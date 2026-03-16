ねこのタミ、開業3年で累計57件の相談実績をもとに動物病院開業・経営支援サイトを公開― 全国から寄せられたリアルな開業データを体系化 ―

株式会社ねこのタミ

動物病院の開業・経営支援を行う 株式会社ねこのタミ（2023年1月開業、本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：辻 建三）は、獣医師向け専門サイト「動物病院開業・経営支援ポータル（https://www.veterinaryclinic-kaigyo.com/）」を公開しました。

■ 57件の相談データから見えた開業の実態

同社は開業以来、2026年2月時点で 累計57件の動物病院開業・経営に関する相談を受けています。その57件の相談を分析すると、現在の獣医師による独立開業の傾向が明確に見えてきました。

自己資金「300万円以上」が多数

想定投資額の中央値は約500万円

勤続6年以上の獣医師が中心

想定1日診療件数は20件前後

北海道から九州まで全国から相談

1次診療が中心だが、1.5次・専門・訪問診療・ホテル併設など多様化

特に特徴的だったのは、「十分な臨床経験を積んだうえで、堅実な規模から開業を目指すケース」が多い点です。

一方で、地域選定、物件取得、融資条件、採用計画などについては、情報不足や判断基準の不明確さに悩む声が数多く寄せられました。



■ 相談内容を“体系化”するためのサイト立ち上げ

57件の相談を通じて共通していた課題は、

「開業の全体像が見えない」

「何から手をつければよいかわからない」

「規模感や投資額の目安が知りたい」

という声でした。

そこでねこのタミは、実際の相談データと支援経験をもとに、開業までの流れや判断基準を整理し、誰でも学べる形で公開することを決定しました。

新たに公開した「動物病院開業・経営支援ポータル」では、

開業準備のステップ解説

資金計画の立て方

物件・立地選定のポイント

診療圏と診療件数の考え方

採用・運営体制構築

経営改善施策

などを体系的に整理しています。

単なる情報提供ではなく、57件のリアルな相談傾向を反映した“実務基準”を提示することが本サイトの特徴です。

【独立支援先動物病院の募集】

ねこのタミでは、今後さらに増加が見込まれる開業希望獣医師の支援体制を強化するため、独立支援先となる動物病院の募集を開始しています。

具体的には、

・将来的な事業承継を検討している動物病院

・分院展開や共同経営モデルを検討している医院

・若手獣医師の独立支援に関心のある経営者

などとの連携を進め、持続可能な独立モデルの構築を目指します。

【パートナー企業の募集】

また、本ポータルでは、動物病院の開業・経営を支援するパートナー企業の募集も行っています。

対象分野（一例）：

・金融機関・資金調達支援

・医療機器・内装・設備メーカー

・IT・電子カルテ・予約システム

・人材採用・教育研修サービス

・マーケティング・ブランディング支援

広告掲載やコンテンツ連携を通じて、開業を目指す獣医師へ価値ある情報提供を行います。

■ 今後の展望

57件の相談実績をもとに構築された本ポータルは、今後も実データを蓄積しながら進化を続けていきます。

ねこのタミは、獣医師の独立を“点”ではなく“仕組み”として支える存在を目指し、情報発信・支援体制・パートナー連携を強化してまいります。

株式会社ねこのタミ

動物病院を含む医療関係のコンサルティングを経て、自らも動物病院を開業。これから開業する動物病院が自身の思った動物病院の開業をするための構築及び開業後の繁盛のために開業で得たノウハウと自身の動物病院でのノウハウを提供。

会社HP：https://nekono-tami.com/