フォークシンガー南こうせつが北海道に!6月 中標津、北見でコンサート開催決定!
HBC 北海道放送は、「夏の少女」「夢一夜」など数々の代表曲を持つフォークシンガー・南こうせつのコンサートを中標津町と北見市の2カ所で6月に開催します。
ツアータイトルは「南こうせつコンサートツアー2026~君と僕のうた~」。デビュー55 年を超え、今もなお歌い継がれる名曲たちをぜひ会場でお聞きください。
【南こうせつ プロフィール】
大分県出身。1970 年にデビュー。直後に「かぐや姫」を結成し「神田川」「赤ちょうちん」
「妹」等、数々のミリオンセールスを記録。解散後もソロとして「夏の少女」「夢一夜」等のヒット
作品を発表する。
一方、深夜放送などでもユニークなキャラクターと巧みな語り口で、人気パーソナリティーとなる。
2024 年はデビュー55 周年記念の「神田川」ツアーを全国各地で開催し、9 月には「南こうせつラストサマーピクニック in 武道館」を開催。大晦日には NHK紅白歌合戦に出演した。
77 歳を迎えた今もなお、田舎暮らしを楽しみながら日本各地で精力的にコンサートを行い、変わらぬ歌声を届けている。
【開催概要】
▼中標津公演
日 時 2026 年 6 月 14 日(日) 開場 16:30 開演 17:00
会 場 中標津町総合文化会館(しるべっとホール)
標津郡中標津町東2条南3丁目1番地1
▼北見公演
日 時 2026 年 6 月 15 日(月) 開場 17:30 開演 18:00
会 場 北ガス市民ホール(北見市民会館大ホール)
北見市常盤町2丁目1－10
チケット 全席指定 8,000 円(税込)
※未就学児入場不可 ※車いす席は直接会場へご連絡ください。
※一般席から車椅子席へ振替は致しかねます。
発売日 2026 年4月 11 日(土)午前 10 時~
チケット取扱
〈中標津〉
中標津町総合文化会館(しるべっとホール)窓口、しるべっとオンラインチケットサービス
ローソンチケット(L コード:11359)、エヌチケ(各種手数料無料)
道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード:D26061403)
チケットぴあ(P コード:320-156)
〈北見〉
北ガス市民ホール(北見市民会館)窓口、玉光堂イオン北見店
ローソンチケット(L コード:11371)、エヌチケ(各種手数料無料)
道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード:D26061501)
チケットぴあ(P コード:320-157)
※前売券にて完売した場合、当日券の販売はございません。
主 催 HBC 北海道放送
共 催 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団(中標津公演のみ)
企画制作 ベリーファーム
制作協力 ダブルス
【お問い合わせ】
北海道放送 事業部
電話 011-232-1373(※平日 10:00~17:00)
北海道放送株式会社（HBC）
【配信】
北海道放送株式会社 メディア戦略局 編成部