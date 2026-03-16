「楽天リーベイツ（Rebates）」、提携1,000ストア突破を記念し、ポイント還元率が最大+10%になるキャンペーンを開催

楽天グループ株式会社

URL： https://www.rebates.jp/event/1000store-campaign

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するオンライン・ポイントバックサイト「楽天リーベイツ（Rebates）」は、提携ストア数が1,000ストアを突破したことを記念し、買いまわりによる「楽天ポイント」還元率が、通常の最大+10%となる「提携1,000ストア突破記念キャンペーン」を、2026年3月19日（木）から3月31日（火）まで開催します（注）。

本キャンペーン期間中、ユーザーはエントリーのうえ「楽天リーベイツ（Rebates）」を経由して提携ストアでお買い物すると、各ストアが提示する通常の還元率に加え、キャンペーン特典ポイントとして、2ストアでの購入で購入金額の+5%、3ストア以上での購入で購入金額の+10%の「楽天ポイント」を獲得できます。「楽天リーベイツ（Rebates）」が提携しているファッション、コスメから食品、旅行予約まで幅広いジャンルのオンラインストアが対象となり、ユーザーはお得にお買い物を楽しむことができます。「楽天リーベイツ（Rebates）」が実施する買いまわりキャンペーンにおいて、3ストア以上での購入で還元率が最大+10％となるのは初の試みです。

「楽天リーベイツ（Rebates）」は、楽天IDでログイン後、各提携ストアに遷移して商品を購入すると、購入金額に応じて各ストアが提示する還元率の「楽天ポイント」がユーザーに還元されるオンライン・ポイントバックサイトとして、2016年にサービスの提供を開始しました。ファッションやコスメ、食品、日用品雑貨、家電、旅行予約など多岐にわたるジャンルのオンラインストアと提携し、ユーザーにお得なショッピング体験を提供しています。

「楽天リーベイツ（Rebates）」は、今後も様々な企画を通じて、ユーザーに満足度の高いサービスの提供を目指してまいります。

（注）通常ポイントと特典ポイントを合わせ、購入金額の最大20%のポイントを進呈します。特典ポイントは期間限定ポイントで、獲得上限は2,000ポイントです。

■「提携1,000ストア突破記念キャンペーン」概要

URL： https://www.rebates.jp/event/1000store-campaign

期間： 2026年3月19日（木）10:00～3月31日（火）23:59

※3月16日（月）10:00エントリー開始

概要： 期間中にエントリーのうえ、「楽天リーベイツ（Rebates）」を経由して提携ストアでお買い物すると、各ストアが提示する通常の還元率に加え、2ストアでの購入で購入金額の+5%、3ストア以上での購入で+10%の「楽天ポイント」をキャンペーン特典ポイントとして進呈

対象ストア： 「Apple公式サイト」「adidas 公式オンラインショップ」「ビックカメラ.com」「Qoo10」など「楽天リーベイツ（Rebates）」提携の多数ストア

※キャンペーンへのエントリーが必要です。

※通常ポイントと特典ポイントを合わせ、購入金額の最大20%のポイントを進呈します。特典ポイントは期間限定ポイントで、獲得上限は2,000ポイントです。

※一部対象外ストアあり

以 上