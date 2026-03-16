プロバスケットボールクラブ「横浜エクセレンス」による、横浜市内各種ホームタウン活動に関する実施報告(EX Community Project / 2月)

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、【EX Community Project】の一環として2026年2月に参加したイベントについて報告させていただきます。



2月も各地でイベントがあり、それぞれのイベントへたくさんの方にお越しいただきました。皆様ありがとうございました！

なお、横浜エクセレンスでは「EX Community Project｜みらいキャリア」として、次世代のリーダーを育てる探究学習サポートメニューを行っております！

そんな子どもたちの挑戦を、私たちとともに支えてくださるパートナー企業さまを募集しています！

パートナー企業詳細はこちら(https://yokohama-excellence.basketball/sponsor/)！

2026年2月参加イベント

2026年2月1日(日)

みなとみらい線開業記念 元町冬まつり2026

【EX Community Project｜みらいわくわく】の一環として、横浜を代表する商店街「元町ショッピングストリート」で開催された、「みなとみらい線開業記念 元町冬まつり2026」に、横浜エクセレンスが初参加！



当日は、横浜の冬の風物詩「横浜春節祭」とも重なり多くの方々で賑わう雰囲気の中、横浜エクセレンスはバスケットボールのシュート体験ブースを実施いたしました。

初めてバスケットボールに触れるお子さまや、お買い物の合間に足を止めてくださった皆さまの笑顔が溢れた1日となりました。



一緒に楽しんでくださった皆さま、ありがとうございました！

2026年2月14日(土)

横浜ジビエフェスタ2026

【EX Community Project｜みらいわくわく】の一環として、吉田町本通りにて開催された「横浜ジビエフェスタ2026」へ、横浜エクセレンスが初参加！



「横浜ジビエフェスタ」は、よしだまちのまちおこしとして2022年からスタートしたイベントで、当日はジビエ料理を楽しみに、多くの来場者で賑わいました。

横浜エクセレンスのブースではシュート体験を実施し、大人から子どもまで幅広い年代の皆さまにお楽しみいただきました。



また、当日は特命広報隊員兼営業部の「Pick(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Pick)＆Roll(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Roll)」も参加！

初めて見るジビエ料理に少し戸惑いながらも、たくさんの方と触れ合い、会場を一緒に盛り上げました。

同時開催された「よしだまち防災フェスタ2026」や「第3回 横浜よしだまちつながるマルシェ」にもお邪魔し、吉田町エリアを楽しく巡りました！



シュート体験やPick＆Rollに会いに来てくださった皆さま、ありがとうございました。

2026年2月19日(木)

学校がマーケットに！南吉田小学校「校内販売会」開催

横浜エクセレンスの地域連携プロジェクト「EX Community Project｜みらいキャリア」の一環として、南吉田小学校5年生スマイルアンバサダーの皆さんと取り組んできたコラボグッズ制作。

1月25日(土)のホームゲーム会場での販売に続き、2月19日(木)には、子どもたちのホームグラウンドである南吉田小学校内での販売会を実施しました！



この日のために、児童の皆さんは準備を重ねてきました。

・デザイン: 使う人の気持ちを考えたコラボグッズ案

・プロモーション: 商品の魅力を一目で伝える手作りの販売POP

・おもてなし: 丁寧な接客と、学校中に響き渡る元気な呼び込み



校内の特設ブースは、開始早々からたくさんの児童や保護者、地域の皆さまで賑わい、活気に包まれました。

「いらっしゃいませ！」や「僕たちが考えたグッズです！」と、一生懸命に声を出す子どもたちの姿に、多くの方が笑顔で応えてくださり、用意していたグッズはほぼ完売という素晴らしい結果に。

自分たちのアイデアが形になり、それを自分たちの言葉で伝え、誰かに喜んで買ってもらう、この「価値を生み出し、届ける」という一連の仕事をやり遂げた経験は、子どもたちにとって自信に繋がったことと思います。

ご協力をいただきました学校関係者の皆さま、ありがとうございました！

2026年2月22日(日)

横浜FCホームゲーム「エンジョイ ヨコハマ Fuli Furi Fes」

ニッパツ三ツ沢球技場にて開催された横浜FCホームゲーム「エンジョイ ヨコハマ Fuli Furi Fes」に、横浜エクセレンスも参加。

場外イベント広場には、シュート体験ブースを設置し、特命広報隊員兼営業部の「Pick(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Pick)＆Roll(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Roll)」も駆けつけました！



横浜FCのマスコット「フリ丸」や横浜キヤノンイーグルスのマスコット「カノンちゃん」とともに、来場者の皆さまと触れ合い、会場を盛り上げるなど「横浜」という街を応援するパワーを肌で感じることができました。



また、この日は、専属チアリーダーズ「ELEGANCE(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/)」によるパフォーマンス及び、横浜FCの「F！リーダーズ」の皆さまとともに、一日限りのスペシャルコラボパフォーマンスを披露しました。



さらに、選手入場時の花道やハーフタイムのピッチ周回にも参加。

スタジアムの熱気を最高潮に高め、勝利に向けたエールをともに送りました。

温かく迎えてくださったファン・サポーターの皆さま、本当にありがとうございました！

その他、イベント時の様子はこちら(https://www.instagram.com/p/DVFGIvlE7X9/)よりご覧いただけます。

2026年2月23日(月・祝)

第９回 スポーツ健康屋台村

神奈川区スポーツセンターにて開催された「第9回 スポーツ健康屋台村」に、横浜エクセレンスも参加！

体験プログラムの一つである車いすバスケットボール体験会のお手伝いとして、横浜エクセレンスからはアカデミーコーチ2名が参加。



横浜ラポール指導員の伊藤俊之氏や神奈川バンガーズの山下修司選手のご指導のもと、車いすの操作方法やシュートのコツなどを参加者の皆さまへお伝えしました。

実際に車いすに乗り、競技を体験することで、パラスポーツの魅力や奥深さを感じていただくとともに、誰もがスポーツを楽しめる環境づくりについて考える機会にもなりました。



参加した子どもたちからは「難しかったけど楽しかった！」「またやりたい！」といった声が寄せられ、保護者の方からも「普段なかなか体験する機会が少ないので、参加できて良かったです」とのお言葉をいただきました。



横浜エクセレンスは今後も、パラスポーツを含めたバスケットボール全体の普及・発展に取り組み、スポーツを通じて誰もが輝ける社会づくりに貢献してまいります。

2026年2月25日(水)

本町小学校 成果発表会

横浜エクセレンスの地域連携プロジェクト「EX Community Project｜みらいキャリア」の一環として、交流を続けてきた子どもたちの集大成となる成果発表会に参加。



横浜市政策経営局 共創推進課の皆さまのサポートのもと「Bank Park YOKOHAMA」を会場に、熱気あふれる発表が行われました。

本町小学校6年1組の皆さんは、横浜エクセレンスの「スマイルアンバサダー」として、プロスポーツを通じた街づくりについて1年間探究してきました。当日は、横浜エクセレンスについて調べた内容や、自分たち考えたアイデアを堂々と発表する姿に、私たちスタッフも大きな刺激を受けました。



会場では、同じく学校訪問などを通じて接点のある宮ヶ谷小学校や、瀬ヶ崎小学校の皆さんの発表も行われました。これまで各校で別々に取り組んできた「横浜エクセレンスとの絆」が、この場で一つの大きな「成果」として繋がったことは、感慨深く、楽しい時間となりました。

なお、会場には、特命広報隊員兼営業部の「Pick(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Pick)＆Roll(https://yokohama-ex.jp/team/cheers/Roll)」もサプライズで駆けつけました！

子どもたちにエールを送り、会場をさらに笑顔で盛り上げることができました。

2026年2月27日(金)

みらいグリーン｜清掃活動

横浜エクセレンスが主催する清掃活動「みらいグリーン」の第6回を開催いたしました。

いつもクラブを応援してくださるパートナーの皆さま、そして地域を支えてくださる行政のみなさまにもご協力いただき、引き続き、きれいなまちづくりへ取り組んでまいります。

ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました！

神奈川区役所 鈴木区長をはじめ地域振興課の皆さま、かなっくリーン代表 櫻田さま

横浜市資源循環局 街の美化推進課の皆さま

明治安田生命保険相互会社さま、YMG林会計さま(五十音順)

【パートナー企業との共創による職業講話】実施のお知らせ

横浜エクセレンスは、パートナー企業である株式会社ピーシーデポコーポレーション(https://minatomirai.studio.site)(外部リンク)さまと共創し、職業講話を実施いたしました。



本講話では、クラブが推進する地域連携活動「EX Community Project」を軸に、

「企業はどのように地域とつながり、スポーツを支えているのか」をテーマとしてお話ししました。



株式会社ピーシーデポコーポレーションさまには、

「スポーツチームを応援する企業」という立場にとどまらず、地域と一緒に行動し、新たな価値を生み出す“仲間”としての視点から、デジタルを通じた地域貢献や、企業とスポーツの関わり方についてお話しいただきました。

生徒の皆さんには、企業・スポーツ・地域がつながることで生まれる価値を、分かりやすい形で学んでいただく機会となっていれば幸いです。

【実施校】

2月26日(木) 寛政中学校(鶴見区)1年生



横浜エクセレンスは今後も、パートナー企業の皆さまとともに、地域と連携した学びの機会を創出してまいります。

【バスケットボール教室】実施のお知らせ

【EX Community Project】の一環として、横浜市内の小学校を対象とした「バスケットボール教室」を実施しております。



この活動は、「子どもたちが笑顔になること」「身近に楽しめるスポーツ環境の創出」を提供することを目的として、バスケットボールの楽しさや「スポーツを通じた地域社会とのつながり」を伝えることで、次世代の子どもたちの育成に寄与するものです。



2月は、下記の小学校で実施をさせていただきました。



2月3日(火) 本牧南小学校放課後キッズクラブ バスケットボール教室(中区)

2月4日(水) 六ツ川小学校放課後キッズクラブ バスケットボール教室(南区)

2月18日(水) 岸谷小学校放課後キッズクラブ バスケットボール教室(鶴見区)

2月25日(水) 今宿南小学校放課後キッズクラブ バスケットボール教室(神奈川区)

【チアダンス教室教室】実施のお知らせ

【EX Community Project】の一環として、横浜市内の未就学児や小学生を対象とした「チアダンス教室」を実施しております。



この活動は、チアダンスを通して「子どもたちが笑顔になること」を大切に、表現する楽しさや喜びを体験してもらうことを目的としています！

地域の皆さんとのつながりを育み、次世代を担う子どもたちの成長につなげていくことを目指しています。



2月は、下記の保育園で実施をさせていただきました。



2月10日(火) 總持寺本町通保育園 チアダンス教室(鶴見区)

2月12日(木) みつる保育園 チアダンス教室(鶴見区)

2月も各イベントにご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

今後もたくさんのイベントに参加予定ですので、ぜひご参加お待ちしております！



1月の参加報告は こちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000136.000036241.html) よりご確認いただけます。



今後のメディア・イベント出演情報はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/media_Event_info.html)よりご確認いただけます！

なお、横浜エクセレンスでは「EX Community Project｜みらいキャリア」として、次世代のリーダーを育てる探究学習サポートメニューを行っております！

そんな子どもたちの挑戦を、私たちとともに支えてくださるパートナー企業さまを募集しています！

パートナー企業詳細はこちら(https://yokohama-ex.jp/partner/)！

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。