリノベーション前 暖炉リノベーション前 寝室リノベーション前 浴室

COCO VILLA 飯綱高原 施設基本情報

名 称：COCO VILLA 飯綱高原

住 所：〒389-1226 長野県上水内郡飯綱町川上2755-1207

駐 車 場 ：4～5台、冬季期間中は3～4台 ※ 予定

間 取 り ：4LDK

定 員：10～15名 ※ 予定

設 備：サウナ、水風呂、BBQ、焚き火

詳 細：https://owners.coco-villa.jp/villa/iizuna-kougen-35/(https://owners.coco-villa.jp/villa/iizuna-kougen-35/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

Google Maps：https://maps.app.goo.gl/G6CXZnL8z2fE988YA

※ 宿泊開始前に変更になる場合がございます

【 アクセス 】

最寄りIC：上信越自動車道「信濃町IC」より約15分

最寄り駅：北しなの線「牟礼駅」より車・タクシーで約10分

COCO VILLAとは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる一棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、関東・東海・甲信越エリアを中心に複数の拠点を展開。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開します。

COCO VILLAとは :https://owners.coco-villa.jp/about/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen特徴や宿泊できるヴィラを詳しくご紹介

COCO VILLA 軽井沢COCO VILLA 白馬 01COCO VILLA 白馬 02COCO VILLA 白馬名鉄COCO VILLA 野尻湖畔COCO VILLAの関連リンク

公式宿泊予約サイト ： https://coco-villa.jp/(https://coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

COCO VILLA Owners： https://owners.coco-villa.jp/(https://owners.coco-villa.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube ： https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing(https://www.youtube.com/channel/UCope9lmkw4aPCWUxymCnsbw)

COCO VILLA sauna ： https://coco-villa-sauna.com/(https://coco-villa-sauna.com/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

COCO VILLA SHOP ： https://cocovilla.base.shop/(https://cocovilla.base.shop/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

COCO VILLA Ownersとは

COCO VILLA Ownersは、手頃な価格で別荘所有ができる上、資産として収益も得られる新しい仕組みです（特許出願中）

COCO VILLA Ownersの仕組み

オーナーは、年間最大120泊（※1）を自己利用できるほか、利用しない日数を貸別荘として運営し、その収益をランニングコストに充て、余剰分を各オーナーへ分配します。

宿泊にはCOCO VILLA Owners独自の「COCO VILLAポイント」を利用し、所有する別荘だけでなく、全国各地にある、所有していないCOCO VILLAにも宿泊できます。

また、所有権を持つことができるため、売却（※2）や相続、さらには減価償却による節税メリットも得られます。

※1 1物件あたりオーナー全員で宿泊できる最大日数（旅館業法の適用物件では年間120泊、民泊物件では年間180泊を貸し出し可能）

※2 3年間の保有義務があり、その後、当社が転売活動を行います

拠点説明会 インフォメーション登録 :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6fqY7KjVpmZQM8JquI0WaCRqhlxKxX3bq7Q-Gp8TtupBk6Q/viewformオーナーになるには、まずは説明会にご参加ください

サービス概要：https://owners.coco-villa.jp/scheme/(https://owners.coco-villa.jp/scheme/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

資料請求 ：https://owners.coco-villa.jp/document-request/(https://owners.coco-villa.jp/document-request/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

運営会社情報

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：〒105-0014 東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/(https://cocozas.jp/?utm_source=press_release&utm_medium=pr&utm_campaign=260316-iizuna-kougen)

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）