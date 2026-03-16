＜医師1,476名調査＞「各診療科の魅力や大変さの違い」に関するアンケート結果を公表

株式会社メディウェル医師の各診療科の魅力や大変さの違いとは？医師1,476名のアンケート結果

医師向けのキャリア支援サービスなどを提供している株式会社メディウェル（本社：北海道札幌市）は、「各診療科の魅力や大変さの違い」に関するアンケート調査を実施し、全国の医師1,476名の回答結果を公表しました。

医師のキャリアにおいて診療科選びは非常に重要ですが、実際にその診療科で働く医師はどのような理由で選び、どのような魅力や大変さを感じているのでしょうか。

本調査では、各診療科の医師から「実際に働いて感じる魅力や大変さ」「印象に残っているエピソード」などについて、多くのリアルな自由回答が寄せられました。

定量的なデータとしては、現在の診療科に満足している医師が9割を超える結果となっており、苦労がありつつも各科特有のやりがいを感じて働く医師の姿が浮き彫りになっています。

■本調査結果の概要

〇現在の診療科への満足度は全体で9割超、小児科は満足度100％

・「満足している」が45.1％、「どちらかといえば満足している」が47.2％となり、合わせて92.3%の医師が現在の診療科に満足している結果となりました。

・診療科別にみると、小児科では回答した66名の医師全てが「満足している」「どちらかといえば満足している」と回答した一方で、泌尿器科など一部の科では不満の割合が他科よりやや多い傾向もみられました。

現在の診療科への満足度は「満足している」「どちらかといえば満足している」を合わせて92.3％小児科では満足度が特に高い傾向〇「歩けなかった人が歩けるように」「出産の幸せ」…医師が語る各科特有のやりがい

・「かかりつけ医、ファーストタッチできるところ」（50代女性、一般内科）

・「子どもが元気になっていく姿、成長する姿を見ることができる」（40代男性、小児科）

・「自分の腕で患者を救っているという実感が伴いやすい」（40代男性、消化器外科）

・「出産の際に幸せにつつまれているのを目の当たりにできること」（40代男性、産婦人科）

・「歩けなかった人が歩けるようになり、早期社会復帰や健康寿命の延伸に貢献できるところ」（40代男性、整形外科）

〇「便利屋扱い」「夜中の呼び出し」…医師が直面する現場のリアルな苦労

・「いつでもお産になる可能性がある、夜中でも呼ばれる」（40代女性、産婦人科）

・「緊急性が高い疾患が多いため、QOLは大きく低下し、仕事に没頭せざるを得ないところ。」（30代男性、脳神経外科）

・「患者さんの予後が不良であり、精神的に消耗すること」（40代男性、呼吸器内科）

・「保護者からの理不尽な要求は少なくない」（50代女性、小児科）

〇「上級医も諦めた患者が回復」「10年前の患者からの年賀状」…印象に残るエピソード

・「10年以上前に見つけた食道癌の患者様と、いまだに年賀状のやり取りをしている」（40代男性、消化器内科）

・「他科からは看取りを覚悟されてた患者が元気に通院できるようになった。」（40代男性、循環器内科）

・「術後に肺炎が増悪して、上級医も諦めていた患者さんを懸命に治療して回復した。」（60代男性、一般外科）

本調査の詳細に関しましては、下記のURLをご覧ください。

・医師の各診療科の魅力や大変さの違いとは？医師1,476名のアンケート結果

https://www.dr-10.com/lab/questionnaire-on-doctors-departments/

■調査概要

アンケート調査の全体版を見る :https://www.dr-10.com/lab/questionnaire-on-doctors-departments/より詳細な調査結果をご覧になりたい方はこちら

調査期間：2025年12月17日～12月26日

調査主体：株式会社メディウェル

調査対象：株式会社メディウェルに登録している医師会員

有効回答数：1,476件

調査方法：インターネット調査

■引用・転載時のお願い

本調査結果の引用、転載時には以下の2点についてご協力をお願いします。

- 「株式会社メディウェル」による調査である旨の明記- WEB上での引用・転載を行う場合には、上記に加え、引用元のURL（https://www.dr-10.com/lab/questionnaire-on-doctors-departments/ ）へのリンク付与

■サービス・会社概要

【医師転職ドットコム】

URL ：https://www.dr-10.com/

サイト概要：2004年より運営している会員数70,000人以上の医師向け転職支援サイト

【会社概要】

企業名 ：株式会社メディウェル（https://www.mediwel.net/ ）

所在地 ：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西5丁目2番地興銀ビル9階

事業内容：医療機関を対象とした経営コンサルティング事業、

病院経営に関する情報発信、

医療従事者の紹介事業、医療関係職員の研修、

セミナー並びに各種イベント企画、立案

代表者 ：代表取締役社長 坪井 隆幸