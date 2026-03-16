SEKAIAの薄井シンシアが推進！東京の“日常と鼓動”を世界へ届ける英語絵本『I Love Tokyo: Sara & Maru Explore』制作プロジェクトが始動

SEKAIA株式会社

「Explore the World-世界を楽しむ。 」をビジョンに掲げ、長年にわたりグローバル人材育成や留学支援を展開するSEKAIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根 靖雄、旧：株式会社ICCコンサルタンツ）は、当社のChief Empowerment Officer（最高エンパワメント責任者）である薄井シンシアが参画・推進する英語絵本『I Love Tokyo: Sara & Maru Explore』の制作プロジェクトが、クラウドファンディングサイト「Kickstarter」にて始動したことをお知らせいたします。

あわせて、SEKAIA株式会社は本プロジェクトが持つ「文化をつなぐ力」に深く共感し、企業スポンサーとして支援を行うことを決定いたしました。

■これまでになかった「東京の鼓動」を感じる英語絵本

『I Love Tokyo: Sara & Maru Explore』は、海外で生まれ育った10歳の女の子・サラと、小さな豆柴・マルが東京の街を探検（Explore）するフルカラーの英語絵本です。渋谷のスクランブル交差点、静かな神社、駅のホームや路地裏など、東京の“実在する場所”と“日々の暮らしの気配”が細密なイラストで描かれています。

既存のガイドブックや子ども向けキャラクター絵本とは異なり、どのページでも必ず「誰かが何かをしている」日常が描かれており、読者が「これ見た！」 「ここに行った！」と自身の体験を重ね合わせることができるのが最大の特徴です。訪日観光客の「意味のあるおみやげ」として、日本で暮らす多文化ファミリーの「コミュニケーションツール」として、そして帰国する駐在員への「送別ギフト」として、国境や世代を超えて愛される一冊を目指しています。

■なぜ今、この絵本が必要なのか（プロジェクトの意義）

インバウンド観光客が過去最高を記録し、日本で暮らす外国籍の方も増加する中、 「日本のリアルな日常風景」を世界中の人々が共有できる形で残すことの価値が高まっています。言語の壁を越え、絵を通じて日本の細やかな文化や人々の営みを伝える本作品は、グローバル社会における相互理解や、子どもたちの異文化への好奇心を育むための重要な架け橋となります。

■SEKAIAが企業スポンサーとして伴走する背景

当社は1989年の創業以来、延べ19,000名以上の留学や海外インターンシップを支援し、人生の転機となる異文化体験を提供してまいりました。本絵本の主人公たちが未知の街を探検する姿は、当社が掲げる「Explore the World-世界を楽しむ。 」という新ビジョンそのものです。

専業主婦からキャリアを再構築し、多様な人々のエンパワメントに尽力してきた当社の薄井シンシアが本プロジェクトを強力に推進しており、会社としても資金面でのスポンサードにとどまらず、長年培ってきたグローバルなネットワークを通じて本絵本の普及を伴走支援してまいります。

■薄井シンシア（SEKAIA株式会社 Chief Empowerment Officer）のコメント

東京は単なる『場所』ではありません。そこにあるのは、人々の動き、小さなディテール、そして誰かがいつも何かをしている日々の息遣いです。

この絵本は、東京に恋をしたすべての人々へ贈るラブレターであり、子どもたちが世界へ目を向けるための素晴らしい入り口になります。

この美しく意義深いプロジェクトを世に出すため、皆様の温かいご支援をお願いいたします。

■プロジェクト（Kickstarter）概要

イベント名：I Love Tokyo: Sara & Maru Explore

プラットフォーム：Kickstarter

公募期間：2026年5月7日 (木) 18:22 (日本時間) まで

資金の使い道：

・日本のプロイラストレーターによる作画完了

・プロによる編集・レイアウト

・日本国内での高品質なハードカバー印刷（初版2,000部想定）

・リワード制作等

プロジェクトURL：

https://www.kickstarter.com/projects/francisjapan/i-love-tokyo-sara-and-maru-explore

■会社概要

企業名：SEKAIA株式会社 (旧：株式会社ICCコンサルタンツ)

代表者：代表取締役 曽根 靖雄

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1 丁目 11-1 ヒューリック渋谷美竹通りビル 6 階

サイト：https://www.sekaia.co.jp/corporate/

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

SEKAIA株式会社

広報担当：万出 恵（まんで めぐみ）

TEL: 03-6434-1315

Email: info@sekaia.co.jp