【アドインテ】サイネージIoT自販機「AIICO」が三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY『BEAUTY EXPO’26 FES』に参加。AIパーソナルカラー診断とサンプリングで新体験創出

株式会社アドインテ

サイネージIoT自販機『AIICO（アイコ）』を展開する株式会社アドインテ（本社：京都府京都市、代表取締役：十河 慎治、以下「アドインテ」）は、2026年3月7日（土）・8日（日）の2日間、三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY（大阪府吹田市）にて開催された「BEAUTY EXPO '26 FES」に参加し、最新の美容テックを活用した体験型イベントを実施いたしました。

本イベントでは、AIICO3台を特設し「AIが選ぶ、あなただけのコスメ体験」をコンセプト

に掲げ、テクノロジーによる「パーソナライズ化」と「エンターテインメント」を融合させた新しいOMOモデルの有用性を実証いたしました。

コンセプトミッション

本施策は、単なる商品の販売やサンプリングに留まらず、商業施設のバリュー向上を目的とした以下のミッションを軸に企画いたしました。

・「エンタメ体験」による滞留時間の創出

Z世代やファミリー層に対し、ゲーム感覚で楽しめるテック体験を提供することで、イベント会場におけるポジティブな滞留時間を創出いたしました。

【累計 イベント参加者数】

・パーソナルカラー診断体験者数：626名（2日間/10:00～18:00）

・サンプル受け取り数：900名（2日間/10:00～18:00）

・既存テナントとの共存と「波及効果」の最大化

館内コスメテナント様との親和性を重視し、「何が出るかわからない」ワクワク感を演出するラッキーボックス形式を採用。AIICOパーソナルカラー診断※によって「自分に似合う色」をその場で発見させ、診断結果を手に館内他店舗へ足を運んでいただく「買い回り（波及効果）」のトリガーとして機能させました。

※AIICOパーソナルカラー診断

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000007452.html

実施内容： 最新トレンドを「自分ごと化」させる4つのアプローチ

会場では、VARIHOPEなどの日本未上陸・初上陸を含む韓国コスメブランドの展示・販売企画である「DigるKOREA」を合同展開し、来場者の購買意欲を向上させる体験を提供いたしました。

開催概要

- 【パーソナライズ体験】AIパーソナルカラー診断： カメラによる顔スキャンで瞬時にパーソナルカラー判定を行い、診断結果に応じた商品をレコメンド。- 【エンターテインメント】ラッキーボックス： 診断結果に連動したアイテムが手に入る体験型物販（1,000円）により、納得感のある購買体験を演出。- 【データ活用型マーケティング】LINE連携サンプリング： 公式LINE「aiicosme」と連動し、属性アンケート回答者に対し、2日間で計900個の無償サンプルを提供。- 【韓国コスメ展示・販売】DigるKOREA：日本未上陸・初上陸を含む韓国コスメブランドの展示・販売イベントを実施。参画ブランド一覧：VARIHOPE / GASH / Think Bio / Rou:me / titto / Barle / La dolf

イベント名：BEAUTY EXPO'26 FES

開催期間 ： 2026年3月7日（土）～3月8日（日）

開催場所 ： 三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY1階 光の広場

今後の展望

アドインテは、今回の三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYでの成功実績をモデルケースとし、全国の大型商業施設における「体験型集客・送客プラットフォーム」としてAIICOの展開を加速させます。AIによる属性分析とエンタメ体験を掛け合わせることで、施設のDX推進と、消費者の皆様に「驚き」と「新しい発見」を提供する購買体験を創造し続けます。

サイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』

商品告知・販売・サンプル配布・リマーケティングまで、ワンストップで行えるのが、アドインテのサイネージ型IoT自動販売機『AIICO（アイコ）』です。55インチの大画面を活用した体験型プロモーションとアンケート連動機能により、非対面でのスムーズな商品体験とデータ取得を両立。取得したファーストパーティデータを活用し、購買意欲が高まるタイミングでの追客施策も可能です。さらに、ライブ配信やコメント機能を搭載し、Vtuberとのコラボレーション展開や「ふるさと納税×IP自販機」など、幅広いマーケティング活用と地域支援にも取り組んでいます。

【会社概要】

会社名 ：株式会社アドインテ

代表者 ：代表取締役 十河 慎治

本社所在地：京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1 CUBE西烏丸7F

設立 ：2009年4月

事業内容 ：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング

URL ：https://adinte.co.jp/