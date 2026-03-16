ヒトコム、KeePer技研とホテル向けバスルームコーティング事業を開始

株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス

当社グループの中核企業である株式会社ヒト・コミュニケーションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：花堂哲、以下「ヒトコム」）は、旺盛なインバウンド需要により生産性向上ニーズが高まっているホテル等宿泊施設向けに、カーコーティングサービス業界最大手のKeePer技研株式会社（本社：愛知県大府市、取締役社長兼Co-COO：賀来聡介、東証プライム：コード番号6036、以下「KeePer技研」）と協力し、同社独自のコーティング技術（浴室専用コーティング剤「お風呂キーパー」）を活用した「ホテル向けバスルームコーティング事業」を開始することをお知らせいたします。

【本事業開始の背景】

日本のインバウンド（訪日外国人旅行者数）は、2025年約4,268万人と過去最多を更新しており、政府目標の2030年6,000万人に向けて、今後も更なる増加が予想されております。この旺盛なインバウンド需要により国内の宿泊施設の客室数も約178万室と近年増加に転じており、特にインバウンドの宿泊が多い「シティホテル・ビジネスホテル」は稼働率が70％を超える状況にあります。また、このような状況下、宿泊者の約8割がホテルの選択において「清潔さ」を重視する※とされており、特に水回りやバスルームは客室評価を左右する重要なポイントとされております。一方で観光庁の調査では、宿泊施設の「清掃部門」においては、常時人手不足が約20％、繁忙期の人手不足が約53％と深刻な人手不足となっております。人手不足の解消策として、外国人労働者の受入や外部事業者への委託の取り組みも一定あるものの、今後の更なる宿泊者の増加が予想されるなかで、「清掃部門」での業務効率化や生産性向上ニーズが高まることが予想されます。

※出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」、JNTO「訪日外客統計」、STR「Global Hotel Data」

【今回の協業イメージ】

今回の協業は、全国の拠点網を活かし各地で専門性の高い人材の採用・育成や各種ホテル向けソリューションを展開するヒトコムと、独自のコーティング技術によりカーコーティングサービス業界最大手のKeePer技研が協力し、両社の強みを掛け合わせ、全国のホテル等宿泊施設を対象に「バスルームコーティング事業」を展開いたします。

宿泊施設の清掃は、客室を使用都度行う「通常清掃」と月1回程度行う「集中清掃」に分かれております。本事業は、集中清掃時にKeePer技研のコーティング技術を応用した「お風呂キーパー」で浴槽を独自のガラス被膜でコーティングすることにより、浴槽に汚れが着きにくくなることで浴槽の美観が保たれるとともに通常清掃時の作業時間が短縮し、客室清掃業務の効率化が期待できます。なお、「お風呂キーパー」によるコーティングを施工することによる効果は約1年間持続することから、集中清掃における生産性向上にも貢献できるものと考えております。

【製品「お風呂キーパー」特徴】

「お風呂キーパー」とは浴槽を独自のガラス被膜でコーティングする事で、客室清掃における業務負担の軽減やクリンネスを保つものです。一般社団法人科学物質評価研究機構の「人体への安全性」に関する各種試験に合格しております。

【使用できる場所】

・浴室の浴槽内

・シャンプー台

・壁面

・浴槽のエプロン

・シャワーヘッド など

【今後の展開】

今回のヒトコムはKeePer技研から施工人材育成のノウハウ提供を受けて、全国各地で多くの「お風呂キーパー」の施工人材を採用・育成し、ヒトコムがインバウンド事業で接点を持つ全国のホテルチェーン等に本サービスの提案営業並びに施工を行うほか、KeePer技研と既に取引を行う既存の販売店や代理店の施工人材不足もサポートすることでKeePer技研製品の拡販を側面支援いたします。ヒトコムは、本事業を新たなインバウンド需要と捉えて、初年度2万室の施工を目標に施工人材の採用・育成と全国のホテルチェーン等への積極的な営業活動を展開しインバウンド事業の更なる拡大を目指します。

【株式会社ヒト・コミュニケーションズについて】

販売・営業・サービス分野において、クライアントニーズに成果で応える「成果追求型営業支援」をビジネスモデルにアウトソーシング事業を全国規模で展開。競争の激しい通信分野等で長年に渡り鍛えられたオペレーション力を武器にインバウンド・ツーリズム分野やスポーツ・エンタメ分野にも事業を拡大。直近では全国の主要空港におけるグランドハンドリングをはじめとする各種業務の受託や大阪・関西万博などの大規模イベントの運営受託まで多種多様なニーズを形にする「具現化の伴走者」として社会課題の解決に貢献します。

【KeePer技研株式会社について】

車の塗装を傷めることなく、本来の艶を引き出し、守り続けるキーパーコーティングをはじめ、洗車・車内清掃・板金塗装など車をキレイにするあらゆる施工技術と、その品質を高めるケミカル・機器等を独自の理論で開発しています。独自の技術検定資格取得者が在籍し、一定の施工環境を備えた間違いのないキーパーコーティングを提供する「KeePer PROSHOP」を展開するとともに、キーパーコーティングを中心とした車の美装を提供する直営店「KeePer LABO」を運営し、当社独自の新しい洗車・コーティングビジネスを広めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒト・コミュニケーションズ エアポート・インバウンド事業本部 インバウンド事業部

担当者：澤出 （TEL：03-5952-1111 MAIL：r-sawaide@hitocom.com）