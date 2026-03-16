卓球のバタフライ　ミニラケット作製体験イベントの実施施設・団体を募集

株式会社タマス

「バタフライ」ブランドを展開する株式会社タマスは、ラケット製造工程において発生する余材を活用した「ミニラケット作製体験イベント」を実施してくださる施設・団体を募集します。

当社は、木材に触れ、絵を描き、組み立てる「ミニラケット作製体験イベント」を、世界卓球や国内の大会会場、イベント会場などで実施してきました。体験を通じて、ものづくりの楽しさはもちろん、環境への取り組みや卓球の魅力を感じられるイベントとして、ご好評いただいています。

このたび、本イベントを初めて応募型企画とし、イベントを実施してくださる施設・団体を募集します。卓球経験の有無や年齢、施設の分野は問わず、学校行事やサークル活動、地域イベントなど、目的や参加者に合わせた内容の調整も可能です。

詳細はバタフライホームページ(https://www.butterfly.co.jp/news/detail/20260316.html)をご確認ください。

株式会社タマスについて

東京都杉並区の本社ビル

1950年に卓球の全日本チャンピオン田舛彦介が「もっと良い卓球用具を作りたい、自らの手で理想の用具を作りたい」との思いから創業した卓球用品の総合メーカーです。

近年では、卓球用品の製造・販売にとどまらず、Open the Worldを合言葉に「卓球を通じて世界をもっと幸せにする」ため、卓球の普及活動にも力を注ぎ、2025年4月より卓球日本男女代表のオフィシャルサプライヤーを務めています。

ブランド名のバタフライ(https://www.butterfly.co.jp/)には「選手を花にたとえるならば、私たちはその花に仕える蝶でありたい」という思いがこめられ、メイド・イン・ジャパンを体現する品質の高さで198の国や地域に普及し、世界卓球出場選手の半数以上に使用されています。