DetonatioN FocusMe、第五人格 公式世界大会「Call of the Abyss IX」に出場決定

株式会社GameWith

株式会社GameWith（本社：東京都港区、代表取締役社長：今泉卓也、以下「当社」）の子会社である株式会社DetonatioN（本社：東京都港区、代表取締役社長：梅崎伸幸、以下「DetonatioN」）が運営するプロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」（以下「DFM」）の第五人格部門は、第五人格の公式世界大会「Call of the Abyss IX」の出場権を獲得いたしました。

新たにvaNi選手、mzk選手がチームに加わったDFMは、2月よりスタートした「Call of the Abyss IX 日本地区予選」のグループ予選を全勝で首位通過し、3月14日（土）に行われた決勝戦でも勝利を収め、中国・上海で行われる「Call of the Abyss IX」への出場を決めました。

■ 「Call of the Abyss IX」について

「Call of the Abyss」（COA）は毎年4月～5月にかけて行われる第五人格で最も栄誉ある大会であり、全世界6地区の代表チームが参加いたします。中国・上海で開催される本大会は、4月10日（金）～19日（日）のグループ予選と、5月1日（金）～5月5日（火）のトーナメント戦が予定されており、優勝賞金は300万人民元（約6,800万円）、賞金総額は800万人民元（約1億8,000万円）を誇ります。

DFM 第五人格部門にとっては初となる世界大会ですが、選手たちが目指すは世界一の頂。

昨年度王者のZETAに続き、日本チームの強さを見せつけるべく、上海の地での決戦に挑みます。

応援の程、何卒よろしくお願いいたします。

大会名：Call of the Abyss IX

大会日程：2026年4月10日（金）～5月5日（日）

4月10日（金）～19日（日）グループ予選

5月1日（金）～5月5日（火）トーナメント戦

大会会場：中国・上海

長三角国際eスポーツ文化センター（グループ予選）

上海オリエンタルスポーツセンター（トーナメント戦）

出場者：

【サバイバー】

Felix(https://x.com/shomaru_No5) / Appai(https://x.com/Hitomisiri_Des) / Takoyaki(https://x.com/takoo_yaaaki) / vaNi(https://x.com/vaNi_Norton) / Riz(https://x.com/rizy10_)

【ハンター】

mzk(https://x.com/aka_tankou) / Yami(https://x.com/yami0hit0)

【コーチ】

Kokua(https://x.com/kokua__games)

配信：IdentityV 第五人格公式チャンネル - YouTube(https://www.youtube.com/@identityvjp)

詳細：Call of the Abyss IX公式サイト(https://www.identityvgame.com/coa9/rule/jp/)

■『Identity V 第五人格』とは

「Identity Ｖ第五人格」は中国NetEase Gamesが開発した非対称対戦型マルチプレイゲームです。

1人のハンターと4人のサバイバーに分かれて、ハンターは能力を駆使してサバイバーたちを捕まえる、サバイバーはハンターの魔の手をかいくぐりながら脱出を目指します。

奥深く戦略性の高いゲーム性と、可愛いながらもおどろおどろしいキャラクターデザインが人気を集め、全世界で3億人以上のプレイヤーに遊ばれています。

株式会社DetonatioN

■DetonatioN FocusMeについて

DetonatioN FocusMe（DFM）は、世界大会出場経験を豊富に有する国内トップレベルのプロｅスポーツチームです。50名以上の選手、ストリーマー、スタッフを擁し、「世界の舞台での勝利」を理念に掲げています。

2025年に創設14周年を迎えた、日本で最も長い歴史を持つプロeスポーツチームの一つであり、日本・韓国・台湾の三拠点から国際リーグに参戦しています。

また、Esports World Cup 2025では、日本のチームとして唯一、クラブチャンピオンシップランキングで14位を獲得し、国際的な評価も高いチームです。

DetonatioN FocusMe ウェブサイト：https://team-detonation.net/

DetonatioN FocusMe X：https://x.com/team_detonation

DFM eSports X：https://x.com/DFMeSports

DFM VALORANT X：https://x.com/DFM_VALORANT

DFM 第五人格 X：https://x.com/DFM_IDV

DetonatioN FocusMe YouTube：https://www.youtube.com/@DetonatioNFocusMe

DetonatioN FocusMe VALORANT YouTube：https://www.youtube.com/@DFMVALORANT

DetonatioN FocusMe 第五人格 YouTube： https://www.youtube.com/@DFM-IdentityV



■株式会社DetonatioN概要

社名：株式会社DetonatioN

代表者：代表取締役社長 梅崎 伸幸

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2015年6月15日

事業内容：プロeスポーツチーム「DetonatioN FocusMe」の運営、選手・ストリーマーのマネジメント業務、eスポーツコンサルティングなど

資本金：10百万円（2025年5月末時点）

URL：http://detonation.jp/

株式会社GameWith

■株式会社GameWithについて

株式会社GameWithは、"ゲームをより楽しめる世界を創る"をミッションに掲げ、ゲーム攻略情報やゲーム紹介情報を取り扱うメディア事業、eスポーツ関連サービスや専属のクリエイターマネジメントを行うeスポーツ・エンタメ事業、NFTゲームや光回線事業等の新規事業を幅広く展開しています。今後もゲームに関する様々な事業を展開し、世界のゲームインフラを目指してまいります。



■株式会社GameWith 会社概要

社名：株式会社GameWith

代表者：代表取締役社長 今泉 卓也

所在地：東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル4階

設立：2013年6月3日

事業内容：ゲーム情報等の提供を行うメディア事業およびeスポーツ・エンタメ事業、ゲーマー向けISP事業、ならびにゲームに関連する新規事業

資本金：553百万円（2025年5月末時点）

URL：https://gamewith.co.jp/



※ GameWithの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社GameWithの登録商標または商標です。

※ 記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。