TVアニメ『前橋ウィッチーズ』コラボ 前橋出張ゲーマーズ2026春を2026年3月20日(金・祝)、21日（土）に「けやきウォーク前橋」にて開催致します！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社カードラボ ゲーマーズ（本社：東京都豊島区、https://www.gamers.co.jp/(https://www.gamers.co.jp/) 以下ゲーマーズ）は、2026年3月20日(金・祝)、21日（土）に「TVアニメ『前橋ウィッチーズ』コラボ 前橋出張ゲーマーズ2026春」の営業、並びに21日（土）開催の新衣装お披露目イベントの特典会特典券の配布実施をお知らせいたします。

ー 営業概要 ー

特集ページへ :https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7385https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7385

・営業日：2026年3月20日(金・祝)、21日（土）

・営業場所：けやきウォーク前橋２F けやきホール

・営業時間：

［20日］12:00～21:00

１. 事前予約販売：12:00～15:00

２. フリー販売：15:00～21:00

［21日］10:00～18:00

１. 事前予約販売：10:00～12:30

２. フリー販売：12:30～18:00

※販売時間１.につきましては混雑緩和のため事前予約（先着制）をされた方のみご購入いただけます。

※開場準備のため、一度物販エリアへの入場を中断させていただく可能性がございます。

※当日の状況次第で販売時間・タイミング等が変更になる場合がございます。

・内容：「TVアニメ『前橋ウィッチーズ』コラボ 前橋出張ゲーマーズ2026春」の営業、並びに21日（土）開催の新衣装お披露目イベントの特典会特典券の配布実施

ー 販売商品 ー

ー 購入特典 ー

１.特典会・特典券

・特典会はTVアニメ『前橋ウィッチーズ』新衣装お披露目イベント in けやきウォーク前橋のミニライブ後に開催となります。

イベントについてはコチラ(https://www.maebashi-witches.com/news/detail.php?id=23243)

・「前橋出張ゲーマーズ2026春」にて『前橋ウィッチーズ』関連商品のご購入4,000円(税込)ごとに、「特典券」を1枚お渡しいたします。

・１会計ごとの「特典券」配布上限は2枚までとさせていただきます。

・「特典券」は20日、21日各営業日の予定数に達し次第、終了となります。

・「特典券」はお渡し時に、参加ご希望回（1回目または2回目）をお選び頂けます。

２.特典ブロマイド

・「前橋出張ゲーマーズ2026春」にて『前橋ウィッチーズ』関連商品のご購入2,000円(税込)ごとに、特典ブロマイド（全6種）を1枚お渡しいたします。

※絵柄はお選びいただけません。

※なくなり次第終了となります。

＜特典ブロマイドの絵柄はこちら！＞

ー 事前予約販売について ー

※申込済のお客様向けとなります。

既に終了となっている時間帯がございます。

▼申込フォーム

https://livepocket.jp/e/75mh1



・お申込みページのご案内や注意事項を必ずお読みの上お申込みください。

・混雑緩和を目的とした事前予約（先着制）となります。在庫の確保や希望される商品の購入を確約するものではございません。

・当日は、「物販予約整理券に表示のＱＲコード」を確認いたします。スマートフォンの不具合や充電不足などで確認できない場合はご利用できません。

・いかなる場合でも、物販予約整理券の再発行は一切いたしかねます。

・物販予約整理券の譲渡・転売・複製・偽造は禁止です。不正に入手したものは無効となります。

・状況により販売時間や実施内容の変更、また中止となる場合がございます。

・一会計につき、商品ごとの購入制限を設けさせていただく場合がございます。

ー 決済方法・ご購入に関して ー

◆現金

◆クレジットカード

楽天カード、Visa、mastercard、JCB、American Express、Diners、Discover

◆コード決済

楽天ペイ(アプリ決済)、auPAY、PayPay、d払い、Smart Code

◆交通系電子マネー

ICOCA、PASMO、Kitaca、マナカ、nimoca、SUGOCA、Suica、TOICA、はやかけん

◆電子マネー

楽天Edy、nanaco、WAON、QUICPay、iD

※クレジットカード決済のお支払は一括払いのみとなります。

※クレジットカードの提携などにより上記各社のマークが入っていても、ご利用いただけない場合がございます。

※通信環境等の事情によりご利用いただけない場合がございます。

※現金払いと他決済との併用はできません。

※当日、やむを得ない事情等でクレジットカード、QRコード決済のご利用を中止させていただく場合がございます。



※ゲーマーズポイントを含む各種ポイントカード、金券、クーポン等はご利用頂けませんので、ご了承下さい。

※ご購入後のキャンセル・返金は一切お受けできませんのでご了承ください。また、商品ご購入後に発覚いたしました不良品は良品交換とさせていただきます。

ー 注意事項 ー

※ゲーマーズ店舗、オンラインショップで実施中のフェア、特典、ゲーマーズポイントは対象外となります。

※当日の状況により、購入制限を設けさせていただく場合がございます。

※諸般の事情により、内容の変更・延期・中止となる場合がございます。

※お客様へのご案内事項は追加・変更する場合がございます。

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【権利表記】(C)PROJECT MBW

【株式会社カードラボ 会社概要】

株式会社カードラボは、トレーディングカードゲーム専門店『カードラボ』と、アニメ・ゲーム・キャラクターグッズ専門店『ゲーマーズ』を運営している会社です。 多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。