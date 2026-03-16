出版記念イベント開催決定＆M-1王者マヂカルラブリー、総利益100億超えのカリスマ投資家テスタからのお祝いコメント到着！『学べるラブリーpresents 笑って儲かる マヂ株超入門』

松井証券YouTubeの人気コンテンツ「資産運用！学べるラブリー」待望の書籍化！発売を記念したイベントが開催決定！

株式会社扶桑社〈開催概要〉

『学べるラブリーpresents 笑って儲かる マヂ株超入門』刊行記念トークイベント

松井証券YouTube内人気コンテンツ「資産運用！学べるラブリー」が待望の書籍化！本書の発売を記念しまして、トークショー＆サイン会を開催いたします。「資産運用！学べるラブリー」の開始から6年目に差し掛かり、出演者は投資家としてどのように成長したのか？開始当時と今のお互いの印象は？実はあの動画の裏側ではこんなことが！など「学べるラブリー」の裏話や、今の相場についてどう思う？最新のアツい銘柄は？などの投資のぶっちゃけ話まで、ここでしか聞けない話題が盛りだくさん！後半はファンの皆様からの質問に出演者がお答えします。

【日時】

2026年4月11日（土）

14:00～15:00

トークイベント終了後にサイン会＆写真撮影会を予定

【登壇者】

武藤正樹（松井証券）

佐田志歩

【会場】

ジュンク堂書店池袋本店9階イベントスペース

東京都豊島区南池袋２丁目１５－５

また、発売を記念して動画出演者の方からお祝いコメントをいただきました！

イベント詳細はこちら :https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-260411【丸善ジュンク堂】サイトへ遷移しますマヂカルラブリー・野田クリスタル

「大金持ちの人とお金にがめついアナウンサーと一緒に株を学んでいます。教えてくれる松井証券の方は偉い方らしいのですが、全員なめています。

そんな愉快なメンバーでわかりやすく株を緩やかに学んでいます。

株の一歩目は学べるラブリーで。」

マヂカルラブリー・村上

「書籍化おめでとうございます。

街を歩いていると株のやつ見てるよ！とよく言われるのが嬉しいです。本になることでもっと多くの方の目に触れるのではと期待します。ただ武藤さんのえげつなさが書籍でどの程度伝わるかだけが心配です。売って稼いで株にまわします。」

カリスマ投資家・テスタ

「（出演者の）皆さんは覚えていないかもしれませんが、実はこの動画を『書籍化しよう』という話を最初に言い出したのは、僕だったんですよね。

当時は半分冗談だったのですが、まさか本当に実現するとは思ってもみませんでした。これまでみんなで何年も続けてきた活動の一つの成果でもありますし、まさに『集大成』だと言えると思います。

動画として発信してきた内容が一冊の本になり、それを皆さんに楽しんでもらったり、勉強になったと感じてもらえたりすることは、制作している側としても非常に嬉しいことです。

本当に本になって良かったです。ぜひ多くの方に手に取っていただき、皆さんの株式投資に役立てていただければと思います。そして、この本を読んでくださった皆さんに、しっかりとした利益が出るような結果に繋がればいいなと願っています。」

告知動画第二弾も公開！

松井証券公式YouTubeチャンネル

動画URL：https://youtu.be/ccw_WmJvZoM

【資産運用！学べるラブリーとは？】（最新シーズン公開中: 資産運用！学べるラブリーSeason19 ～日経平均株価攻略編～）

総再生回数は7,000万回超！

松井証券では、投資を始めたばかりの方、これから始めようという方に、楽しく資産運用を学んでもらえるよう、M-1グランプリ2020王者のマヂカルラブリーさん出演の動画コンテンツ『資産運用！学べるラブリー』を2020年7月より公開。本番組を開始して以降、公式YouTubeチャンネルは急成長し、チャンネル登録者数は70万人を突破しています。これまでシーズン1～19とスピンオフ企画を合わせて100本以上の動画を公開し、投資の基礎知識をはじめ、総利益100億円を超える株式投資家テスタさんからの投資のリアルな話など、様々な角度から投資の面白さを伝えています。

【著者プロフィール】

松井証券

1918年（大正7年）創業、100年以上の歴史を持つ日本初のインターネット専業の証券会社。日本株・米国株、投資信託、FX、先物・オプション取引、NISA、iDeCoなど幅広い金融商品を取り扱う。「投資をまじめに、おもしろく。」をコーポレートスローガンに掲げ、投資体験を通じてお客様の豊かな人生をサポートするため、投資が楽しくなるようなアイデアあふれる商品・サービスの提供を目指す。

武藤正樹（むとうまさき）

松井証券投資メディア部 シニアプロフェッショナル

2002年に新卒で松井証券に入社後、カスタマーサポート支援(VOC分析)、商品開発、マーケティングなど、幅広い業務を経験。顧客視点に基づいた金融リテラシー向上策の一環として、YouTubeでの動画制作を企画立案。2020年にプロデューサー兼出演者として「資産運用！学べるラブリー」を開始し、総再生数7,000万回を超える人気コンテンツへと成長させる。同シリーズのほか、「予約の取れない株相談所」「テスタの魔法株学校」「最速で億れるFX」など、新しい動画コンテンツの制作にも挑戦し続けている。

【書誌情報】

タイトル：『学べるラブリーpresents 笑って儲かる マヂ株超入門』

著者：松井証券・武藤正樹

定価：1,870円（税込)

発行：扶桑社

発売日：2026年4月10日（金）

判型： A5判／176ページ

ISBN：978-4-594-10241-8

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4594102417

楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18538587/

◆著者インタビュー・本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp