ポロ ラルフ ローレンのキャンペーンミューズ TWICEのSANAさんがポロ ウィメンズ ショップに来店、ライブ配信も

ラルフ ローレン 合同会社

ラルフ ローレンは、Spring 2026「Polo Play（ポロ プレイ）」バッグのキャンペーンビジュアルに、グローバル ガールズグループTWICEのSANAさんを起用いたしました。さらに、３月14日（土）にはそれを祝し、東京・原宿のポロ ウィメンズ ショップにSANAさんが来店。Springの新作をまとい、春の訪れを感じさせるカラフルな店舗に彩りを添えました。

本キャンペーンは、フランス・マルセイユの海辺で撮影。地中海の光と風を感じさせる開放的なロケーションを舞台に、「Polo Play」が掲げる“Joy（喜び）”と“Optimism（ポジティブな精神）”を、SANAさんが軽やかにそして自然体で体現しています。明るくポジティブなムードと、SANAさんならではのしなやかな魅力が重なり合うことで、このバッグコレクションの持つフレッシュで洗練された世界観が、いっそう印象的に表現されています。

来店当日は、キャンペーンにも登場した鮮やかな新色の「Polo Play」バッグの魅力について触れながら、『VOGUE JAPAN』のソーシャルアカウントにてライブ配信を実施。SANAさんはキャンペーンビジュアル撮影時のエピソードやマルセイユでの印象的な時間について語りました。ライブ配信を通じて「Polo Play」が持つ前向きで自由なスピリットとSANAさんのチャーミングなパーソナリティがリアルに伝わる特別な時間となりました。

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