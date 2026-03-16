組織の成長スピードを最大化!!フューチャーコンサルティングが税務×労務の「強力タッグ」で事業の発展を加速させる体制を構築。

税理士法人フューチャーコンサルティング

税理士法人フューチャーコンサルティンググループ（本社所在地：東京都武蔵野市、代表：小澄健士郎）は、このたびグループ内に「社会保険労務士法人フューチャーコンサルティング」を新たに開設いたしました。

これにより、これまで分断されがちだった「税務（お金）」と「労務（人・組織）」のサポートを一つのチームとして統合。 顧問先様の強い事業づくりに、より強固かつスピーディーに貢献できる新体制が整ったことをお知らせいたします。

■ 背景：なぜ「税務×労務」なのか

多くの経営者は、常に「お金（数字）の管理」と「人（組織）の悩み」という二つの重責を背負っています 。しかし、専門家ごとに異なる窓口で相談を繰り返すことは、貴重な経営リソースを浪費させるだけでなく、各分野の専門性が十分に連動しきれないことによる、経営のわずかな「ズレ」を生む要因となっていました。

当グループではこれらの課題を解決するため、社会保険労務士（齋藤 良）をチームに迎え、労務機能を内製化いたしました。税務と労務の両面から全方位でリスクを検知する「鉄壁の守護」を提供します。

■ 「税務×労務」がもたらす3つの価値

１. 経営判断のスピードが2倍に

内部で即時連携するため、専門家間の情報共有に伴うタイムラグが発生しません。

２. 情報の完全共有によるストレスフリーな体験

専門家ごとに同じ説明をする手間を省き、スムーズな合意形成をサポートします。

３. 全方位からのリスク検知（死角のない守り）

税務と労務双方の視点から同時に検討することで、思わぬリスクを見落としません。

■ 具体的なサービス内容

１. 税務・労務・役員報酬最適化等の完全ワンストップ化

窓口を一本化し、経営に関わる主要な手続きを一貫して対応。

２. 補助金・助成金の更なるサポート

財務状況を把握した上で、最適な補助金・助成金獲得を同時並行で実施。

３. クラウド連携等による事業のDX化・効率化

バックオフィス業務をデジタル化し、生産性向上に貢献。

４. 組織力強化への財務連動（賃金・評価制度の設計）

会社の財務基盤に基づいた、実効性の高い人事評価制度を構築。

５. 複雑な法改正への完全対応

変化の激しい税務・労務の両制度に対し、リアルタイムで最適解を提案。

■ 社会保険労務士 齋藤 良（さいとう りょう）よりメッセージ

「医業、宿泊業、不動産業、介護福祉、サービス業、ITなど様々な業態・業種のお客様に対し、税務と労務を同時に考えるサポートを行っています。 専門家同士がチームとして動くことで、単なる手続き代行に留まらず、経営者のスムーズな判断を全力でお手伝いいたします。」

【税理士法人フューチャーコンサルティング】

設 立：2018年10月

代 表：小澄 健士郎

所在地：東京本社 東京都武蔵野市吉祥寺東町1丁目4-26大文ビル3階

北海道支社 札幌市西区二十四軒3条4丁目6-7第三栄輪ビル2階A室

九州支社 福岡県福岡市中央区薬院3丁目6-5ヴァロンセ薬院1101号室

電 話：0422-27-1345

Ｈ Ｐ：https://future-c.com/

【社会保険労務士法人フューチャーコンサルティング】

代 表：齋藤 良

所在地：長野県松本市大手2-4-30 シンフォニア 2F

電 話：0263-50-5636

メール：info@convince-sr.com

Ｈ Ｐ：https://convince-sr.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

フューチャーコンサルティンググループ

電 話：0422-27-1345