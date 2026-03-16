熊本を代表する老舗百貨店「鶴屋百貨店」に「CHARGESPOT」を設置

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)は2026年3月14日より株式会社鶴屋百貨店（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：福岡 哲生）の本館・New-Sに設置されます。

スマートフォンが生活インフラとなった現代、外出先での充電切れは「写真が残せない」「待ち合わせができない」「地図アプリが使えない」など、日常のあらゆる場面に支障をきたします。熊本県内唯一の百貨店として多くのお客様が長時間滞在される鶴屋百貨店でも、「館内で充電できる場所がない」という課題は、長時間滞在型の商業施設において共通の悩みとなっています。こうした日常の不便を解消するとともに、地震や豪雨災害のリスクが高い熊本市※において、いざという時にも家族への連絡や避難情報の確認が行える備えとして、CHARGESPOTの設置が実現しました。

※ 2025年7月に南海トラフ地震防災対策推進地域に指定

■鶴屋百貨店 梶 陽介氏 コメント

「CHARGESPOTの導入にあたり、お客様の利便性向上はもちろんのこと、特に災害時の対応について詳しくお話を伺い、導入を決意いたしました。熊本市の中心地にある当店は、日頃から多くのお客様に足をお運びいただいております。CHARGESPOTが提供する『災害発生後48時間未満の無料開放※』という取り組みは、万が一の際にもお客様が安心して情報収集や家族との連絡を取れる環境づくりに貢献すると考えております。」

※ CHARGESPOTは、災害発生後48時間未満に限り、無料で貸し出します（当社が定める基準の災害が起きた場合のみ）

■ 設置の詳細

設置開始日：2026年3月14日

設置場所：鶴屋本館1階 水道町側玄関・7階 レストランアベニュー 20スロットタイプ 1台 ・10スロットタイプ 1台

New-S1階 上通側玄関・S2階 スターバックス横 20スロットタイプ 1台 ・10スロットタイプ 1台



■ 「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作。日本全国47都道府県に約5.9万箇設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2025年12月時点

■「CHARGESPOT」ご利用方法

App Store / Google Playより「CHARGESPOT」アプリ(https://apps.apple.com/jp/app/chargespot-%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%88-%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%AB/id1272481966)をダウンロード、または設置端末のQRコードをスキャンしてご利用可能

■鶴屋百貨店について

1952年（昭和27年）に創業した熊本を代表する老舗百貨店です。「上質なくらしを提案する郷土のデパート」をキャッチフレーズに本館・東館・New-S館・WING館の4館で営業しており、全国有数の規模を誇ります。熊本市の中心市街地・下通地区に位置し、ファッション、コスメ、フード、熊本の逸品まで幅広い品揃えで、世代を超えて地域に親しまれています。https://www.tsuruya-dept.co.jp/

■株式会社INFORICHについて

【会社概要（URL：https://inforich.net/）】

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者：代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創 業：2015年9月

・企業サイト：https://inforich.net/



