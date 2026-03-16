群馬県・北軽井沢にツリーハウス付きヴィラ誕生｜プライベートサウナ付き貸別荘「COCO VILLA 北軽井沢01」グランドオープン

ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤義人）は、全国展開する無人・1日1組限定のプライベートヴィラブランド「COCO VILLA」において、群馬県吾妻郡嬬恋村の北軽井沢エリアに新施設「COCO VILLA 北軽井沢01」を2026年3月16日（月）にグランドオープンいたしました。

COCO VILLA 北軽井沢01（外観）

約1,000坪の森に広がる、ツリーハウス付きプライベートヴィラ

敷地内に2棟看板ウッドデッキ寝室

COCO VILLA 北軽井沢は、群馬県吾妻郡嬬恋村の北軽井沢エリアに位置する一棟貸しのプライベートヴィラです。

約1,000坪の広大な敷地には小川が流れ、森に囲まれた静かな環境が広がっています。

敷地内には「01」と「02」の2棟のヴィラが建設されており、今回先行してグランドオープンしたのが「COCO VILLA 北軽井沢01」です。

ツリーハウスを備えた新築3LDKの平屋設計で、3つの寝室を備え、最大10名まで宿泊可能。

高天井のリビングダイニングとモダンなキッチンが、家族や友人と過ごす時間をゆったりと支えます。

キッチン・ダイニングリビングからの景色

敷地内には吊橋でつながるツリーハウスを備え、子どもにとっては秘密基地のような空間に。

また、プライベートサウナとチラー付き水風呂を完備し、自然の空気を感じながら外気浴を楽しむことができます。

ウッドデッキから移動できる、吊橋

なお、同敷地内に建つ「COCO VILLA 北軽井沢02」については、今後オープンを予定しており、詳細は順次公開してまいります。

絵本の世界のような、森の秘密基地

北軽井沢01 公式サイト :https://coco-villa.jp/villa/kitakaruizawa-01/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=button&utm_campaign=260316-cv16-top施設の詳細は公式サイトでご確認ください

ウッドデッキから吊橋を渡った先には、木々のあいだに浮かぶツリーハウスがあります。

森の中にひっそりと佇むその空間は、まるで秘密基地のような場所です。

ツリーハウス

室内にはソファや寝袋、ストーブを備えており、読書をしたり、静かに語り合ったりと、それぞれの過ごし方が広がります。

窓の外には、目の高さに広がる森の景色。

木々の上に浮かぶような空間で、日常から少し離れた静かな時間が流れます。

吊橋ツリーハウス（室内）

夜になると、吊橋や庭の灯りがやわらかく灯り、きのこ型のテーブルや焚き火の炎とともに、まるで絵本の中のような幻想的な雰囲気が広がります。

子どもにとっては心躍る秘密基地。

大人にとっては、少しだけ童心に戻ることができる場所。

森の中で過ごす、もうひとつの特別な時間がここにあります。

北軽井沢で叶う、森のヴィラ時間

ツリーハウスときのこ型のテーブルきのこ型のライト吊橋

浅間山の北麓に広がる、静かな別荘地「北軽井沢」

豊かな森に囲まれたこの場所では、都会の喧騒から離れ、自然の中でゆったりとした時間を過ごすことができます。

大きな窓から森を望むリビングで団らんの時間を楽しんだり、ツリーハウスで静かなひとときを過ごしたり。

サウナで身体を整えたあと、ウッドデッキで外気浴を楽しむこともできます。

広々としたリビング・カウンターキッチンで団らんの時間

大きな窓から森の景色が広がるリビング。



カウンターキッチンを囲みながら料理をしたり、テーブルを囲んで食事や会話を楽しんだりと、家族や仲間とゆったりとした時間を過ごすことができます。

サウナでととのう、森のリラックス時間

施設内には、プライベートサウナを完備。



サウナストーブにはフィンランドのサウナブランド「HARVIA」を採用し、しっかりとした熱とともに身体の芯から温まるサウナ体験が叶います。

サウナ室の窓からは庭の景色を眺めることができ、自然を感じながらゆったりと汗を流すことができます。

サウナの後には、チラーを搭載した水風呂でクールダウン。

さらに軽井沢に拠点を置き、サウナの販売・設計を手掛ける「SAUNATURE」とコラボレーションした、COCO VILLAオリジナルチラー*を設置しています。

水風呂はシングル（10℃未満）に保たれ、キンと冷えた水温で、極上の“ととのい”を楽しむことができます。

サウナの後は、広々としたウッドデッキへ。

外の空気を感じながらゆっくりと身体を休める、ととのいスペースもご用意しています。

森の静けさの中で、サウナ、水風呂、外気浴を繰り返しながら、心と身体がゆっくりと整っていく時間をお過ごしください。

* チラーとは、水風呂の温度を一定に保つための装置です

ポンプで水を循環させ、装置で熱交換を行うことで水を冷却します。

今後はCOCO VILLAおすすめの水温を選べるシステムとの連携も予定しています。

※ 水温は1℃～55℃までご希望の温度で設定が可能です

※ チラーについて、12月～3月までは凍結防止のため利用制限を設けております

ツリーハウスで過ごす、静かなひととき

ウッドデッキから吊橋を渡った先には、森の中に浮かぶツリーハウス。



ソファや寝袋、ストーブを備えた空間で、読書をしたり、静かに過ごしたりと、自分だけの時間が広がります。

きのこテーブルを囲む、幻想的な時間

庭には、きのこ型のテーブルが佇む小さな空間。

夜になると吊橋や庭の灯りがやわらかく灯り、焚き火の炎がゆらめく中で、まるで絵本の中のような雰囲気が広がります。



仲間と語らったり、火を眺めながら静かな時間を過ごしたりと、ゆったりとした夜のひとときを楽しめます。

ご滞在について

COCO VILLA 北軽井沢01では、1日1組限定のプライベート空間で、チェックインからチェックアウトまで、無人で気兼ねなくご滞在いただけます。

以下、施設の基本情報をご紹介します。

名 称：COCO VILLA 北軽井沢01

住 所：〒377-1404 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原大カイシコ1053-884

駐 車 場 ：敷地内6台（01棟：3台／02棟：3台）※ 共用駐車場

間 取 り ：3LDK

定 員：最大10名（6名推奨）

設 備：サウナ（電気サウナストーブ）、水風呂、チラー、外気浴スペース、BBQ、焚き火

チェックイン/アウト：15:00～/～翌11:00

宿泊予約ページ：https://coco-villa.jp/villa/kitakaruizawa-01/

アクセス

・お車でお越しの場合

上信越自動車道「碓氷軽井沢IC」下車、ICから施設まで約45分

・バスでお越しの場合

草軽交通バス「万座・鹿沢口駅」からタクシーで約20分

・所在地

〒377-1404 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原大カイシコ1053-884

Google マップ：https://maps.app.goo.gl/3zHkpcbUHADyKsXX8

Yahoo!マップ：https://yahoo.jp/u9zuZr

COCO VILLA（ココヴィラ）とは

海・山・湖・川、そして観光地まで。

その土地ならではの環境を活かした、完全無人・一棟貸しの宿泊施設です。

自然に囲まれた静かな環境の拠点もあれば、湖や海の景観を楽しめる施設、観光地に近く利便性の高いロケーションの施設もあり、それぞれに異なる特徴を持っています。

すべての施設に共通しているのは、その土地の環境を活かした空間設計と、プライベートサウナが備わっていること。

誰にも邪魔されず、気兼ねなく過ごせる1棟貸しの環境で、自分たちのペースで滞在を楽しめることが特徴です。

COCO VILLAは現在、全国に20を超える施設を運営しています。

今後も、さまざまなロケーションに合わせたヴィラを全国に展開していきます。

全国に展開するCOCO VILLAニセコ（北海道）白馬（長野県）軽井沢（長野県）山中湖（山梨県）九十九里一宮（千葉県）箱根仙石原（神奈川県）COCO VILLA 公式サイト :https://coco-villa.jp/villa/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=button&utm_campaign=260316-cv-top施設一覧はこちらでご確認くださいCOCO VILLAの関連リンク

宿泊予約サイト：https://coco-villa.jp/

COCO VILLA Owners：https://owners.coco-villa.jp/

COCO VILLA sauna：https://coco-villa-sauna.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/cocovilla_wellbeing/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@COCO-VILLA-wellbeing

COCO VILLA SHOP ：https://cocovilla.base.shop/

運営会社

社 名：ココザス株式会社（COCOZAS Co., Ltd.）

代表者名：代表取締役 CEO 安藤 義人

設 立：2016年7月11日

所 在 地 ：東京都港区芝2-27-8 VORT芝公園 1F・7F

会 社 HP：https://cocozas.jp/

事業内容：バケーションレンタル総合プラットフォーム「＆ VILLA」の展開（企画・立ち上げ支援、運営代行「＆ やど管理」など）、貸別荘ブランド「COCO VILLA」の開発・運営、共同所有モデル「COCO VILLA Owners」の展開、都市型プライベートサウナ事業（「COCO VILLA sauna」の運営）、個人向けライフデザイン事業（資産形成／転職支援／住宅関連）