ブルーモ証券公式YouTube、江守哲 氏との特別対談シリーズを公開

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、公式YouTubeチャンネルにて日本初のコモディティ・ストラテジストとして知られる江守哲 氏との特別対談を公開しました。

■コモディティ・ストラテジストが語る金を持つべき理由とハイテク株投資戦略

今回の対談動画では、歴史的な高値を更新し続ける金（ゴールド）の今後の展望と、投資家の関心が高いFANG+をはじめとする米国ハイテク株の投資戦略について、リーマンショックなどの危機を乗り越えてきた江守氏の深い知見から鋭く切り込んで解説しています。

なぜこのタイミングで金（ゴールド）を持つべきなのか具体的な戦略と、米国株のバブル懸念とポートフォリオの修正など実践的アドバイスを深掘りします。

■動画概要

タイトル：【金はX倍になる】最強の金投資戦略を日本初のコモディティ・ストラテジストに聞いてみた

出演：江守哲 氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/ExZ_MjNHh4U

タイトル：【米国株予想】FANG+に投資し続けて大丈夫か？米国ハイテク株投資戦略を、リーマンショックを生き抜いたファンドマネージャーと徹底議論

出演：江守哲 氏／ブルーモ証券株式会社 CEO 中村仁

視聴URL：https://youtu.be/W2_tog3f_-I

■3月19日(水)に「コア・サテライト戦略の実践的活用法とは？」セミナーを開催

資産運用の王道と言われる「コア・サテライト戦略」をブルーモを使って実践する方法をレクチャーするオンラインセミナーを開催します。

本セミナーでは、「コアサテライト戦略」の基本的な考え方と、ブルーモ証券が提供している「ブルーモコア」および「米国株・ETF」のサービスについて、それぞれの概要や特徴を改めてご紹介します。また、両サービスを使ってどのように「コアサテライト戦略」を実現するか、例を交えながらブルーモ証券CEOの中村が直接解説いたします。

＜「コア・サテライト戦略の実践的活用法とは？」オンラインセミナー開催概要＞

開催日時：2026年3月19日(水) 20:00-21:00

開催方法：オンライン

参加対象者：コア・サテライト戦略について知りたい方、ブルーモコアでの資産運用をご検討中の方

申込方法：以下のフォームよりお申込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_coZEIwkRT6mCIcHcY18Crg

※当社ではお客様の個人情報を適切に管理しております。

本セミナーに参加いただく際には当社のプライバシーポリシーに同意いただいたものとみなします。https://blomo.co.jp/privacy

■重要なご注意事項

本セミナーにおいては、ブルーモ証券株式会社が取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

ブルーモ証券でのお取引に際しては、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引は、株価、為替、金利、その他指標の変動等により損失が生じ投資元本を割り込む恐れがあります。お取引の開始にあたっては、契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、あらかじめリスク及び手数料等を下記リンクにてご確認ください。

取引に関する費用とリスク：https://bloomo.co.jp/risk

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

取引に関するリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

公式ウェブサイト：https://bloomo.co.jp

公式SNS：

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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