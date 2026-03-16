ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた本日3月16日（月）15時00分よりチケット販売開始！～うめきた広場で初の有料観戦エリアを設置～

特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

NPO法人日本ブラインドサッカー協会（以下、JBFA）は、2026年4月15日（水）から4月25日（土）までグランフロント大阪 うめきた広場（大阪府大阪市）で開催する国際大会「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」において、ピッチ周辺の一部に有料観戦エリアを設置することを決定しました。有料観戦エリアのチケットは、2026年3月16日（月）15時00分より販売を開始します。

2024年および2025年に同会場で開催した国際大会では無料観戦のみとしていましたが、本大会では国際大会としての価値向上および観戦環境の向上を目的に、関係各所と協議を重ねた結果、有料観戦エリアを新たに設置することとなりました。今後、観戦体験の向上と大会の持続的な発展に向け、チケット販売を通じた大会運営基盤の強化にも取り組んでまいります。

本大会では、IBSA（国際視覚障害者スポーツ連盟）公式大会として「IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきた」を男女カテゴリーで実施予定であり、アジア地域からトップレベルの選手が集結します。

そこで、日本代表戦では「日本代表応援熱狂シート」を設け、日本代表をより間近で応援できる観戦エリアとして展開する予定です。

●チケット購入方法

詳細は以下のページよりご確認ください。

日本代表、準決勝（日本代表戦）、3位決定戦、決勝戦： https://daicelblindfootballweek2026-japan.peatix.com

上記以外の試合： https://daicelblindfootballweek2026.peatix.com(https://daicelblindfootballweek2026.peatix.com)

※３月16日（月）15時00分からページ公開を致します。

●有料観戦エリア・チケット価格

（全試合共通／前売り）

サポーターズエリア（立見席）：1,500円

プレミアム観戦席（着座席）：2,000円

※一部、サイドライン（視認性）が確保されていない座席がございます。ご購入の際はあらかじめご了承ください。

●大会開催概要

1.大会名：

IBSA ブラインドサッカー女子アジア選手権 2026 in うめきた

IBSA ブラインドサッカー男子アジア選手権 2026 in うめきた（ディビジョン1）

2.イベント名：ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた

3.HP：https://blindfootballweek.b-soccer.jp

4.大会日程（女子）：2026年4月15日（水）～4月18日（土）

大会日程（男子）：2026年4月19日（日）～4月25日（土）

5.会場：グランフロント大阪 うめきた広場（大阪市北区大深町4-1）

※JR大阪駅中央改札口から北側へ徒歩3分

https://www.grandfront-osaka.jp/about/access/

6.主催： 国際視覚障害者スポーツ連盟/特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

7.タイトルスポンサー：株式会社ダイセル

https://www.daicel.com

8.シルバースポンサー：双日株式会社

https://www.sojitz.com/jp/

9.カテゴリースポンサー：株式会社アーネストワン

https://cradlegarden.jp/

10.参加国：

男子：日本（3位）、中国（5位）、タイ（7位）、イラン（10位）、インド（11位）、韓国（17位）、ウズベキスタン（24位）、オーストラリア（32位）

女子：日本（1位）、インド（4位）、オーストラリア（12位）

●関連リリース

・2025/12/09 アジア選手権開催決定について

IBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026」開催決定 ～2026年4月15日（水）～25日（土）に男子、女子両カテゴリーをグランフロント大阪（大阪府・大阪市）で開催～

https://www.b-soccer.jp/news/31374-20251209

・2026/02/03 株式会社ダイセル タイトルスポンサーに決定

株式会社ダイセル、グランフロント大阪「うめきた広場」で開催のIBSA ブラインドサッカーアジア選手権 2026 in うめきたのタイトルスポンサーに決定

https://www.b-soccer.jp/news/31938-20260203

・2026/02/19 参加国と試合スケジュール

「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」 男子8カ国、女子3カ国の参加が決定 ～日本代表の初戦は、女子が4月15日（水）オーストラリア代表戦、男子が4月19日（日）インド代表戦～

https://www.b-soccer.jp/news/32162-20260219

・2026/03/12 男子・女子日本代表メンバー

「ダイセル ブラインドサッカーウィーク 2026 in うめきた」 大会出場男子・女子日本代表メンバーが決定！

https://www.b-soccer.jp/news/32454-20260312

●関連情報

IBSA Blind Football Competition Calendar 2026-2028* Qualification System 2026-2028

https://fileservice.aifdigitalsolutions.com/ibsa/IBSA%20Blind%20Football%20Competition%20Calendar%20%20Qualification%20System%202026%20-%202028%20(ok)_20251226134700518.pdf

●参考資料

・世界ランキング：https://ibsasport.org/sports/football/about/world-rankings/

・競技規則：https://www.b-soccer.jp/news/28109-20250317_rulebook

・過去の戦績（男子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_man_matchdata

・過去の戦績（女子）：https://www.b-soccer.jp/national_team/japan_woman_matchdata

・JBFAのアスリート育成パスウェイ：https://www.b-soccer.jp/jbfa/ftem