「MARKET STORE BY MARK ＆ LONA」が3/27(金)ふかや花園プレミアム・アウトレットにオープン！

株式会社キューブ

株式会社キューブ(本社：東京都港区)が展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク & ロナ)」は、そのエッセンスを凝縮したコンセプトショップ「MARKET STORE BY MARK ＆ LONA」を、2026年3月27日（金）ふかや花園プレミアム・アウトレットにオープン。

本ショップでは、ブランドの核となる「MARK & LONA」の各コレクション（GENERAL, CODE, FER, T-LINE）をはじめ、遊び心溢れるデザインで人気の「HORN GARMENT」、そしてストリートの感性をゴルフに落とし込んだ「gravis golf」など、従来のゴルフウェアの枠を超えた、圧倒的な存在感を放つアイテムを取り揃えました。

オープンを祝して、お得なスペシャルキャンペーンや、ここでしか手に入らない限定ノベルティをご用意しております。

詳細を見る :https://brand.markandlona.com/26s_fukaya/

＜OPENING CAMPAIGN＞

期間限定！おまとめ買いがお得な特別プライス

期間中、複数アイテムのご購入でレジにてさらに割引いたします。

2点お買い上げ：10% OFF

3点以上お買い上げ：15% OFF

対象期間： 2026年3月27日（金）～ 4月12日（日）

＜NOVELTY CAMPAIGN＞

※ノベルティはなくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

税込88,000円以上お買い上げのお客様に、先着でMARK & LONA「オリジナルタンブラー」をプレゼントいたします。

スタイリッシュなデザインで、ラウンド中や日常使いにも最適な限定アイテムです。

期間： 2026年3月27日（金）～（※無くなり次第終了）

＜店舗詳細＞

店舗名：MARKET STORE BY MARK ＆ LONA ふかや花園プレミアム・アウトレット

オープン日：2026年3月27日（金）

所在地：埼玉県深谷市黒田169 2315区

TEL：048-577-6568

営業時間：10:00～20:00（施設営業時間に準ずる）

https://www.premiumoutlets.co.jp/fukayahanazono/