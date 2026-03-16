XGIMI、グローバル販売台数No.1「Elfinシリーズ」から新製品が登場

XGIMI株式会社

グローバルホームプロジェクター市場で2年連続出荷量シェア世界第1位※1のスマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、発売以来、世界300万世帯以上で使用されている、XGIMIブランド内でグローバル販売台数No.1※2の人気シリーズ「Elfinシリーズ」から新製品を順次発売します。

LED光源を採用したエントリーモデル「Elfin Flip Plus」、3色レーザー光源を搭載した上位モデル「Elfin Flip Laser」、そしてシリーズ最上位モデルとなる4K対応モデル「Elfin Flip 4K」の3機種を展開します。

「Elfin Flip Plus」は2026年3月17日（火）より一般販売を開始し、「Elfin Flip Laser」、「Elfin Flip 4K」は2026年4月中旬よりアタラシイものや体験の応援購入サービス『Makuake』にて先行販売を開始予定です。

Elfinシリーズは、コンパクトな薄型設計と高画質を両立するXGIMIの人気シリーズとして進化を重ねてきました。

今回、LED光源モデルからレーザー光源モデル、さらに4K対応モデルまでの3ラインナップを展開することで、価格帯・画質・用途に応じた選択肢を拡充し、より幅広いユーザーのニーズに応えます。

※1 《RUNTO_2024グローバルプロジェクター市場分析報告》

※2 当社調べ（XGIMIグローバル市場におけるプロジェクターシリーズ別販売台数、2015年～2024年累計）

新製品3モデル比較表

※3 1080p / 120Hz、Game Modeオン、VRRオン、AKオフ時。XGIMI実験室測定。

シリーズ最上位モデル「Elfin Flip 4K」 ※4月中旬より『Makuake』先行販売

150°回転可能なジンバル一体型構造により、壁や天井への投影など自由な設置を実現。薄型設計で本棚にもすっきり収まり、日常空間に自然に溶け込みます。

最新世代の日亜化学工業製3色レーザー（QuaLas(R) RGBシリーズ）と0.98-1.3:1の光学ズームを搭載し、4K解像度で1500 ISOルーメンの高輝度と高い設置自由度を両立。さらに1ms※3の低遅延、ALLM・VRR対応のゲーミング性能やHarman Kardon製スピーカーを備え画質、音響、操作性を兼ね備えた、シリーズ最上位モデルです。OSはGoogle TVを搭載しています。

＜主な特長＞

- 薄型設計と高い設置自由度

150°回転可能なジンバル一体型構造により、壁や天井への投影など、ライフスタイルに合わせた自由な設置を実現します。薄型設計のため、本棚などの限られたスペースにもすっきり収納可能。日常空間に自然に溶け込みます。

- 1500 ISOルーメンの明るさ

昼間の明るさの中でも鮮明な映像を投影します。

- 光学ズーム搭載

0.98-1.3:1の光学ズームに対応し、画質を損なうことなく投影サイズを調整できます。コンパクトな空間でも、より短い投写距離で大画面投影が可能。「Elfin Flip 4K」は約2.17mの距離で100インチの投影を実現します（一般的な長焦点レンズでは約2.8mが必要）。

限られた空間でも画質を犠牲にすることなく、大画面体験を楽しめます。

- 日亜化学工業 最新世代NUMB42 3色レーザー（QuaLas(R) RGBシリーズ）採用

日亜化学工業の最新世代3色レーザーを搭載。光源レベルから高画質の基盤を確立し、高輝度・高色再現性・高安定性を実現しています

- 低遅延・ゲーミング対応性能

ゲーム用途にも対応。

1ms※3の低遅延に加えて、ALLMおよびVRRに対応。低遅延かつティアリングのない滑らかな映像表示を実現し、大画面での没入感あふれるゲーム体験を提供します。

- Harman Kardon製スピーカー

薄型・軽量の筐体でありながら、Harman Kardon製スピーカーを搭載。十分な音量で部屋全体をカバーし、Dolby AudioおよびDolby Digital Plusのデコードに対応。音の奥行きや立体感を表現し、外部スピーカーを接続しなくても、日常の映画鑑賞を高品質に楽しめます。

- より進化したスマート体験

自動台形補正やオートフォーカス、自動障害物回避機能、

スクリーン自動アジャスト機能、壁色適応機能、アイ・プロテクション機能などの機能を搭載。

上位モデル「Elfin Flip Laser」 ※4月中旬より『Makuake』先行販売

150°回転可能なジンバル一体型の薄型設計により、壁や天井への投影など自由な設置を実現。限られたスペースにもすっきり収まり、日常空間に自然に溶け込みます。

日亜化学工業製の最新世代NUMB42 3色レーザー（QuaLas(R) RGBシリーズ）を採用し、1500 ISOルーメンの高輝度と豊かな色再現性を実現。フルHD解像度ながら、レーザー光源ならではの鮮やかな映像体験を楽しめます。OSはGoogle TVを搭載しています。

エントリーモデル「Elfin Flip Plus」 ※3月17日より一般販売開始

150°回転可能なジンバル一体型の薄型設計により、壁や天井への投影など自由な設置が可能。

LED光源を採用し、500 ISOルーメンの明るさとフルHD解像度に対応。OSはGoogle TVを搭載し、手軽に快適な映像体験を楽しめるシリーズのベーシックモデルです。

■製品発売情報

- 製品名： Elfin Flip 4K- 価格：未定- 「Makuake」先行販売開始日：2026年4月中旬- ティザーページリンク：https://www.elfinflip4k.jp- 製品名： Elfin Flip Laser- 価格：未定- 「Makuake」先行販売開始日：2026年4月中旬- 製品名： Elfin Flip Plus- 価格：69,800円- 発売日：2026年3月17日（火）- 販売場所：公式WEBサイト、家電量販店などで販売予定です。※Amazon、楽天市場での販売は3月末以降順次の展開を予定しています。- 公式サイトリンク：https://jp.xgimi.com/pages/elfin-flip-plus※公式サイトは3月17日（火）10時以降に公開予定です。■スペック一覧【XGIMIについて】

XGIMI（エクスジミー）は2013年に設立された、アメリカ、ヨーロッパ、日本を含む100カ国以上の世界各地で選ばれている次世代のプロジェクターブランドで、美しい映像と圧倒的な使いやすさが特徴です。設立から翌年の2014年には第1世代のスマートプロジェクターを発売し、革新的な製品コンセプトと優れたユーザーエクスペリエンスにより、プロジェクター業界に旋風を巻き起こしました。それ以降、世界的に有名なHarman Kardon、Google、Texas Instrumentsといった企業とパートナーシップを組みながら、様々なモデルのスマートプロジェクターの製造を続けています。グローバルホームプロジェクター市場で出荷量シェア世界第1位、全世界出荷台数700万台を突破、8,000以上の店舗を展開し、業界をリードする先駆者として、XGIMIは革新的な技術と洗練されたデザインを通じて、あらゆる人が楽しめる最高のホームプロジェクターとポータブルプロジェクターを開発するよう常に努力しています。

XGIMI公式サイト：https://jp.xgimi.com/