TCL、アート×テレビのある暮らしを実証するテストマーケティングを開始。「A400 Pro NXTVISIONテレビ」を用いた市場検証プロジェクトを発表

株式会社 TCL JAPAN ELECTRONICS

TCL Japanは本日、新製品発表会にて4K Mini LEDテレビ「TCL A400 Pro」シリーズを発表しました。本製品は3月19日（木）12時より、クラウドファンディングプラットフォーム「GREEN FUNDING」にて先行支援受付を開始します。

同社が提案するのは、テレビを“空間に調和するアート作品”として日常に取り入れる、新しいライフスタイルです。QD-Mini LEDを搭載した「A400 Pro NXTVISION TV」シリーズは、世界の名画やAIアートを表示できる「アートギャラリーモード」、光の映り込みを抑える低反射パネル、そして10億色超の広色域による鮮やかな映像表現を備えています。

テレビを単なる“視聴する家電”としてではなく、“暮らしの空間を彩る存在”へ。A400 Proは、テレビを“観るもの”から“飾るもの”へと拡張する、新しい価値を提案します。また本製品は、空間になじむこと、そして使っていない時間までも美しくあることを重視して設計されています。テレビを“家電”として置くのではなく、“暮らしの景色の一部”として楽しんでいただく。そこがこの商品の出発点です。



・製品ホームページ：https://www.tcl.com/jp/ja/tvs/a400pro

・プロジェクトページURL：https://greenfunding.jp/portals/pages/TCLA400Pro_9285

▼ プロジェクト詳細

本プロジェクトは、テレビの新しい楽しみ方をユーザーの皆様とともに見つけていく取り組みです。支援者の皆様からいただくフィードバックをもとに、「テレビがアートになる暮らし」という新しい価値を丁寧に育てながら、さらなる可能性を追求してまいります。

プロジェクトページURL：https://greenfunding.jp/portals/pages/TCLA400Pro_9285

※GREEN FUNDINGプロジェクトページは、2026年3月19日（木）12:00公開予定です。

▼ 製品コンセプト（検証機）：TCL「A400 Pro NXTVISION TV」シリーズ

アート × テクノロジー の融合を掲げ、

テレビを“空間に馴染むアート作品”へ近づけることを目指して開発。

■ 壁に美しく馴染むフレームデザイン

- 39.9mmのスリム設計- 清潔感のあるライトウォールナットの木目仕上げ、様々なインテリアに自然に調和- 壁掛け／自立式スタンド（別売）に対応し、絵画のように配置可能

■ アートギャラリーモード

- 未視聴時は世界の名画やAIアートを表示- 低反射HVAパネル採用で、映り込みを抑えアートの美しさをそのまま表現

■ 映像美＆サウンド

- QD-Mini LED が高コントラストと10億色超の広色域を実現- ONKYO監修サウンド で臨場感豊かな音響空間を創出

■ 高速応答（ゲーミング適性）

- 4K/144Hz、1080p/最大288Hz（DLG時）対応- VRRによりスタッター・ティアリング・ブレを低減

■ その他、スマート体験など

- Google TV 搭載。主要ストリーミングサービスに対応など

▼ コメント（マーケティング戦略 部署）

「A400 Pro NXTVISION TV」は、“テレビをアートへと変える”というコンセプトが日常でどこまで価値を生むのかを確かめるための、TCLの実証モデルです。

QD-Mini LEDで再現されるアートギャラリーの鮮やかな色彩、そしてONKYOサウンドが演出する静かな没入感。その映像と音が、住空間の質や心の満足度をどれほど高めるのか。今回の支援状況を通して、丁寧に検証してまいります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121487/table/6_1_49ec4f2fe6e0349bb477eb4aa9ff97b4.jpg?v=202603160451 ]

▼ 先行ユーザー参加の意義

クラウドファンディングを通じて先行ユーザーの参加を募り、「アート × テレビ」という新しい価値が生活空間の中でどのように受け入れられるのかを実証的に検証します。

支援状況やユーザーの利用体験をもとに、アートテレビという新しいカテゴリーの市場性や需要の可能性を分析し、今後の製品開発および市場展開に活かしていきます。

▼ クラウドファンディングの詳細

プロジェクト期間：2026年3月19日(木) 12時～ 2026年5月8日 23時59分

プロジェクトページURL：https://greenfunding.jp/tcljapan/projects/9285 (https://greenfunding.jp/tcljapan/projects/9285)

※GREEN FUNDINGプロジェクトページは、2026年3月19日（木）12:00公開予定です。



■通常販売価格

A400 Pro NXTVISION TV シリーズ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121487/table/6_2_4b88b246ab846f29d0ee3509360dc92f.jpg?v=202603160451 ]

■展示情報

下記店舗にて実物がご確認いただけます。

・二子玉川 蔦屋家電「蔦屋家電＋」

住所：東京都世田谷区玉川1丁目14番1号 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット 二子玉川 蔦屋家電内 蔦屋家電＋

展示期間: 2026年3月20日(金)～4月18日(土）

・SHIBUYA TSUTAYA「GREEN FUNDINGタッチ＆トライ」

住所：東京都渋谷区宇田川町21-6 『SHIBUYA TSUTAYA』4階 SHARE LOUNGE内

展示期間: 2026年3月20日(金)～4月18日(土）

■ 本件に関するお問い合わせ

マーケティング戦略本部

Tyler Bai

お問い合わせ先：tyler.bai@tcl.com

株式会社TCL JAPAN ELECTRONICS

TCLは、中国発で世界屈指の総合家電製品メーカーです。TCLは、日々のイノベーションにより、お客様方の「クリエイティブライフ」を支える商品を提供し続けることに創業以来心がけております。そして、ネットワーク動画再生技術および、TCLグループ製の液晶パネルの先端技術を活かした高品質の液晶テレビをお客様へお届けしております。今後も、液晶テレビを販売供給するにあたり、万全なる品質管理と充実したアフターサービスを最大の目標として掲げ、日々製品の品質向上に努めてまいります。