当社社員の論文が学術論文誌「Information Geometry」に採択

コインチェック株式会社

アプリダウンロード数7年連続国内No.1（※1）の暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、当社）は、当社社員 浅井謙輔（開発・AI本部トレジャリー部リクイディティオプティマイゼーショングループ・グループリーダー）が第一著者として執筆した論文が、学術論文誌「Information Geometry」に採択されたことをお知らせいたします。

論文タイトル：EM algorithms for optimization problems with polynomial objectives

（邦訳：多項式目的関数をもつ最適化問題に対するEMアルゴリズム）

著者：浅井謙輔（コインチェック株式会社）、後藤順哉（中央大学）

本論文は「Information Geometry」誌の出版元であるSpringer社のウェブサイトにて要旨および全文が公開されております。

浅井は中央大学理工学部共同研究員として「数理最適化」領域を研究しており、その研究成果を本論文にまとめました（※2）。

金融の世界では、「限られた条件の中から最も良い答えを見つけ出す」ことが常に求められます。例えば、複数の資産をどのような比率で組み合わせればリスクとリターンのバランスが最適になるか、大口の取引をどのようなタイミングと数量で執行すればマーケットインパクトを最小化できるかといった問いはすべて「最適化問題」です。

本論文は、統計学の分野で広く使われてきた「EMアルゴリズム」という手法を、統計とは無関係な一般的な最適化問題に拡張した研究です。EMアルゴリズムは、機械学習やAIの基盤技術としても活用されており、本論文ではこの手法の適用範囲を大きく拡張しました。さらに、この手法がAI分野で注目される「自然勾配降下法」と呼ばれる手法に帰着することも示しています。

当社における数理最適化人材の役割

浅井が所属する「リクイディティオプティマイゼーショングループ」は、暗号資産の取引における流動性の最適化を担う専門チームです。

暗号資産市場は伝統的な金融市場と比較して流動性の変動が大きく、大口取引においては執行価格への影響（マーケットインパクト）が課題となります。当社は法人・機関投資家のお客様に「Coincheck Prime」を通じた大口OTC取引を提供しており、数理的な手法に基づく流動性の分析・最適化は、取引の執行品質を支える重要な要素と捉えています。

本論文の研究内容は当社の業務に直接適用されたものではありませんが（※2）、数理最適化や情報幾何学といった高度な数学的知見を持つ人材が当社に在籍し、暗号資産取引のインフラ構築に携わっていることは、当社のサービス品質を支える基盤の一つです。

当社は今後も、学術的な専門性を持つ人材の活躍を通じて、事業法人・機関投資家のお客様にも信頼いただけるサービスの提供を目指してまいります。

「Coincheck Prime」について

「Coincheck Prime」は、1,000万円相当以上の預入れ残高を保有または同額以上の暗号資産取引を希望する事業法人および機関投資家のお客様に対し、暗号資産の取引・管理を専門の担当者がサポートするサービスです。

- アセットロック：法人の暗号資産保有における期末時価評価課税の適用除外サービス

- 大口OTC取引： 優遇レートによる大口取引の提供

- カストディ： セキュリティが堅牢なコールドウォレットによる保管サービス

学術論文誌「Information Geometry」について

「Information Geometry」 は、情報幾何学の第一人者である甘利俊一氏（東京大学名誉教授）が名誉編集者を務める2018年創刊の情報幾何学専門誌です。学術論文誌の評価指標であるJournal Impact Factorにおいて「Mathematics (SCIE/ESCI)」カテゴリの上位25%（JIF Quartile「Q1」）に位置しており、高い評価を受けています。

情報幾何学とは、確率分布の集合を幾何学的な空間（多様体）として捉え、その構造を分析する数学の一分野です。統計学、機械学習、物理学、最適化理論など幅広い領域と接点を持ち、数学者、AI研究者、統計学者、物理学者が「幾何学」という共通言語で対話するプラットフォームとなっています。

「Information Geometry」ウェブサイト：https://link.springer.com/journal/41884

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アプリダウンロード数7年連続国内No.1（※1）の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime」、事業法人向けにクリプト関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

※1 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

※2 当社は本研究および本論文に直接関与しておらず、本研究の結果および結論についていかなる責任も負いません。

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/