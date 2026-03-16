ストリートブランド「Philip Lumbang(R)」、世界的ブレイクダンスチーム「Jinjo Crew」と連携！2026年3月より韓国市場への出荷を開始。

ハワード株式会社

ハワード株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：早川 豪彦）が展開するストリートアパレルブランド「Philip Lumbang(R)（フィリップ・ランバン）」は、世界的ブレイクダンスチーム「Jinjo Crew（ジンジョ・クルー）」とのプロモーション連携を実施しました。これに伴い、2026年3月より韓国市場への出荷を開始し、ブランドのグローバル展開をさらに加速させます。

■Jinjo Crewとのプロモーション連携について

「Philip Lumbang」は、ストリートカルチャーをルーツとするアパレルブランドとして、世界5大大会を制覇した韓国のトップブレイクダンスチーム「Jinjo Crew」と、2026年2月にアンバサダー契約を締結しました。

ブランドが掲げるストリートカルチャーへのリスペクトと、世界を舞台に挑戦し続けるJinjo Crewの姿勢が共鳴し、今回の取り組みが実現しました。

本プロジェクトでは、Jinjo CrewのメンバーがPhilip Lumbangのアイテムを着用したパフォーマンス動画を制作。日本と韓国に向けてSNSを中心に公開し、ストリートカルチャーを軸としたブランドの世界観を発信しています。

■第一弾動画：リーダー「Vero」によるパフォーマンスを公開

プロジェクトの第一弾として、Jinjo Crewのリーダーであり世界的に高い評価を受けるBboy Veroによるパフォーマンス動画を公開しました。

動画では、Philip Lumbangの最新アイテムを着用したダンスパフォーマンスが披露され、ブランドの持つストリート感とダンスカルチャーの魅力を融合したビジュアルとなっています。

第二弾は、Jinjo CrewメンバーのSkimによる高精細なパフォーマンス動画を公開しました。

今後は、他メンバーによる動画もシリーズとして順次公開していく予定です。

【公開動画】

https://www.instagram.com/reel/DVdNks5lGWP/ Vero:https://www.instagram.com/jinjovero

https://www.instagram.com/reels/DVvQOq2lPlA/ Skim:https://www.instagram.com/jinjoskim

■2026年3月より韓国市場への出荷を開始

今回の取り組みにあわせ、Philip Lumbangは2026年3月より韓国市場への出荷を開始いたします。

韓国はストリートカルチャーやダンスシーンが世界的にも注目されるマーケットであり、今回のプロモーションを通じて現地での認知拡大とファン層の拡大を目指します。

今後は韓国内のセレクトショップやストリート系専門店、オンラインストアなどを通じて展開を進めていく予定です。

■Jinjo Crew（ジンジョ・クルー）について

Jinjo Crewは韓国・富川（プチョン）市を拠点とする世界トップレベルのブレイクダンスチーム。

「R-16」「Battle of the Year」「Red Bull BC One」など、世界的なブレイクダンス大会を制覇し、世界5大大会すべてで優勝する“グランドスラム”を達成した唯一のチームとして知られています。

パワームーブの高い技術力に加え、緻密なルーティンや演出を取り入れたエンターテインメント性の高いパフォーマンスが特徴で、世界中のダンスシーンで高い評価を受けています。

また、日本テレビ系のダンス大会「THE DANCE DAY」にも出場し優勝するなど、日本国内でも多くのファンを持つチームです。

主なメンバー

Skim / Wing / Vero / Octopus / Water1 / Ogong / Zooty Zoot / Dsleep / Hiro10 / Siri

【JINJO CREW】

Official site：https://www.thejinjo.com/

Official Instagram：https://www.instagram.com/jinjo_official

■Philip Lumbang(R)（フィリップ・ランバン）について

Philip Lumbangは、ロサンゼルスを拠点とするストリート系グラフィックアーティスト。

イラストレーション、デザイン、壁画、ファインアートなど幅広い分野で活動し、

ユーモアと社会的メッセージを融合させた独自の世界観で知られています。

彼の名を冠したブランド 『Philip Lumbang(R)』 は、スケート、音楽、グラフィティアート、ダンスなど、ストリートカルチャーのエネルギーを融合したコレクションを展開。

ウェアからアクセサリー、ライフスタイルアイテムまで、

都市に生きる人々の自由な感性を表現するブランドとして注目を集めています。



【Philip Lumbang (R)】

Brand profile：https://www.haward.co.jp/philip.html

Official Instagram：https://www.instagram.com/philip_lumbang

■会社概要

商号 ： ハワード株式会社

代表者 ： 代表取締役 早川 豪彦

所在地 ： 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-14-7 ワイズ神南ビル3F

設立 ： 1990年6月

事業内容 ： ⾐料品、服飾品の製造ならびに販売それに付帯する一切の業務

資本金 ： 3億5千万円

URL ： https://www.haward.co.jp/index.php