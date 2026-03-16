『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』5.5周年Limitedガチャや、イベント開催、その他イベント報酬など盛りだくさん！5.5周年記念イベント開催！！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）と株式会社KMS（本社東京都品川区、代表：梶原 健太郎、URL：http://kms3.com/）は、『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』において、2026年3月13日（金）よりサービス開始から5.5周年を記念した豪華イベントを開催することをお知らせいたします。

▼5.5周年限定Limitedガチャ第1弾

【開催期間】

2026年3月14日（土）00：00 ～ 2026年3月26日（木）23：59

【開催内容】

以下の新登場レイヤーの出現率がアップするガチャになります。

・SSフォンテーヌ[民族衣装で環境整備！]

・SSユングフラウ[民族衣装で戦いの備えを]

・SSヴェルサイユ[民族衣装で心を強く]

▼5.5周年限定Limitedガチャ第2弾

【開催期間】

2026年3月19日（木）メンテナンス後 ～ 2026年4月2日（木）23：59

【開催内容】

以下の新登場レイヤーの出現率がアップするガチャになります。

・SSチョウシ[背中は任せろ]

・SSフレタン[決意を背負って]

・SSヴィル[いつまでも３人で]

▼5.5周年限定Limitedガチャ第3弾

【開催期間】

2026年3月27日（金）メンテナンス後 ～ 2026年4月9日（木）23：59

【開催内容】

以下の新登場レイヤーの出現率がアップするガチャになります。

・SSウドンターニ[好きなだけ賭けてくださいね～♪]

・SSネピドー[逆転のバニー]

・SSプトラ[たまには淑やかに]

▼5.5周年トレジャーイベント「悠久のシャナ伝説」開催！

【開催期間】

2026年3月13日（金）23：00 ～ 2026年3月26日（木）23：59

【開催内容】

イベントクエストに挑戦し交換アイテムを収集する期間限定イベントです。

イベント専用アイテムの収集や、イベントミッションを達成することで、

限定レイヤーや限定装備を獲得することができます。

▼第十回トレインナイト選抜総選挙開催！

【開催期間】

2026年3月13日（金）メンテナンス後 ～ 2026年4月9日（木）23：59

【開催内容】

イベント専用ミッション等で獲得できる『第十回選抜総選挙投票券』を収集して、

イベント内の専用投票所から自分の推しのキャラクターに投票するイベントです！

▼5.5周年記念キャンペーン開催！

※その他詳細はゲーム内のお知らせをご覧下さい。

▼5.5周年を記念したお得なパックを販売！

■ASMRパック「アティリア」

アティリアの限定ASMRボイスに加え、おまけで限定PTスキルや限定称号などを獲得できるお得なパックです！

※ASMRパックは「ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～ X」のみでの販売となります。

■5.5周年ジュエルミッション

有償ミストジュエルに加え、おまけで無償ミストジュエルを獲得できるミッションが付いたパックを3種販売！

■5.5周年特別切符パック

通常よりもピックアップ対象レイヤーの個別確率が上昇したガチャを引くことができるガチャ切符がついたパックを販売！

■『舞い踊り、咲き誇り』パック

有償ミストジュエルに加え、限定PTスキルやSS確定10連ガチャ切符などを獲得できるお得なパックです！

■ツェルマットスキンパック

限定ドレスが付いたパックを販売！キャラは以下のものになります。

・ツェルマット[ナイトプールで魅惑の誘い]

■バーゼルスキンパック

限定ドレスが付いたパックを販売！キャラは以下のものになります。

・バーゼル[夏遊びに想いを馳せて]

※その他詳細はゲーム内のお知らせをご覧下さい。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/MistTrainGirls

■公式サイト

https://mist-train-girls.com/

■公式X

https://x.com/mist_staff

■公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC9oMOn0nOSSC2NHHt-kz2CA

▼『ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～』とは

深い霧に覆われた大陸「イリスクラウド」

幻霧と呼ばれるその霧の中には、凶悪な魔物が棲み着き、人を惑わし、人を襲い、脅威となった。

その深く濃い幻霧によって国境は隔たれ、

イリスクラウドに存在する五国は衰退の一途を辿るよりほかなかった。

そんな中、イリスクラウドの人々は世界の叡智を結集し、

幻霧の中を唯一安全に走行できる魔導列車「ミストトレイン」の開発を成功させるとともに、

幻霧への脅威に対抗する連合組織として「特鉄隊」を結成した。

この物語は特鉄隊の少女たちが、世界の霧を晴らすために奮闘する物語である。

＜STAFF＞

プロデューサー：はせP（合同会社EXNOA）

クリエイティブディレクション：クリエイティブチームくまさん（合同会社EXNOA）

シナリオディレクション：株式会社KADOKAWA

シナリオ：日日日、川添枯美

サウンド：工藤吉三（ベイシスケイプ）

開発運用：株式会社KMS

▼製品概要

タイトル：ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

プラットフォーム：PC(ブラウザ版/DMM GAMES PLAYER版) / スマートフォン(ブラウザ版/DMM GAMES STORE版) / App Store / Google Play

権利表記：(C)2020 EXNOA LLC / (C)2020 Studio KUMASAN Inc. / (C)KMS,inc.

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