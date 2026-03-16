3月17日（火）より開催！ 「SMART GRID EXPO【春】」に出展

株式会社リミックスポイント

株式会社リミックスポイント（証券コード：3825、本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：高橋由彦、以下「当社」）は、2026年3月17日（火）～3月19日（木）の3日間、東京ビッグサイトにて開催される「SMART GRID EXPO【春】～第19回【国際】スマートグリッド展～」に出展いたします。

脱炭素社会の実現に向けて再生可能エネルギーの普及が進む中、蓄電池の「調整力」を活用した太陽光発電所のFIP転化※1や系統用蓄電池※2といった電力ビジネスへの注目が高まっています。当社は、蓄電池をリソースとした事業支援やサービスを提供し、持続可能で安心できるエネルギー社会の実現を目指しています。



当社ブースでは、現在特に注力している「低圧発電所のFIP転化」と「系統用蓄電池」を軸に、発電・蓄電・活用までを含めた電力ビジネスをご紹介いたします。お客さまの課題や事業構想に応じて、専門スタッフが個別に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

※ブースイメージ（イメージ図）

※1 従来の固定価格買取制度（FIT）が適用されている再エネ発電所を市場連動によるフィード・イン・プレミアム制度（FIP）に切り替えること

※2 電力系統（電気を各地に送るための送配電網）に直接接続し、必要に応じて充放電を行う蓄電池設備

以下のURLより事前来場登録を行っていただくと、入場無料となります。

（事前来場登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1585025021770988-KWW)から）

■ブース出展内容

当社ブースでは、「FIP転化」と「系統用蓄電池」を中心に、産業用・家庭用蓄電池、DR（デマンドレスポンス）、補助金申請支援まで幅広くご紹介いたします。

また、家庭用蓄電池の次世代モデル「ReafCoreX」の実機を先行展示し、発売前にサイズ感やデザイン、設置イメージをご確認いただける貴重な機会となります。

さらに、ミニセミナーでは当社社員が蓄電池をリソースとした有効な電力の活用方法をテーマ別に解説するほか、当社提携先企業4社（Tensor Energy株式会社／エナジー・ソリューションズ株式会社／株式会社IQg／ブルースカイソーラー株式会社）を特別ゲストとしてお招きし、各社との取り組みについてもご紹介する予定です。

※セミナーは1日7回（各回約10～15分）実施予定です。

出展情報の詳細はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%83%AA%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88.org-ff98d9dd-3692-4166-a94e-56b353856d94.html#/)から

■スマートエネルギー展

本展示会は、VPP（仮想発電所）を実現する技術、エネルギーマネジメントシステム、蓄電池など、次世代の電力システム構築に向けた多様な設備が出展される専門展です。

世界最大級の新エネルギー総合展「SMART ENERGY WEEK【春】2026」内で開催され、世界各国から専門家が来場します。

■展示会概要

名称 ： SMART GRID EXPO【春】～第19回【国際】スマートグリッド展～

（「SMART ENERGY WEEK【春】2026」内の展示会となります）

主催 ： RX Japan株式会社

日時 ： 2026年3月17日（火）～3月19日（木）10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト 東展示場

当社ブース ： 東5ホール ブースNo.「E16-6」

展示会URL ： https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/sg.html

株式会社リミックスポイント

リミックスポイントは、社会と環境へ新しいスタンダードの提供を目指し、脱炭素社会の実現に取り組む東証スタンダード上場企業です。主力とする電力小売業をはじめ、補助金・省エネコンサルティング、蓄電池などの多角的な事業を展開。カーボンニュートラルの実現に向けて、エネルギー活用全般に幅広く取り組んでいます。さらに、2024年からは円に代わる資産としてビットコインを中心とした暗号資産の備蓄を開始し、現在は国内有数のビットコイン保有企業としても注目されています。リミックスポイントグループでは、エネルギー分野と暗号資産分野の知見を活かし、「エネルギー×デジタルアセット」の両軸から、持続可能な社会の実現に貢献するサービス・事業を展開してまいります。

これからのリミックスポイントグループの取り組みにご期待ください。



公式サイト：https://www.remixpoint.co.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/remixpoint_x