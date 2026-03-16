【Repezen Foxx】の元メンバー「ふぉい」日本全国のコンビニエンスストアにおけるマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてランダムブロマイドが販売開始！

NOEZ FOXX株式会社

NOEZ FOXX株式会社（東京都渋谷区 代表取締役 松本絃歩）は、株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山崎 健司）が展開する「インクルーズプリント」にて、3月13日（金）より、ローソンにて先行販売していた「ふぉい」のランダムブロマイドについて、先行販売したローソンに続き、ローソンを含む全国約60,000店舗のコンビニエンスストアへと販売拡大しましたことをお知らせします。

■インクルーズプリント「ふぉい」ランダムブロマイド

最新プロフィール写真や、初公開のカットを贅沢に使用した全6種、ランダム式での販売しています。

販売方法：ランダム式(全6種)

販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円

※全て消費税を含む

【詳細はこちら】

https://entame.e-printservice.net/content_detail/foy

■NOEZ FOXXについて

NOEZ FOXXには、目の肥えたeスポーツ・ゲームファンから高い支持を得る若手実力派プレイヤーが多数在籍しています。

人気タイトル『Apex Legends』では国内予選を制し、ドイツで開催された世界大会にも出場。

スター選手が集う粗削りなチームだからこそ、「No.1を狙う数々のドラマ」がファンの心を惹きつけ、

その熱いストーリーを支えるパートナーとの絆が、NOEZ FOXX独自のカルチャーを築いています。

■会社概要

会社名：株式会社インクルーズ

代表取締役：山崎 健司

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-15-10 北参道ヒルズ 1F

事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業

ホームページ：http://www.increws.co.jp/

■会社概要

会社名 : NOEZ FOXX株式会社

代表取締役社長：松本 絃歩

代表取締役：宅見 光燿

所在地 : 東京都 渋谷区千駄ヶ谷3丁目27-4 小林ビル 3階

設立日 : 2024年9月18日

ホームページ ：https://noezfoxx.com

公式 X ：https://x.com/noezfoxx_jp

公式 YouTube :https://www.youtube.com/@NOEZFOXX