「GORDY WEEK」開催のお礼

沖縄バスケットボール株式会社

この度、3月9日(月)から15日(日)にかけて、「GORDY WEEK」を開催いたしました。3月11日(水)のシーホース三河戦、および3月14日(土),15日(日)の長崎ヴェルカ戦の計3試合にご来場いただいた皆さま、日頃よりキングスを支えてくださるファンの皆さまに、心よりお礼申し上げます。

GORDY WEEKは、日頃の感謝を伝えたいという思いから、ゴーディーが皆さまのために企画・準備してきた特別な1週間です。

期間中は選手たちが「ゴーディーエディションユニフォーム」を着用して試合に臨んだほか、試合前やハーフタイムのイベント、アリーナ演出、応援ボードなど、アリーナ全体がゴーディーづくしの特別な3日間となりました。沖縄サントリーアリーナに足を運んでくださった多くの皆さまの笑顔と温かい声援に包まれ、無事にイベントを終えることができました。

ゴーディーとともに楽しんでくださった皆さまの姿や、会場を埋め尽くした応援ボードの光景は、キングスにとってかけがえのないものとなりました。

ゴーディーはこれからも、キングスを愛する皆さまとともに笑顔を広げ、沖縄をもっと元気にしていけるよう活動してまいります。

引き続き、ゴーディーとキングスへの温かいご声援をよろしくお願いいたします。