フォークシンガー南こうせつが北海道に!6月 中標津、北見でコンサート開催決定!

北海道放送株式会社

HBC 北海道放送は、「夏の少女」「夢一夜」など数々の代表曲を持つフォークシンガー・南こうせつのコンサートを中標津町と北見市の2カ所で6月に開催します。

ツアータイトルは「南こうせつコンサートツアー2026~君と僕のうた~」。デビュー55 年を超え、今もなお歌い継がれる名曲たちをぜひ会場でお聞きください。

【南こうせつ プロフィール】

大分県出身。1970 年にデビュー。直後に「かぐや姫」を結成し「神田川」「赤ちょうちん」

「妹」等、数々のミリオンセールスを記録。解散後もソロとして「夏の少女」「夢一夜」等のヒット

作品を発表する。

一方、深夜放送などでもユニークなキャラクターと巧みな語り口で、人気パーソナリティーとなる。

2024 年はデビュー55 周年記念の「神田川」ツアーを全国各地で開催し、9 月には「南こうせつラストサマーピクニック in 武道館」を開催。大晦日には NHK紅白歌合戦に出演した。

77 歳を迎えた今もなお、田舎暮らしを楽しみながら日本各地で精力的にコンサートを行い、変わらぬ歌声を届けている。

【開催概要】

▼中標津公演

日 時 2026 年 6 月 14 日(日) 開場 16:30 開演 17:00

会 場 中標津町総合文化会館(しるべっとホール)

標津郡中標津町東2条南3丁目1番地1

▼北見公演

日 時 2026 年 6 月 15 日(月) 開場 17:30 開演 18:00

会 場 北ガス市民ホール(北見市民会館大ホール)

北見市常盤町2丁目1－10

チケット 全席指定 8,000 円(税込)

※未就学児入場不可 ※車いす席は直接会場へご連絡ください。

※一般席から車椅子席へ振替は致しかねます。

発売日 2026 年4月 11 日(土)午前 10 時~

チケット取扱

〈中標津〉

中標津町総合文化会館(しるべっとホール)窓口、しるべっとオンラインチケットサービス

ローソンチケット(L コード:11359)、エヌチケ(各種手数料無料)

道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード:D26061403)

チケットぴあ(P コード:320-156)

〈北見〉

北ガス市民ホール(北見市民会館)窓口、玉光堂イオン北見店

ローソンチケット(L コード:11371)、エヌチケ(各種手数料無料)

道新プレイガイド、セコマチケット(セコマコード:D26061501)

チケットぴあ(P コード:320-157)

※前売券にて完売した場合、当日券の販売はございません。

主 催 HBC 北海道放送

共 催 一般財団法人中標津町文化スポーツ振興財団(中標津公演のみ)

企画制作 ベリーファーム

制作協力 ダブルス

【お問い合わせ】

北海道放送 事業部

電話 011-232-1373(※平日 10:00~17:00)

北海道放送株式会社（HBC）

【配信】

北海道放送株式会社 メディア戦略局 編成部