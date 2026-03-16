【東京グレートベアーズ】ホームゲームに「CHiCO with HoneyWorks」の出演決定！

株式会社グレートベアーズ

株式会社グレートベアーズ（本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司）は、2026年4月17日(金)に有明コロシアムで開催される、2025-26 大同生命 SV.LEAGUE MEN 東京グレートベアーズ ホーム最終節 サントリーサンバーズ大阪戦 GAME1において、数々の大人気アニメの主題歌を担当している「CHiCO with HoneyWorks」の出演が決まりましたので、お知らせいたします。

始球式に加え、ハーフタイムライブであの人気曲を披露！ホーム最終節を盛り上げていただきます。当日のパフォーマンスにご期待ください。

■東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ大阪 実施概要

・対戦カード：東京グレートベアーズ vs サントリーサンバーズ大阪

・日時：4月17日（金）17:00開場、18:00オープニングセレモニー、19:05試合開始

※開場時間・オープニングセレモニー開始時間は、変更になる可能性がございます。

・会場：有明コロシアム（東京都江東区有明２丁目２－２２）

・後援：東京都

■CHiCO with HoneyWorks 出演概要

・日時：2026年4月17日（金）

・会場：有明コロシアム コート上

・内容：始球式（19:00頃）、ハーフタイムライブ（20:00頃）

※タイムスケジュールや出演内容は変更になる可能性がございます。

■CHiCO with HoneyWorks プロフィール

ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ！」オーディションにてグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。

『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。

2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表し、同年7月にCHiCOのソロプロジェクトを始動。国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を展開している。今まではライブでしか見られなかったビジュアルを公開し、作詞にも積極的に参加するなど、新たな表現に挑戦しながら等身大の想いや気持ちを歌うソロシンガーとして活動の幅を広げた。

2025年8月よりCHiCO with HoneyWorksの活動を再開。2026年1月にはおよそ3年振りとなるワンマンライブツアーを開催。7月にはCHiCO with HoneyWorks夏の全国ツアーの開催が決定。初のベストアルバム「i BEST -Singles Collection-」を引っ提げ、8都市全9公演をめぐります。

・オフィシャルサイト:https://www.chicoxxx.com/

■東京グレートベアーズ ／ Tokyo GreatBears

東京グレートベアーズは、2022年6月、FC東京バレーボールチームの休部に伴い、株式会社ネイチャーラボへの全体譲渡により発足した、プロバレーボールチームです。

チーム名の由来は星座のおおぐま座がモチーフとなっており、おおぐま座の一部である北斗七星のように、7つの星(選手とサポーター)がつながり、バレーボールを通じて、人や地域、世界を「つなぐ」存在を目指しています。

■クラブ運営会社

社名：株式会社グレートベアーズ

所在地：東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者：代表取締役 久保田健司

設立：2022年5月

業種名：プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動

ホームページ：https://tokyo-greatbears.com/