フォークシンガー南こうせつが北海道に!6月 中標津、北見でコンサート開催決定!

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北海道放送株式会社

HBC 北海道放送は、「夏の少女」「夢一夜」など数々の代表曲を持つフォークシンガー・南こうせつのコンサートを中標津町と北見市の2カ所で6月に開催します。



ツアータイトルは「南こうせつコンサートツアー2026~君と僕のうた~」。デビュー55 年を超え、今もなお歌い継がれる名曲たちをぜひ会場でお聞きください。





【南こうせつ プロフィール】


大分県出身。1970 年にデビュー。直後に「かぐや姫」を結成し「神田川」「赤ちょうちん」


「妹」等、数々のミリオンセールスを記録。解散後もソロとして「夏の少女」「夢一夜」等のヒット


作品を発表する。



一方、深夜放送などでもユニークなキャラクターと巧みな語り口で、人気パーソナリティーとなる。


2024 年はデビュー55 周年記念の「神田川」ツアーを全国各地で開催し、9 月には「南こうせつラストサマーピクニック in 武道館」を開催。大晦日には NHK紅白歌合戦に出演した。


77 歳を迎えた今もなお、田舎暮らしを楽しみながら日本各地で精力的にコンサートを行い、変わらぬ歌声を届けている。



【開催概要】

▼中標津公演


日 時 2026 年 6 月 14 日(日) 開場 16:30 開演 17:00


会 場 中標津町総合文化会館(しるべっとホール)


標津郡中標津町東2条南3丁目1番地1



▼北見公演


日 時 2026 年 6 月 15 日(月) 開場 17:30 開演 18:00


会 場 北ガス市民ホール(北見市民会館大ホール)


北見市常盤町2丁目1－10


チケット 全席指定 8,000 円(税込)


※未就学児入場不可 ※車いす席は直接会場へご連絡ください。


※一般席から車椅子席へ振替は致しかねます。


発売日 2026 年4月 11 日(土)午前 10 時~



チケット取扱
〈中標津〉


中標津町総合文化会館(しるべっとホール)窓口、しるべっとオンラインチケットサービス


ローソンチケット(L コード:11359)、エヌチケ(各種手数料無料)


道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード:D26061403)


チケットぴあ(P コード:320-156)


〈北見〉


北ガス市民ホール(北見市民会館)窓口、玉光堂イオン北見店


ローソンチケット(L コード:11371)、エヌチケ(各種手数料無料)


道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード:D26061501)


チケットぴあ(P コード:320-157)



※前売券にて完売した場合、当日券の販売はございません。




主 催 HBC 北海道放送


共 催 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団(中標津公演のみ)


企画制作 ベリーファーム


制作協力 ダブルス



【お問い合わせ】


北海道放送 事業部


電話 011-232-1373(※平日 10:00~17:00)



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【配信】
北海道放送株式会社 メディア戦略局 編成部