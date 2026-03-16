「採用一括かんりくん」、株式会社リーディングマークが提供する「ミキワメAI 適性検査」とシステム連携を開始

HRクラウド株式会社

企業の採用活動を支援するHRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮、以下 当社）は「採用一括かんりくん」において、株式会社リーディングマークが提供する「ミキワメAI 適性検査」とのシステム連携機能をリリースしたことをお知らせいたします。

本連携により、「採用一括かんりくん」の管理画面上から「ミキワメAI 適性検査」の受検URLの自動発行、受検ステータスの検索、および検査結果の閲覧までがシームレスに行えるようになります。

連携の背景と目的

適性検査は、候補者の特性や自社とのカルチャーフィットを客観的に見極めるために多くの企業で導入されています。しかし、従来は「採用管理システム（ATS）」と「適性検査システム」が分断されており、採用担当者はシステム間を行き来しながら「手作業での受検URL発行」「受検完了の確認」「結果データのダウンロードとATSへのアップロード」を行う必要がありました。

この事務作業の負担は、選考リードタイムの長期化や、候補者への対応遅れ（機会損失）に直結してしまいます。

そこで当社は、この課題を解決するため「採用一括かんりくん」と「ミキワメAI 適性検査」のAPI連携を実装しました。これにより、適性検査に関わるオペレーションを完全自動化・一元管理し、採用担当者が「候補者との対話」や「スピーディーな合否判断」に集中できる環境を提供します。

本連携による主な機能とメリット

1. メール送信と同時に受検URLを自動発行

「採用一括かんりくん」から候補者へ送るメール本文に専用のタグを記載するだけで、候補者ごとに紐づいた個別の受検URLが自動生成・送信されます。

2. 受検結果を「かんりくん」上で直接閲覧

候補者が適性検査を受検完了すると、結果データが「採用一括かんりくん」に連携されます。担当者は別のシステムにログインし直すことなく、候補者の個人詳細ページから即座に検査結果（詳細情報および一覧）を確認し、面接の評価に活用できます。

3. 受検完了の自動通知と、ステータス検索による対応漏れ防止

候補者が受検を完了したタイミングで、指定した担当者へ自動で通知を送ることができます。また、「案内済み（未受検）」「受検済み」といったステータスで候補者を簡単に検索・絞り込みができるため、未受検者へのリマインド連絡や、受検完了者へのスピーディーな次回選考案内が可能になります。

「採用一括かんりくん」について

当社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS ）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

「ミキワメAI 適性検査」について

「ミキワメAI 適性検査」は、「採用のミスマッチ」を防ぐためのサービスです。スマホやPCから回答できる10分の性格検査を受検することで、貴社のオリジナルな採用基準とのマッチ度を比較し、活躍する人材かどうかがひと目でわかります。

採用企業で活躍している社員の特徴と採用候補者の性格を比較することで、候補者の採用お勧め度や懸念点を確認でき、採用のミスマッチを減らすことができます。

URL：https://mikiwame.com/aptitude-test.html

HRクラウド株式会社について

会社名 ： HRクラウド株式会社

所在地 ： 東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者 ： 代表取締役社長 中島悠揮

設立 ： 2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用管理システム/採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供

、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

株式会社リーディングマークについて

会社名 ：株式会社リーディングマーク

所在地 ： 〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

代表者 ：代表取締役社長 飯田 悠司

設立 ：2008年1月

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

https://www.leadingmark.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

企業名： HRクラウド株式会社

部署名： HRテック事業部 マーケティンググループ

担当者： PR 担当 市原

TEL ： 03-6261-5989

E-mail： mk@hr-cloud.co.jp