【北海道放送】HBC制作『ジンギス談!』が「TVerアワード2025」にて【10周年記念ローカルバラエティ賞 北海道・東北部門】を受賞!~

北海道放送株式会社

北海道放送株式会社(本社:札幌市中央区、以下HBC)が制作・放送のトークバラエティ番組『ジンギス談!』が、株式会社TVerが主催する「TVerアワード2025」において、「10周年記念ローカルバラエティ賞 北海道・東北部門」を受賞いたしました。

本アワードは、国内最大級の公式テレビ配信サービス「TVer(ティーバー)」において、2025年1月1日から12月31日の1年間で最も視聴された番組などを表彰するものです。

今回、TVerサービス開始10周年を記念した賞として、『ジンギス談!』が北海道・東北エリアの番組の中で総再生数1位を記録し、栄えある受賞となりました。

【タカアンドトシ 受賞コメント】

タカ : いやあ、嬉しい賞を頂きました!「ジンギス談」は、深夜の放送で細々とやってきましたが(笑)、続けてきて本当に良かったです。こんな素敵な賞をいただけるなんて!

トシ : 本当に光栄です!『ジンギス談!』には、これから“旬”を迎えるブレイク直前の若手芸人さんもたくさん登場します。お笑いファンの方はもちろん、そうでない方も、ぜひこの番組を通じて“推しの芸人”を見つけて楽しんでいただきたいですね。

■番組概要：『ジンギス談！』とは

【概要】

「ジンギス談！」は、お笑いコンビ・タカアンドトシがMCを務め、彼らの出身地である北海道のスタジオに全国の有名芸人を迎えて展開する番組です。みどころはなんといっても、東京の番組では決して明かされることのない（！？）裏話や楽屋エピソードなどのぶっちゃけトーク！

ゲストの知られざる“素顔”について、これまでの苦労話や成功のきっかけ、最近のプライベートな悩みや展望など、さまざまな角度から迫るトークバラエティです！

【放送日時】

毎週水曜 よる11時56分～（HBC北海道放送）

※ほか全国20局で放送 ※各エリアでの放送時間は、お住まいの地域の放送局ホームページをご確認ください。

【出演者】

MC：タカアンドトシ / アシスタント：堀内美里（HBCアナウンサー）

＜番組HP＞

https://www.hbc.co.jp/tv/jingisudan/

＜各種SNS＞

YouTube （@jingisudan）、 X (@jingisudahhhhhn)、

Instagram (jingisudan)、 TikTok (jingisudahhhn)

＜各種SNS＞

YouTube （@jingisudan(https://www.youtube.com/channel/UCbaKbq9DMepATEt_wEXtCFw)）、 X (@jingisudahhhhhn(https://x.com/jingisudahhhhhn))、

Instagram (jingisudan(https://www.instagram.com/jingisudan/))、 TikTok (jingisudahhhn(https://www.tiktok.com/@jingisudahhhn))

【TVer（ティーバー）について】

TVer（ティーバー）は、2015年10月にサービスをスタートした、民放各局が制作した安心

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北海道放送株式会社（HBC）

【配信】

北海道放送株式会社 メディア戦略局 編成部

【お問い合わせ先】

ＨＢＣ視聴者センター [電話] 011-232-5806

[受付時間] 平日午前１０：００～午後５：３０（土日祝、年末年始は除く）