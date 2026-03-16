JANCTION、FIN/SUM 2026「IMPACT PITCH」にてソニーフィナンシャルベンチャーズ賞を受賞

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、プロジェクト名：JANCTION、以下「当社」）は、日本最大級のフィンテックイベント「FIN/SUM 2026」において開催されたスタートアップコンテスト「IMPACT PITCH」に登壇し、当社が推進するプロジェクト「JANCTION」がソニーフィナンシャルベンチャーズ賞を受賞したことをお知らせいたします。

当社は、分散型GPUクラウド「JANCTION GPU POOL」およびパラレルレンダリング基盤「GPX . LINK」を軸に、AI時代における計算資源不足という課題に対する取り組みを発表しました。必要なタイミングで必要な計算資源へアクセスできる環境づくりと、その先にある新たなインフラの可能性についてご紹介しました。

「FIN/SUM 2026」スタートアップコンテスト「IMPACT PITCH」について

「FIN/SUM」は、日本経済新聞社と金融庁が共催する日本最大級のフィンテックイベントです。金融機関、スタートアップ、テクノロジー企業、投資家、行政関係者などが一堂に会し、次世代金融のあり方について議論・発信する場として開催されています。

その中で行われる「IMPACT PITCH」は、フィンテックを活用して社会課題の解決や新たな産業構造の実現を目指すスタートアップが登壇するプログラムです。事業の独自性、社会性、成長可能性、実現性などの観点から審査が行われます。

今回当社は、AI時代において需要が高まる計算資源に着目し、分散型のアプローチによってGPU活用の新たな選択肢を提示したことにより、ソニーフィナンシャルベンチャーズ賞を受賞いたしました。

発表の概要

生成AIの急速な普及により、研究開発やプロダクト開発、3DCG制作など、さまざまな領域でGPUの重要性が高まっています。一方で、GPUの供給逼迫や価格高騰、需要変動への対応負担などにより、多くの企業やクリエイターが必要なタイミングで十分な計算資源を確保しにくい状況にあります。

当社は、この課題に対して、分散的に確保・運用するGPUリソースを活用し、より柔軟に計算資源へアクセスできる環境の構築を進めています。

主な発表内容

JANCTION GPU POOL（分散型GPUクラウド）

「JANCTION GPU POOL」は、分散的に確保・運用するGPUリソースを束ね、用途に応じて提供するクラウドGPU基盤です。必要なときに必要なだけ利用できる環境を整備することで、設備投資や運用負担の軽減、研究・開発の推進を支援します。

GPX . LINK（パラレルレンダリング基盤）

「GPX . LINK」は、3DCGや映像制作の現場で発生するレンダリング待ちに着目し、並列処理によって制作工程の効率化を目指す基盤です。計算資源を柔軟に活用できる環境を整えることで、生産性向上への貢献を目指しています。

タスク実行の透明性向上に向けた取り組み

当社は、分散環境でGPUタスクを実行する際の透明性と信頼性を高めるため、ブロックチェーン技術を活用した実行記録の管理・検証の仕組みについても検討を進めています。

※一部、開発・検討段階の内容を含みます。

代表コメント

このたび、FIN/SUM 2026「IMPACT PITCH」においてソニーフィナンシャルベンチャーズ賞を受賞できたことを、大変光栄に思います。

JANCTIONは、分散型GPUクラウド「GPU POOL」やパラレルレンダリング基盤「GPX . LINK」を通じて、AI時代に不可欠な計算資源へのアクセスをより開かれたものにしていくことを目指しています。

今回の受賞を励みに、今後も技術開発と事業実装の両面から取り組みを進め、より多くの企業・研究機関・クリエイターに価値ある基盤を届けてまいります。

ジャスミーラボ株式会社 代表取締役 原田浩志

JANCTIONとは

「JANCTION」は、生成AIの開発・運用に必要な計算資源を提供し、研究機関やスタートアップ、事業開発の現場を支援するプロジェクトです。分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を通じて、高性能GPUを活用しやすい環境を提供し、生成AI製品の品質向上や開発コストの最適化を支援しています。さらに、GPUをノードとして活用し、タスクを細かく分散することで、レンダリング等の高負荷処理を高速に実行できるサービス「GPX . LINK」の展開も進めています。また、周辺基盤として、正確で追跡可能なデータ入力や、個人情報・プライバシー保護に対応する独自ブロックチェーンの開発・運営にも取り組んでいます。

会社情報

会社名：ジャスミーラボ株式会社（英文名：JasmyLab Inc.）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3-11F

設立：2023年6月1日

代表者：代表取締役 原田浩志

事業内容：分散型GPUの開発運用、独自ブロックチェーンの研究開発、Web3コンサルティング

本件に関するお問い合わせ先

ジャスミーラボ株式会社

広報担当：加藤

E-mail：contact@jasmylab.com

各種リンク

ホームページ（JP）：https://www.jasmylab.com/

GPU POOL（サービスサイト）：https://www.janction.ai/home

JANCTION LINK（サービスサイト）：https://janction.link

X（日本語）：https://x.com/JanctionMGT_JP

X（英語）：https://x.com/JANCTION_Global

Telegram：https://t.me/jasmyofficial

Medium：https://medium.com/@JANCTION