【S.LEAGUE】ホンダエンタープライズ株式会社 OFFICIAL SUPPLIER 契約締結のお知らせ

一般社団法人日本プロサーフィン連盟（左から、ホンダエンタープライズ株式会社 代表取締役 本田通靖 氏 ／ S.LEAGUE チェアマン 大野修聖）

一般社団法人 日本プロサーフィン連盟（東京都港区）は、ホンダエンタープライズ株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：本田 通靖）と、連盟が主催・運営するプロサーフィンリーグ「S.LEAGUE」におけるOFFICIAL SUPPLIER契約を締結いたしました。

本契約に基づき、2026-27シーズンよりS.LEAGUE公式薬物検査プログラムの運用を開始いたします。

本プログラムは、リーグとして統一した検査方針のもと、年間を通じてホンダエンタープライズ株式会社が提供する薬物検査キットおよび導入支援実績を活用して、検査および記録管理の体制を整備するものです。

本契約により、最新の薬物検査体制をリーグの公式制度として明確に位置付け、競技結果のみならずその過程に対する信頼を制度として支える仕組みを構築することで、S.LEAGUE全体の運営基盤の強化を図ってまいります。

■ 主な取り組み

・S.LEAGUE公式薬物検査プログラムの策定および実施

・大会期間中における検査体制の構築および運用支援

・年間を通じた選手向け予防啓発プログラムの実施

■ ホンダエンタープライズ株式会社 代表取締役 本田 通靖 コメント

このたび、S.LEAGUEのOFFICIAL SUPPLIERとして参画させていただくことを大変光栄に思います。当社が掲げる「Supporting Clean Athletes & Clean Competition」という考え方は、選手一人ひとりの努力と挑戦が正当に評価される環境を支えることを意味しています。検査体制は、抑止のための仕組みであると同時に、クリーンに競技へ向き合う選手を守るための仕組みでもあります。

S.LEAGUEの特性に即した現実的かつ継続可能な体制づくりを通じて、その理念を具体的な形として社会に示していきたいと考えています。

■ S.LEAGUE チェアマン 大野 修聖 コメント

S.LEAGUEではこれまで、競技レベルの向上とツアー運営の高度化を進めてまいりました。その中で、リーグとしての健全性や透明性を制度として明確にしていくことは、今後の発展に欠かせない要素であると考えています。今回、ホンダエンタープライズ株式会社にご参画いただくことで、選手が胸を張って戦える環境を整え、ファンの皆さまからの信頼に応え続けられるリーグを築いてまいります。

■ ホンダエンタープライズ株式会社 会社概要

本社：東京都渋谷区

設立：2021年

代表取締役：本田 通靖

事業内容：薬物検査キットの取り扱い、防犯・検査関連商品の販売ほか

URL：https://www.hondaent.com/

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