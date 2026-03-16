〈ラ・プレリー〉京都高島屋店が3月20日リフレッシュオープン

ラ・プレリージャパン株式会社

スイス発のラグジュアリースキンケアブランド〈ラ・プレリー〉は、京都高島屋店を2026年3月20日（金・祝）にリフレッシュオープンいたします。新たに3階へ場所を移し、スイスの精密なサイエンスと洗練されたスキンケア体験を、より落ち着いた空間でゆったりとお楽しみいただける店舗へと装いを新たにいたします。

リフレッシュオープンを記念し、限定キットの発売と先着50名様への特別ギフトをご用意しております。

【リフレッシュオープン記念キャンペーン】

ラ・プレリーを代表する美容液「SC リキッド リフト N」のキット。スキンキャビアコレクションの人気アイテムをご体験いただけるキットです。

■SC リキッドリフト キット 74,030円（税込）

＜内容＞

・SC リキッドリフト N 〈美容液〉30mL 現品

・SC ラックス アイクリーム N〈目もと用クリーム〉 3mL

・SC ラックス クリーム N〈モイスチャライザー〉5mL

・オリジナルポーチ付

※オープン記念キットは、数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

詳細を見る :https://www.laprairie.com/ja-jp/collections/face-serums/products/liquid-lift-mv0063

みずみずしく引き締まったハリのある肌に導く、ラ・プレリーならではのスキンケア体験をお試しいただける特別なキットです。

■SC エッセンス スペシャル キット 19,800円（税込）

＜内容＞

・SC エッセンスｰインｰローション〈化粧液〉80mL 現品

・SC ハイドロ エマルジョン〈乳液〉5mL

・フォーム クレンザー〈洗顔料〉50mL

※オープン記念キットは、数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

詳細を見る :https://www.laprairie.com/ja-jp/collections/essences-lotions/products/essence-in-lotion-mv0065

■リフレッシュオープン 特別ギフト

〈ラ・プレリー〉製品をご購入の先着50名様に、オリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【店舗情報】

京都高島屋 3階 〈ラ・プレリー〉

リフレッシュオープン日：2026年3月20日（金・祝）

住所：京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52

TEL：075-241-4833（直通）

■ラ・プレリーについて

ラ・プレリーは、スイスの美学とサイエンスを融合させたラグジュアリースキンケアブランド。

ブランドを象徴する「スキンキャビアコレクション」は、キャビアの恵みを先進のサイエンスで昇華し、肌に豊かなハリと輝きをもたらします

“時を超える美”を追求するその哲学は、今なお進化を続けています。

ラ・プレリー公式HP :https://www.laprairie.com/ja-jp/ラ・プレリー公式LINE :https://lin.ee/G6o14rQ