AIキャラクターが彩る、生成AIクリエイター向けの展示即売会「AIキャラクターフェスティバル」初開催決定！

株式会社コスプレイヤーズアーカイブAIキャラクターフェスティバルイメージビジュアル

AIキャラクターフェスティバル実行委員会は、生成AIクリエイターによる展示・即売会「AIキャラクターフェスティバル in すみだ産業会館」を2026年5月16日（土）に開催いたします。この度、出展クリエイターの一次募集を開始いたしました。

本イベントは、画像生成AI等の技術を駆使して創作活動を行うクリエイターが一堂に会する、AIキャラクター中心の展示・即売会です。SNSの枠を超え、リアルの場でファンや他のクリエイターと交流し、自身の作品を形にして届ける機会を提供します。

AIキャラクターフェスティバルロゴ

多彩な出展形態

AIイラスト集やオリジナルグッズの頒布はもちろん、最新のAI技術展示やソフトウェアデモなど、技術的な発信も大歓迎です。

大型ポスター展示企画

AIクリエイター様の作品をA0サイズポスターに出力して、会場内の作品展示コーナーに展示をさせて頂く「ポスター掲出企画」を実施します。（先着20名様限定）

懇親会企画

展示＆即売会終了後に、出展者（個人・団体・法人）および協賛関係者様のみご参加いただける懇親会を開催いたします。クリエイター同士の交流や企業との人脈作りにぜひ活用ください。

公式ガイドブック配布

来場者全員に、AIキャラクターの魅力を伝える小冊子「AIキャラクターガイドブック」を無料配布いたします。

ファンアートを使ったイベントの盛り上げ

本イベントでは、ファンアートでイベントを一緒に盛り上げてくださるAIクリエイターの皆さんを歓迎しています。

公開しているロゴや音源などの素材も、ぜひ作品づくりにご活用ください。

ハッシュタグ #AIキャラクターフェスティバル を付けてXに投稿していただいた作品は、公式Xでも随時ご紹介させていただきます。

【開催概要】

名称：AIキャラクターフェスティバル in すみだ産業会館

日時：2026年5月16日（土）11:00～17:00

会場：すみだ産業会館 8Fサンライズホール（JR/地下鉄「錦糸町駅」徒歩1分）

入場料：無料

主催：AIキャラクターフェスティバル実行委員会

協力：イロミライ、日本メイド協会

公式ハッシュタグ：#AIキャラクターフェスティバル

【出展募集（一次募集）について】

本日より公式サイトにて、個人・団体様向けの出展枠の申込受付を開始いたします。

先着順のため、予定数に達し次第終了となります。

募集締切：2026年3月31日（火）

費用：ハーフサイズ 2,000円 / フルサイズ 3,500円

【法人出展・協賛・コラボレーションの受付】

本イベントでは、AI技術を活用したサービスを展開する企業様向けの法人出展枠をご用意しております。また、イベント全体への協賛や、オリジナルキャラクターを活用したコラボレーション企画のご提案も幅広く募集しております。生成AIクリエイターやファンへ直接アプローチできる貴重な機会として、ぜひご活用ください。詳細は事務局までお問い合わせください。

【公式WEBサイト・SNS】

公式WEBサイト：https://aicharafes.com/

公式X：https://x.com/aicharafes

【本件に関する法人様向けお問い合わせ窓口】

AIキャラクターフェスティバル実行委員会事務局 井上まで

innobee777@gmail.com