【日本初】全136券種を同時リリース！ナッジ、「温泉むすめ」公式クレジットカードを提供開始

ナッジ株式会社

ナッジ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖田 貴史）は、日本全国の温泉地や観光地の魅力を国内外に発信する地域活性化プロジェクト「温泉むすめ」を展開する株式会社エンバウンド（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森島 昌洋と提携し、次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ、以下「ナッジカード」）」にて、「温泉むすめカード」の提供を2026年3月16日より開始しました。

本カードは、日常の買い物を通じて「温泉むすめ」プロジェクトを応援できる仕組みで、カードの月次用額に応じて「温泉むすめ」が提供する限定特典や、オリジナルデザインカードをお楽しみいただけます。 また、本提携に伴い、温泉むすめ総勢135名のソロデザインを含む、136券種の同時展開を日本で初めて（※）実現いたしました。

国際ブランドは JCB・Visaの2ブランドからお選びいただけ、カード番号は同じまま、デザインの異なるカードを複数発行することも可能です。

サービスサイトへ :https://nudge.cards/onsen-musume

日本初（※）136券種同時リリースの背景

「温泉むすめ」は、北は北海道から南は沖縄まで、日本全国の温泉地をキャラクター化し、その土地の魅力を伝える地域活性化プロジェクトです。 地域活性化において重要なことは、有名な観光地だけでなく、日本各地に点在するすべての温泉地にそれぞれの魅力があり、応援してくれるファンがいるということです。そのため、一部のメインキャラクターの選抜や、全員集合のデザインに集約するのではなく、「すべての温泉地（推し）を応援できること」こそが、本提携における最大の提供価値であると考え、クレジットカード発行における常識を覆す、全136券種の同時リリースを実現いたしました。

（※）自社調べ、2026年2月時点

カード番号はそのまま、デザイン違いのカードを追加発行できる

通常、クレジットカードのデザインを変更する場合、カード番号も変更となり、公共料金やECサイト等の決済登録情報をすべて書き換えなければなりません。 しかし、本カードでは「同じカード番号のまま」、異なるデザインのカードを追加発行いただけます。

魅力的なキャラクターが多数存在する「温泉むすめ」だからこそ、お気に入りのユニットメンバーを揃えたり、旅先の思い出として現地キャラクターのカードを追加したりと、コレクションとしても快適にお楽しみいただけます。

“推し”のカードを大切に残せる「保存用カード」を付属

また、オリジナルデザインカードを発行いただいた方には、クレジットカードとして使える1枚とは別に、観賞用として同じデザインを大切に残しておける「保存用カード」が付属します。推しのアイテムとして手元に残しておいて楽しめる、特別な一枚としてお楽しみください。



オリジナルカードデザインの詳細

「温泉むすめ」クラブへのご入会で、全136券種の「温泉むすめ」クラブ限定オリジナルデザインカードを発行いただけます。

【カードデザインの概要】

- 「温泉むすめ」ソロデザインカード- - 総勢135柱の温泉むすめ一人ひとりにスポットを当てた、全135種類の限定デザインです。北は北海道から南は沖縄まで、全国各地の温泉地をモチーフにしたキャラクターたちの公式イラストを使用した、圧巻のラインナップとなっています。- 「温泉むすめ」ロゴデザインカード- - 「温泉むすめ」プロジェクトの公式ロゴをあしらった、シンプルな限定デザインです。

カードのご利用に応じた「限定特典」について

ナッジカードアプリから「温泉むすめ」クラブに入会の上、本カードをご利用いただくと、月次利用額に応じて、限定書き下ろしイラストが引けるガチャチケットを提供いたします。

【限定特典の例（一部抜粋）】

- 温泉むすめ 限定イラストガチャ- - 温泉むすめの限定書き下ろしイラストがもらえるガチャ

温泉むすめについて

温泉むすめは、日本および世界各地の温泉地をモチーフとした二次元キャラクターを制作し、アニメ・漫画・キャラクター・声優などのIPコンテンツを通じて、温泉地や観光地の魅力を国内外に発信するために立ち上がった地域活性化プロジェクトです。

現在、日本及び台湾に130を超えるキャラクターが存在し、その中で28の国と地域で観光大使や温泉大使を拝命しています。

各温泉地では、キャラクターのグッズ販売（温泉むすめグッズは現地でしか販売できないルール）や温泉むすめを使った宿泊プランなど、地域がキャラクターを自由に利活用できる仕組み（温泉地でのキャラクター使用料・ライセンス費用は無償）を採用しています。また、キャラクターを演じる声優による現地ロケやトークイベントを現地で開催しています。これらの観光支援活動を通じて、地域観光における集客効果と経済効果が生まれています。

応援の仕組み

ナッジカードは、150を超えるアーティスト、スポーツチーム、地方自治体等と提携し、多種多様なクレジットカードを発行しております。本カードをご利用いただくと、通常ポイントとして還元される決済手数料の一部が提携先（クラブ）に還元される仕組みとなっております。これにより、ご利用者様は日常の「決済」を通じて「（推しを）応援」するという新たな体験を実現できます。

発行概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73456/table/320_1_1899751f34fc4b326fb5e67ec946c85c.jpg?v=202603161251 ]

ナッジカードアプリQRコード

サービスの特長

ナッジカードは、初めてクレジットカードをご利用になる方でも安心・安全にお使いいただけるよう設計されています。

- 必要最小限の申込情報お申し込みは必要最小限の情報で完結。印鑑、銀行口座、勤務先情報の入力は不要です。- 選べる2つの返済方法１.毎月まとめて支払う ２.使った分だけいつでも返済する。を、ライフスタイルに合わせて切り替え可能です。- 段階的に広がる利用可能額クレジットカードの利用が初めての場合は、少額のご利用可能額からスタートし、返済実績に応じ段階的に増額しています。- 決済即時通知＆ワンタップ補償申請決済直後に加盟店名と金額をアプリへ通知します。不正利用が疑われる場合はワンタップで連絡、補償申請ができます。- 利用上限と支出管理でセルフコントロール月間の決済上限を自分で設定できるほか、レシート画像と紐づけて支出を自動グラフ化。カテゴリー別の管理も簡単です。- 利用可能額を安全に拡張ご自身の資金を事前に入金していただくことで、ご利用可能額を柔軟に増額することができます。

返済方法について

ナッジカードの返済方法は、次の2種類から選択および併用ができます。

- いつでも好きなだけ返済任意のタイミングで、セブン銀行ATMまたは銀行振込にて返済いただけます。ご利用額が確定したのち、翌月末日までに全額を返済することを推奨しています。- 月1回おまとめ返済月に一度、所定日にご利用額の全額が登録された銀行口座から自動で引き落とされます。「マンスリークリア」とも呼ばれ、一般的なクレジットカードの支払い方法と同様の仕組みです。

詳細は、以下の記事をご覧ください。

- ナッジカードの返済方法の特長とは？https://nudge.cards/magazine/posts/how-to-repay-your-nudge-card

環境配慮への取り組み

カードの製造・発行を委託しているTOPPANエッジ株式会社では、同工程において国際規格「ISO 14068-1:2023」に準拠したカーボンニュートラルを実現しています。なお、クレジットカードの製造・発行における「ISO 14068-1:2023」への準拠はTOPPANエッジ株式会社が世界で初めてです。（BSIグループジャパン調べ）

ナッジ株式会社について

ナッジは、「一人ひとりのアクションで、未来の金融体験を創造する」というミッションを掲げ、2020年に創業いたしました。クラウドネイティブなクレジットカードサービス基盤「Nudge Platform」を強みに、国内で数少ない「認定包括信用購入あっせん業者」として次世代クレジットカード「Nudge（ナッジ）」を運営しています。創業以来「Work from anywhere」を実践し、個人の価値観を尊重する組織文化を大切にしながら、未来の金融体験の創造に取り組んでいます。

関連リンク- コーポレートサイト：https://nudge.works/- 採用情報：https://nudge.works/talents(https://nudge.works/)- 公式note：https://note.com/nudgecard会社概要- 設立日：2020年2月12日- 代表者：代表取締役 沖田 貴史- 所在地：東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル4階 FINOLAB- 資本金：約46億円（資金準備金等含む）