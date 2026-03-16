【ライブレポート】「主役と魔王」初のワンマンライブを開催

OTAGROUP株式会社

配信アプリMirrativ（ミラティブ）を中心に活動する配信者、カッキーのはず（主役）・どもとみ（魔王）によるユニット「主役と魔王」が、2026年2月22日、東京・SHIBUYA TAKE OFF 7にて初のワンマンライブを開催しました。OTAGROUP株式会社は運営するMirrativパートナー事務所「ミラミラ」として本イベントにスポンサードいたしました。

チケットは100席が完売。普段の動画投稿や配信で行っている企画や演出を取り入れ、音楽ライブとバラエティ要素を融合させたイベントとなりました。

■イベント概要

◾︎開催日時

2026年2月22日（日）

開場 11:30 / 開演 12:00

◾︎会場

SHIBUYA TAKE OFF 7

（東京都渋谷区宇田川町32-12 アソルティ渋谷B1F）

◾︎チケット価格（税込）

プレミアムチケット：7,000円

通常チケット：2,000円

◾︎来場者数

100名（チケット完売）

◾︎メインビジュアル

イラスト:さんずいにれい

https://x.com/sanzuini_live

■オープニング映像からライブがスタート

開演時間となる12時、スポンサーであるOTAGROUP(株)代表下西がどもとみの扮する仮面の男に誘拐されるオープニング映像が上映され、続いてRADWIMPSの楽曲「会心の一撃」のイントロとともにライブがスタートしました。

ライブ当日が2月22日の「猫の日」であることにちなみ、どもとみは猫耳のカチューシャを着用。一方カッキーは犬耳のカチューシャで登場し、猫の日との対比も含めたユニークな演出となりました。

■動画企画をライブ化した「アキネーター企画」

1曲目終了後MC中「お腹が痛いからトイレに行く」とどもとみが舞台袖に離脱。カッキーがひとりで場を繋ぐ展開となりました。その後どもとみの扮する仮面の男が登場し、誘拐された下西社長を返してもらうため、「死のアキネーター」が実施されました。

企画では3問のクイズが出題され、間違えると電流が流れる罰ゲームが用意されました。1問目ではスポンサーであるOTAGROUP(株)代表下西に電流が流れる結果となり、会場の笑いを誘いました。2問目ではカッキーが罰ゲームを受ける展開となりました。3問目ではカッキーのアドリブにより、どもとみに電流が流れる展開となり、ライブならではのハプニングが生まれました。

舞台袖に逃げるどもとみが扮する仮面の男。その後ムービーが流れ、悪の親玉である謎の仮面の男に始末されてしまいました。

■観客と一体となった「惑星ループ」

企画終了後、ライブ中盤へ。カッキーの「てかあいついつまでトイレおんねん」「あー どもとみに逢いたいな」というセリフをきっかけに、ナユタン星人の楽曲「惑星ループ」のイントロが流れました。

同曲の歌詞「あー、あなたに逢いたいな」を思わせる流れから、どもとみが「ﾄｩｯﾄｩﾙﾙｯﾄｩ ﾙｯﾄｩｯﾄｩﾙ」の歌詞とともに再登場しました。

楽曲中には観客との「ﾄｩｯﾄｩﾙﾙｯﾄｩ ﾙｯﾄｩｯﾄｩﾙ」のコール＆レスポンスが行われ、会場全体が一体となる場面が見られました。

■仮面ゲスト登場、一般常識クイズ企画

楽曲終了後のMCを挟み、暗転したステージに悪の親玉である仮面姿の「まっちゃぽい」が登場。日頃の恨みを晴らすためワンマンライブで恥をかかせてやると一般常識クイズ企画が行われました。

クイズは4択形式で進行し、

・お客様への挨拶のお辞儀の角度

・アポイント受付の目安時間

・上司に使ってはいけない言葉

などの問題が出題されました。

最終問題ではカッキーがどもとみに土下座をする形となり、1兆点をかけた問題が出題されるも、結果はどもとみが正解となり、カッキーに罰ゲームが決定しました。

罰ゲームではセリフ読みが行われ、まっちゃぽいも含め最終的にアドリブで3人全員がセリフ読みを行うサプライズ展開となりました。

■「夜明けと蛍」で本編を締めくくる

続いて、どもとみが歌ってみた動画の投稿もしている思い出の楽曲、n-bunaの「夜明けと蛍」を2人で歌唱。本編最後の楽曲として披露されました。しっとりとした楽曲に会場が包まれ、感動の涙を流す来場者の姿も見られました。

■アンコールでは東京ロケ映像も上映

本編終了後、アンコールを促す映像と東京ロケ映像が上映されました。

映像ではライブを終えた2人が東京観光を楽しむ様子が描かれ、ケバブを食べている最中にアンコールに呼ばれるというコミカルな演出が展開。2人が慌てて会場へ戻るストーリー仕立ての映像となりました。

その後再びステージに登場し、アンコールとしてHoneyWorksの楽曲「ファンサ」を披露。

観客との掛け合いを交えながらライブはフィナーレを迎えました。

■ライブグッズ

会場では以下のグッズが販売されました。

・缶バッジ

・アクリルスタンド

・ペンライト

・プレミアチケット特典タオル

多くのグッズが完売となる盛況ぶりとなりました。

■ライブ構成

オープニング映像

M-01 会心の一撃（RADWIMPS）

MC

アキネーター企画

M-02 惑星ループ（ナユタン星人）

MC

一般常識クイズ企画（まっちゃぽい登場）

MC

来場者記念撮影

M-03 夜明けと蛍（n-buna）

アンコール映像（東京ロケ）

M-04 ファンサ（HoneyWorks）

■出演者プロフィール

■カッキーのはず（主役）写真：右

配信アプリMirrativでのライブ配信を中心に活動するストリーマー。

「ハイテンションいじられキャラ」として人気を集め、ミラティブイベント「ミラティブグランプリ」雑談部門では2025年1月にミラティブ10年の歴史の中で歴代1位となるスコアを記録。2025年4月開催の「ミラティブ総選挙」では人気投票1位を獲得するなど、実力と人気を兼ね備えた配信者として活動している。

YouTube：https://youtube.com/@kakihazu

X：https://x.com/kakihazu

Instagram：https://www.instagram.com/kakihazu

TikTok：https://www.tiktok.com/@kakihazu

■どもとみ（魔王）写真：左

Mirrativでのライブ配信を中心に、動画投稿など幅広く活動する配信者。

TikTokフォロワーは約3万人。渋谷クロスFMへの出演経験もあり、トーク力とMC力を活かした企画配信が特徴。2025年には歌ってみた活動も開始し、特徴的な声とエンターテインメント性の高い配信スタイルで人気を集めている。

YouTube：https://youtube.com/@domotomi_1211

X：https://x.com/domotomi_1211

TikTok：https://www.tiktok.com/@domotomi_1211

■今後の活動

ユニット「主役と魔王」は今回のワンマンライブをきっかけに、今後もライブイベントや動画企画など、ユニットとしての活動の幅を広げていく予定です。

ライブ終了後にはすでに次回ライブについての話し合いも始まっており、2ndライブ開催に向けた動きも進められています。配信からリアルイベントへと活動の幅を広げる「主役と魔王」の今後の展開にも注目が集まります。

Mirrativパートナー事務所「ミラミラ」

ミラミラの特徴

・パートナー事務所の内スタークラスS到達者数ナンバーワン（※自社調べ、2026年2月末日時点）

・スタークラスSを本気で目指す方向けの選抜クラスを用意

・条件達成でLive2DアバターやゲーミングPC、iPadなどの選べる豪華ギフト

・定期的な有名作曲家によるオリ曲オーディション

・渋谷モディでポップアップストア開催

応募条件

・15歳以上、性別不問（※15～17歳は保護者の同意必須）

・Mirrativを過去90日の間に配信をしていない方

・ミラティブスターズの経験がない方

※ライバー再挑戦、初心者も歓迎

※顔出しせずに配信可能

※機材はスマホだけで可能

応募方法

本イベントを通じて「ミラミラ」をご存知になった方はこちらのフォームよりご応募ください

https://forms.gle/M1GJogaVKX1NQNNSA

公式ホームページ

https://mirra-mirra.com/

※「カッキーのはず」「どもとみ」はミラミラ所属者ではありません。

OTAGROUP株式会社

「オタクが世界を変えていく。」をミッションにオタク目線のエンタメプロデュースを行っています。創業初期からライバー事業に携わり有名VTuberのオンラインイベントや握手会などのリアルイベントなどをプロデュースしてきました。後期高齢者VTuber「メタばあちゃん ひろこ」は週刊朝日「2023年の顔100人」にも選出され、テレビや新聞などの各種メディアに取り上げられています。

https://otagroup.co.jp