人気コスプレイヤー、ミンミコのデジタル写真集、2作品同時リリース！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では3月23日(水)より、人気コスプレイヤー「ミンミコ」さんのデジタル限定写真集『ミンミコ、襲来』、『かいしんの一撃』を2作品同時リリースいたします。

デジタル限定写真集『ミンミコ、襲来』表紙デジタル限定写真集『かいしんの一撃』表紙

妖艶な顔立ちと圧倒的なプロポーションで人気のコスプレイヤー、ミンミコ。今回発売される2作品はそれぞれ、彼女のセクシーな部分、可愛らしい部分、クレバーな部分が凝縮された作品に仕上がっています。

デジタル限定写真集『ミンミコ、襲来』より公開カット

日本家屋で浴衣＆ランジェリー、

ゲームセンターでピンクの限界突破競泳水着、

ラーメン屋で私物のバニーに身を包んだ

『ミンミコ、襲来』

デジタル限定写真集『かいしんの一撃』より公開カット

彼シャツ＆トランクスで

「朝チュン」をイメージしたり、

身体のラインがしっかり分かる

ゴージャスな金色の衣装を身にまとったり、

制服に身を包んでハイキックを披露したり、

獣耳で見ている貴方を誘惑する

『かいしんの一撃』

また、Reader Store限定で、チェキ・ブロマイド付きの写真集も販売。

直筆サインが入った現場チェキ付きの2作品セットと、

ブロマイド3枚（うち1枚に直筆サイン）付きの単品作品と、

ここでしか購入できないものを揃えました！

（受注期間：2026年4月15日（水）23時59分締切）

https://ec.ebookstore.sony.jp/ec/features/hbx71cfvckf/

どちらの作品も、ミンミコ史上最高クオリティで甲乙つけがたい仕上がりになっていますので、

ミンミコの限界カットを見たい方はATフィールドを突破してご購入を！

〈ミンミコ プロフィール〉

大阪府出身。T154・B85W55H85。コスプレイヤーとして活動中。好きなものはドラゴンクエスト、新世紀エヴァンゲリオン。

https://lit.link/minmiko

【書誌情報】

【デジタル限定】ミンミコ 写真集 『ミンミコ、襲来』

撮影：中山 雅文

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【デジタル限定】ミンミコ 写真集 『かいしんの一撃』

撮影：中山 雅文

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

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※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックス、Reader Storeなどの電子書店で購入できます。詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。