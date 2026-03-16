【独自調査】関西の中学受験生、個別指導活用で偏差値が平均8.2ポイント上昇｜個別の会 在籍生50名を対象とした調査結果

大阪上本町・天王寺の個別塾「個別の会」

近年の関西圏の中学受験は、受験者数・受験率ともに上昇を続けており、2026年度入試では近畿2府4県の統一入試日における受験者数が17,850人に達しました。

小学6年生の人口は減少しているにもかかわらず、中学受験率は10.90％となり、前年の過去最高をさらに更新しています。

このような受験熱の高まりの中で、灘中学校や東大寺学園中学校などの最難関校から、高槻中学校などの人気校まで幅広い学校で高い志願者数が続いており、関西の中学入試は依然として競争性の高い状況にあります。

たとえば2026年度の灘中学校入試では、定員180人に対して693人が志願し、志願倍率は3.85倍となりました。

こうした競争環境の中で、大手集団指導塾のカリキュラムは高度化・高速化が進んでいます。

その結果、授業内容を完全に定着させるために、弱点補強や志望校対策を目的とした個別指導の併用が増えていることが教育現場でも指摘されています。

当塾「個別の会」が在籍生50名を対象に実施した学習成果調査では、個別指導を取り入れた生徒の偏差値は平均8.2ポイント上昇し、特に算数分野で顕著な伸びが確認されました。

集団指導で生じやすい理解のばらつきや弱点単元を個別指導で補強することで、学習効率を高める「ハイブリッド型学習」は、近年の中学受験において重要な学習スタイルの一つとして注目されています。

偏差値帯別に見る個別指導の導入効果：ボリュームゾーンでの劇的な伸び

調査の結果、偏差値の上昇幅は生徒の初期学力によって異なる傾向が見られました。

特に注目すべきは、偏差値40台から50台前半、つまり中堅校から難関校を目指す「ボリュームゾーン」において、上昇率が非常に高かった点です。

この層の生徒は、集団指導だけでは伸び悩みやすい部分がある一方で、個別指導を取り入れることで劇的に学力を伸ばすことが可能であることが明らかになりました。

偏差値帯別平均上昇値と学習課題の相関

以下の表は、入塾時の偏差値帯ごとに、個別指導導入後にどれほどの偏差値向上が見られたかをまとめたものです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/3_1_398ec96d263a7dab99513ed52c0bb702.jpg?v=202603161251 ]

分析の結果、偏差値41～45の層が最も高い伸び（+11.1ポイント）を記録しています。

この層の生徒は決して能力が低いわけではなく、集団塾の「全員一律」の授業において、わずかな「聞き逃し」や「概念の誤解」が積み重なり、本来の力を発揮できていないケースが多く見られます。

個別指導では、教師が生徒の「思考の詰まり」をリアルタイムで把握し、その場で解消することで、学習効率が大きく向上したと考えられます。

一方、偏差値50以上の高偏差値帯においても、個別指導は「安定した得点源の確保」という観点で大きな効果を発揮しています。

集団塾の授業内容を理解している生徒でも、模試や実戦形式のテストにおいて、自分の回答プロセスを客観的に評価し、効率的な解法を選べているかは別問題です。

個別指導は、このような「高度な思考の整理」をサポートする役割を担っています。

科目別分析：算数における「偏差値10ポイント上昇」のメカニズム

科目別のデータ解析を行った結果、算数の偏差値上昇率が全科目の中で最も高く、平均して10.2ポイントの向上を記録しました。

中学受験において算数は合否を分ける最大の要因であり、配点が高く、かつ解答プロセスの正否が点数にダイレクトに反映されます。

そのため、個別指導との相性が非常に良く、遅れや苦手を効率的に克服することで、短期間で大きな伸びを生み出せる科目であることが明らかになりました。

ここでは、算数の「遅れ」を「武器」に変える3つの戦略とあわせて、国語・理科における個別指導の介入効果についても解説します。

算数の「遅れ」を「武器」に変える3つの戦略

算数においてこれほど顕著な成果が出た背景には、「個別の会」が実施している「プロセスの可視化と徹底的な基礎矯正」があります。

多くの受験生が「算数が間に合わない」と焦る主な原因は、計算ミスや基本問題の失点、あるいは図を描かずに頭の中だけで解決しようとするいわゆる「空中戦」にあります。

1．計算スピードと精度の再構築

計算ミスは単なる不注意ではなく、計算の作法や数の感覚の欠如から生じます。

個別指導では、一桁の足し算や九九のレベルまで遡り、正確なタイム計測を伴う訓練を行うことで、テストでの計算ミスを1/3以下に減らすことができます。

2．図解思考の定着

旅人算や図形の切断、速さの問題では、図を丁寧に描くことが遠回りに見えて最短の解法です。

プロの講師が横で見守り、生徒が自力で条件を整理した図を描けるまで指導することで、初見の問題に対する対応力が飛躍的に高まります。

3.「解法の説明」による完全理解

生徒が問題を解けたとしても、その理由を自分の言葉で講師に説明させるプロセスを重視します。

これにより、「なんとなくわかった」という状態を排除し、数日後に同じ問題に遭遇しても確実に正答できる「再現性」を確保できます。

算数への学習時間は、受験全体の50％を占めるのが理想とされます。

個別指導は、この50％の時間の質を極限まで高めるとともに、理科や社会など暗記・知識定着が求められる科目に余裕を持たせるための「時間創出」の役割も果たしています。

国語・理科における個別指導の介入効果

国語においては、特に記述問題の添削で個別指導の優位性が明らかになっています。

集団塾では、講師が数十名分の記述を細部まで添削することは物理的に難しいですが、個別指導では「なぜこの言葉を選んだのか」「なぜこの接続詞では不適切なのか」を生徒と対話しながら指導できます。

この対話を通じて、生徒の論理的思考力を根底から鍛えることができ、平均で偏差値+6.4ポイントの向上につながりました。

理科においても、計算が絡む物理・化学の分野では、算数と同様の論理的アプローチが効果を発揮しています。

例えば「水溶液の濃度計算」や「滑車とバネ」といった、受験生がつまずきやすいポイントをピンポイントで補強することで、短期間での点数底上げを実現しています。

個別指導は、算数だけでなく国語や理科においても、弱点の的確な補強と理解の定着を支える重要な役割を果たしているのです。

集団塾と個別指導の「ハイブリッド型学習」がもたらす合格率85%の真実

本調査で対象となった50名の学習データを分析した結果、多くの合格者が「大手集団塾」と当塾「個別の会」を併用する、いわゆる「ハイブリッド型学習」を実践していることが明らかになりました。

最新の市場調査においても、集団塾と個別指導を併用した受験生の志望校合格率は84.78％に達しており、単一の学習スタイルを大きく上回る結果が示されています。

集団塾が持つ体系的なカリキュラムと競争環境に加え、個別指導による弱点補強や思考プロセスの整理を組み合わせることで、学習効率が飛躍的に高まることがその要因と考えられます。

ここでは、この「ハイブリッド型学習」がなぜ関西の中学受験において特に高い効果を発揮するのか、その理由について詳しく解説します。

ハイブリッド型学習が関西入試に最適な理由

関西の中学受験では、浜学園や希学園などの大手集団塾が質の高いカリキュラムと競争環境を提供しています。

しかし、そのレベルの高さゆえに、一度理解が遅れると挽回が難しいという側面もあります。

そこで効果を発揮するのが、集団塾と個別指導を併用する「ハイブリッド型学習」です。

個別指導を併用することで、クラス分けテストの対策を重点的に行い、上位クラスへの昇格を狙う戦略的な学習が可能になります。

また、算数の図形分野や国語の記述問題など、苦手分野だけをピンポイントで補強できるため、効率的に得点力を高めることができます。

さらに、個別指導が学習管理や理解のフォローを担うことで、家庭では学習状況を見守る役割に集中しやすくなり、受験期における家庭環境の安定にもつながります。

集団塾による体系的なカリキュラムと、個別指導によるきめ細かなサポートを組み合わせる「ハイブリッド型学習」は、それぞれの強みを活かしながら学習効率を高めるアプローチとして、多くの受験生にとって有効な選択肢となっています。

個別指導塾「個別の会」塾長によるデータ分析と受験提言

今回の調査結果からは、偏差値の向上や合格率の改善といった具体的な成果が明らかになりました。

しかし、「個別の会」の塾長は、これらの数値以上に注目すべきものとして、その背後にある「学習プロセス」の重要性を強調しています。

データの裏側には、一人ひとりの生徒が直面している「学習の壁」が存在します。

理解の遅れや思考のつまずき、あるいは学習習慣の乱れなど、その要因は生徒によって大きく異なります。

個別指導の本質は、こうした課題を丁寧に分析し、それぞれの生徒に最適化された学習アプローチによって乗り越えていく点にあります。

ここでは、塾長の視点から見た「偏差値上昇を阻む壁」の正体とともに、2027年度入試を見据えた保護者への具体的なアドバイスについて解説します。

塾長が見る「偏差値上昇を阻む壁」の正体

多くの受験生を指導してきた経験から言えるのは、成績が伸び悩む生徒の多くが「真面目すぎるがゆえの思考停止」に陥っているという点です。

集団塾から課される膨大な宿題をこなすこと自体が目的になり、一つひとつの解法を十分に理解しないまま学習が進んでしまうケースが少なくありません。

その結果、「解き方を覚えたつもりでも、本番では使えない」という状況が生まれてしまいます。

こうした問題を解消するため、「個別の会」では、次の三つの柱を軸に指導を行っています。

第一に、生徒が「わからない」と素直に言える安心した学習環境をつくることです。

集団塾の緊張感も重要ですが、基礎を固める段階では、失敗を恐れずに試行錯誤できる環境が不可欠です。

個別指導はその役割を担い、生徒の思考力や応用力を伸ばす土台となります。

第二に、学習の「断捨離」と適切なスケジューリングです。

偏差値を上げるためには、すべてをやろうとするのではなく、志望校の出題傾向や現在の学力を分析し、得点につながりやすい分野へ学習時間を集中させることが重要です。

効率的な学習計画を立てることで、限られた時間を最大限に活用できます。

第三に、「わかる」から「できる」へと導く反復学習の徹底です。

授業で理解しただけでは、本番の得点にはつながりません。

数日後に同じ問題を自力で解き直すなど、理解を定着させるための仕組みを講師が管理することで、確実に実力へと変えていきます。

こうしたプロセスの積み重ねこそが、偏差値上昇を阻む壁を乗り越える鍵となります。

2027年度入試を見据えた保護者へのアドバイス

関西の中学受験は今後、ますます「思考の質」を問う内容へとシフトしていくと考えられます。

単なる知識の暗記やパターン学習だけでは、灘や東大寺といった最難関校の壁を越えることは難しくなっていくでしょう。

だからこそ保護者の方には、模試の偏差値という数字だけでなく、お子さまが「なぜこの答えになるのか」を自分の言葉で楽しそうに説明できているかという点にも目を向けていただきたいと思います。

個別指導は、単なる補習の場ではありません。

講師との対話を通して思考を深め、子どもの知的好奇心を刺激しながら「考える力」を育てる学びの場です。

こうした経験の積み重ねが、問題を解くことそのものへの興味や自信を生み出します。

「なぜそうなるのか」を考える楽しさを知った子どもは、自ら学ぶ姿勢を身につけ、結果として偏差値という数字も自然と伸びていきます。

2026年度入試に向けて大切なのは、単に問題を解く量を増やすことではなく、思考する力と学ぶ楽しさを育てていくことだと言えるでしょう。

結論：データが示す個別指導活用の優位性と将来展望

本調査で確認された「偏差値平均8.2ポイント上昇」という結果は、個別指導が単なる補習や成績不振者のための対策ではなく、中学受験という厳しい競争を勝ち抜くための有効な学習戦略であることを示しています。

集団塾の体系的なカリキュラムに加え、個別指導によって学習プロセスを細かく調整することで、生徒一人ひとりの理解度や課題に応じた効率的な学力向上が可能になるのです。

中学受験は子どもの人生における一つの通過点に過ぎません。

しかし、その過程で「壁を乗り越えた経験」を得ることは、その後の学びや人生において大きな自信と財産になります。

当塾「個別の会」は、今回の調査データをもとに、さらに精度の高い指導カリキュラムの開発を進めながら、生徒一人ひとりの目標実現に向けた伴走を続けていきます。

2027年度、そして2028年度の入試に向けて、関西の中学受験環境は今後も変化していくと考えられます。

しかし、どのような入試傾向の変化があっても、生徒それぞれの思考の特徴や課題に寄り添いながら学力を伸ばしていく個別指導の価値は変わりません。

今回のデータが示した「効果的な学習の在り方」を、より多くの受験生と保護者に届け、志望校合格という目標の実現を共に支えていきたいと考えています。

附録：調査データ詳細と科目別インサイト

本レポートの締めくくりとして、調査で得られた定量データを科目別に詳細化し、今後の学習指針として提示いたします。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/3_2_64774a4fb2538afd6dcdd52d6e915457.jpg?v=202603161251 ]

分析の結果、最も大きな伸びを示したのは算数であり、平均上昇幅は+10.2ポイントと他科目を大きく上回りました。

個別指導では生徒ごとの思考過程や解法の癖を細かく修正できるため、論理的思考力を必要とする算数で特に効果が現れやすいことが確認されました。

一方、社会の平均上昇幅は+3.2ポイントと比較的緩やかな結果でした。

社会は知識暗記の比重が大きく、解法プロセスの改善による即効的な得点向上が他科目ほど表れにくい傾向があります。

ただし、難関校で重視される記述問題や資料読解問題では、個別指導による論理的説明力の強化が得点差につながるケースも少なくありません。

また、指導頻度の分析からは、算数・国語を中心としたバランス型の学習設計が多くの成功例に共通していることが分かりました。

特に算数は週1～2回の継続的な個別指導が偏差値上昇に大きく寄与しており、受験戦略の中核科目であることがデータからも裏付けられています。

これらの結果から、中学受験における個別指導の活用は特別な選択肢ではなく、志望校合格を目指すための「標準的なアプローチ」となりつつあると言えるでしょう。

【調査概要】

調査期間：2025年4月1日～2025年12月31日

調査機関：個別の会（自社調査）(https://kobetsu-kai.com/)

調査対象：関西圏（大阪府、兵庫県、京都府、奈良県）の中学受験を目指す「個別の会」在籍生

有効回答数：50名（模試成績および学習記録の継続的なトラッキングが可能な生徒）

調査方法：各種公開模試（五ツ木・駮進模試、浜学園、希学園、サピックス等）の偏差値推移の解析