CS放送「日テレプラス」にて「マーダーミステリーShowcase～５人の証言～」第三弾が放送決定！

株式会社ＣＳ日本

オリジナルマーダーミステリー企画「マーダーミステリーShowcase～5人の証言～」第三弾のテレビ放送決定。CS放送「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて４月５月と2か月連続で放送する。新作のオリジナルシナリオをテレビで初お披露目。マーダーミステリー初プレイの出演者を数多く迎え、新しい展開を見せる番組をお見逃しなく！

◆「マーダーミステリーShowcase～5人の証言～」

プレイヤーが物語の登場人物になりきり、物語の中で起こった事件の犯人を捜す推理ゲーム“マーダーミステリー”、その醍醐味は登場人物になりきって推理を行うこと。なりきることを生業にする俳優がプレイするオリジナルマーダーミステリー企画。

登場人物に扮した俳優5人が、犯人探しと秘密の隠匿、さらに真相解明を目指し思惑と感情がぶつかり合う “生の推理劇”。 一度演じたら二度は演じられない、その瞬間その5人からしか生まれない唯一無二の物語をお届けする。

４月に放送するのは、「ちょんまげ番頭殺人事件」

山間の温泉町「小杉ゆけむり温泉郷」にある老舗旅館・小杉屋。改装お披露目式の最中、突然濃い湯けむりが立ちこめ、町議や小説家ら5人は、気づけば“1年前の旅館の客間”に立っていた。そこへ現れたのは、1年前に大浴場で溺死したはずの番頭の幽霊。

幽霊は告げる。「私を殺したのは、あの夜大浴場にいたあなた方5人の誰か。地獄に落ちるまでの一時間で、話し合って犯人を決めてください」。逃げ場のないまま、5人は異様な密室で“犯人探し”を始める--。

プレイヤー出演は、新井雄也/稲垣成弥/平野 良/松田 岳/湯本健一（出演者は50音順）

５月に放送するのは「フルーツは腐る前に」。

アイドルグループ「スター☆フルーツ」は、念願の初オリジナル曲MV撮影当日を迎える。

だが直前、社長から グループに関わる“重大な不祥事の情報”が週刊誌に入ったと伝えられ、撮影は一時ストップに。このままではメンバーの誰かが原因で、グループの存続が危うい！…らしい。

夢のデビューを守りたい者、仲間を信じたい者、過去を隠したい者、それぞれの思惑と不安が入り混じる中、5人は互いの本音を探り合いながら“真相”について話し合うことになる。初のMV撮影の裏で、スター☆フルーツの未来を決める密かな会議が始まった――。

プレイヤー出演は、輝山 立/白石康介/松原 凛/宮島優心(ORβIT)/吉田拓也（出演者は50音順）

◆放送情報

【番組】マーダーミステリーShowcase～５人の証言～『ちょんまげ番頭殺人事件』

【放送日時】2026年４月25日(土)18:00

【放送HP】https://www.nitteleplus.com/program/murdermystery_showcase5/

【番組】マーダーミステリーShowcase～５人の証言～『フルーツは腐る前に』

【放送日時】2026年5月31日(日)18:00

【放送HP】https://www.nitteleplus.com/program/murdermystery_showcase6/

※放送スケジュールは変更になる場合があります

◆スタッフ

ゲームマスター：諸岡航平

脚本：池浦毅 / 小林欣也

企画：井上裕子（CS日本） / 松尾歩（ハルエンターテイメント）

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆番組画像クレジット：(C)マダミスShowcase

◆公式X：https://x.com/mmshowcase_05

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階