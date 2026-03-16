「AVIREX」から新たなデニムラインが誕生！

株式会社TSIホールディングス

「AVIREX(アヴィレックス）」（株式会社TSI 東京都港区赤坂 代表取締役社長 CEO 下地 毅）から新たなデニムラインが誕生。

日本製デニム生地をベースに、表情豊かなレザーパーツ、そして「AVIREX」のフライトジャケットに採用されるヘヴィーナイロンツイルを随所に使用。異素材が織りなすコントラストが、無骨さと洗練を兼ね備えた新たなスタイルを生み出しました。

生地・縫製ともに日本国内で一貫して仕上げた、クラフトマンシップの結晶。アメリカンカルチャーへの敬意と、デザインへの情熱。その両方を受け継ぐ「AVIREX」ならではのデニムラインです。

さらに、時代を超えるクラフトマンシップの象徴として、俳優・光石 研氏を起用したポートレートコレクションも展開。

https://www.avirex-usa.com/feature/450.html?utm_source=official&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20260316_heritagedenim_avirex&openexternalbrowser=1(https://www.avirex-usa.com/feature/450.html?utm_source=official&utm_medium=social&utm_campaign=AVI_20260316_heritagedenim_avirex&openexternalbrowser=1)

Type-2 JACKET “NYLON” 46,200円

Type-2 PANT “NYLON” 34,100円

Type-1 JACKET “LEATHER” 48,400円

Type-2 PANT “LEATHER” 36,300円

Type-2 JACKET “LEATHER” 48,400円

Type-1 PANT “LEATHER” 37,400円

Type-1 JACKET “NYLON” 46,200円

Type-1 PANT “NYLON” 35,200円

【発売日】 2026年3月20(金)

【取扱店舗】全国のAVIREX直営店舗およびAVIREX公式オンラインストア

光石 研（みついし けん）

1961年福岡県出身の日本を代表する名バイプレーヤー（性格俳優）。1978年、映画『博多っ子純情』のオーディションで主役に抜擢されデビュー。冷徹なヤクザから父親役まで幅広くこなし、『アウトレイジ』シリーズや多数のドラマ、映画に出演。2022年に初のエッセイ集を出版するなど、現在も第一線で活躍を続けている。

http://dongyu.co.jp/profile/kenmitsuishi/

AVIREX（アヴィレックス）は1975年に米空軍正式指定業者として誕生したフライトジャケットをアイデンティティとしたミリタリーブランド。国を守るため、愛する人たちを守るため、果敢に大空に挑んだアヴィエーターたちを称える「空の王様」をブランド名にしているとおり、パイロットたちの命を守るフライトジャケットの開発に心血を注いできた。映画「トップガン」の衣装監修により、日本のファッション界にミリタリーをいう分野を生み出した草分け的存在である。長きに渡る歴史とミルスペックに基づく技術が物語る、そのウエアは世界各国で支持されている。

【AVIREXオフィシャルサイト】 https://avirex-usa.com

【AVIREX Instagram】 https://www.instagram.com/avirex_jp/

【Youtube】https://www.youtube.com/c/AVIREXTV

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