ドコモ・バイクシェアが、岡山でシェアサイクルサービス「ももちゃり」を開始

株式会社ドコモ・バイクシェア

株式会社ドコモ・バイクシェア（本社：東京都港区、代表取締役社長：清水 貴司、以下「ドコモ・バイクシェア」）は、岡山市において、2026年3月18日（水）よりシェアサイクルサービスを開始します。これまで10年以上にわたり市民の皆さまに親しまれてきた「ももちゃり」の名称を継承しつつ、ドコモ・バイクシェアが新たな運営主体となり、サービス品質の向上をめざします。

・概要

2013年の導入以来、市民の移動手段として定着してきた「ももちゃり」ですが、10年以上が経過し機器の老朽化が進んだことから、より安全で利便性の高いサービスへの更新が求められていました。ドコモ・バイクシェアが、長年愛されてきたブランドを継続しながら、車体を全て電動アシスト付き自転車に一新し、全国共通で利用できるプラットフォームにしサービスを刷新することで、市民の方だけでなく、観光で岡山を訪れる方など、より多くの方々に安全で快適な移動体験の提供をしてまいります。

・サービス概要

1.サービス名称

岡山市シェアサイクルももちゃり

2.サービス開始日

2026年3月18日(水)10:00

3.サービス規模

自転車台数：500台（電動アシスト付き自転車）

ポート数：71ポート ※順次拡大予定

4.利用料金

1回プラン：165円(税込)/30分（延長：165円(税込)/30分）

月額プラン：2,200円(税込)/月

1日パス：1,650円(税込)/日

5.リニューアル記念キャンペーン

リニューアルを記念して以下のとおり、キャンペーンを実施いたします。

★リニューアル記念キャンペーン第１弾

2026年3月18日（水）10:00から24日（火）23:59までにご利用開始された乗車につきまして、１回会員の皆さまを対象に、初乗り利用料金を特別に0円でご提供させていただきます。



※エントリーは不要です。対象者は自動適用となります。

※１名様につき期間中20回までが対象となります。それ以上のご利用は初乗り料金99円が発生いたします。

※31分以降のご利用は、通常通り165円/30分の延長料金が発生いたします。

※アプリ画面上は、初乗り料金が一時的に99円/30分で表示されることがございます。請求時までに精算いたしますのでご安心ください。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございます。



★リニューアル記念キャンペーン第２弾

2026年3月25日（水）0:00から4月30日（木）23:59までにご利用開始された乗車につきまして、１回会員の皆さまを対象に、初乗り利用料金を99円でご提供させていただきます。



※エントリーは不要です。対象の乗車は自動適用となります。

※上限回数はございません。

※31分以降のご利用は、通常通り165円/30分の延長料金が発生いたします。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございます。

6.サービスホームページ

サービス詳細は下記リンク先よりご確認ください。

https://docomo-cycle.jp/okayama/