レスポンス、「クルマの知能化」をテーマにした初のリアルカンファレンスを6月30日に開催決定

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）が運営する自動車総合情報プラットフォーム「レスポンス」は、2026年6月30日（火）、丸ビルホールにて、初のリアルカンファレンスイベント「レスポンス カンファレンス 2026」を開催いたします。

■ 開催背景と目的

世界の自動運転市場が急速に拡大し、2030年に向けた大幅な市場成長が予測される中、OEMメーカーやサプライヤーによる技術競争は激化しています。日本政府も自動運転の実用化を推進しており、産業界の連携強化や技術標準化への取り組みが急務となっています。

本カンファレンスは、「グローバルに進むクルマの知能化：日米欧中TOPプレーヤーの現在地と今後～」をテーマに、ロボタクシー事業などを行っている自動運転関連企業や自動車メーカーのセッション、展示ブース、そして新たなビジネスのための繋がりを作る懇親会（After Party）を通じ、業界関係者が一堂に会する貴重な機会を提供いたします。

■ 主なプログラムと登壇予定者（一部抜粋・順不同）

日・米・欧・中のトッププレーヤーを招聘し、最新の自動運転技術動向や社会実装に向けた課題を深掘りします。

現在登壇が確定した講演者は下記となります。

- 基調講演：国土交通省から招聘予定- ゲスト講演：newmo株式会社 代表取締役CEO 青柳直樹氏- パネルディスカッション：「自動運転の社会実装に向けて」モデレーター：自動車ジャーナリスト 清水和夫氏

その他、自動車メーカー、自動運転関連企業などが登壇予定です。登壇者の情報は確定し次第、「レスポンス」とプレスリリースにてご案内いたします。

■登壇者プロフィール

●青柳 直樹（あおやぎ なおき）

newmo株式会社 代表取締役CEO

ドイツ証券投資銀行部門を経て、グリー株式会社にて取締役CFO、米国法人CEO、事業本部長を歴任。2017年11月より株式会社メルペイ代表取締役、2022年1月より株式会社メルカリ上級執行役員 SVP of Japan Regionに就任。2023年6月よりMarketplace CEOとしてメルカリ日本事業を統括。2023年12月にメルカリを退職し、2024年1月newmo株式会社を創業。

●清水 和夫（しみず かずお）

自動車ジャーナリスト／神奈川工科大学 特命客員教授 自動車工学担当

1977年武蔵工業大学電子通信工学卒

1981年からプロのレースドライバーに転向

1988年本格的なジャーナリスト活動開始

日本自動車ジャーナリスト協会会員（AJAJ）/ 日本科学技術シャーナリスト会議 会員（JASTJ）

NHK出版「クルマ安全学」「水素燃料電池とはなにか」「ITSの思想」「ディーゼルは地球を救う」など

国土交通省車両安全対策委員・継続中 / 国土交通省ASV普及検討委員・継続中

自動走行公道走行ワーキング審査委員・継続中

国土交通省自動走行補助事業 審査推進委員・継続中

など

その他、自動車メーカー各社や自動運転関連企業が登壇予定です。登壇者の情報が確定し次第お知らせいたします。

■ 「レスポンス カンファレンス 2026」開催概要- 日時：2026年6月30日（火） 12:30～19:00（開場 12:00）（予定）- 会場：丸ビルホール&コンファレンススクエア（東京都千代田区丸の内2-4-1 丸ビル7F・8F）- テーマ：グローバルに進むクルマの知能化 -日米欧中TOPプレーヤーの現在地と今後-- 参加対象：自動車メーカー、サプライヤー、半導体・センサーメーカー、AI・ソフトウェア企業、政府・官公庁、大学・研究機関等の関係者- 定員：200名（事前申込制・申込者数によっては抽選になる可能性がございます。）- 主催：レスポンス編集部（株式会社イード）■参加申込について

参加申込の受付は、2026年5月頃を予定しています。

詳細は後日、「レスポンス」サイトおよびプレスリリースにてご案内いたします。

当日のスケジュールや講演内容、参加費、スポンサー情報などの最新情報も順次公開いたします。

■カンファレンススポンサー募集中

レスポンスカンファレンスではスポンサーを募集しております。スポンサー企業さまには登壇機会、会場内外での露出、参加申込者へのアプローチ機会などをご提供いたします。詳細は下記の「本リリースに関するお問合せ」からお問合せください。

■レスポンスについて

20年以上に渡って“いま”のクルマを商品・ビジネス・社会の3つの視点で立体的に捉え、さらにIT・デザイン・環境の面からも付加価値創造の手助けをすることをモットーとして、日々情報発信を続ける日本最大級の自動車総合情報プラットフォームです。国内のみならず、自動車関連のグローバルな情報を、業界の最前線からいち早く読者にお届けしています。

URL：https://response.jp/

■本リリースに関するお問合せ

メディア事業本部 オートモーティブ事業部 担当：伊藤・釜田

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広報担当

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