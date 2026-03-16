雑談を生む空間と会話の着火剤となる「薪コミ」施策で出社回帰（RTO）を加速 【焚き火を囲んで入社式！】カヤック、スノーピークBSと共同で「キャンピングオフィス」を4月1日（水）導入

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔、以下「カヤック」）は、株式会社スノーピークビジネスソリューションズ（以下「スノーピークBS」）と共同で、自社オフィス内にキャンプ用品を取り入れた「キャンピングオフィス」を2026年4月1日（水）より導入します。

本取り組みは、キャンプギアを活用した非日常的な空間を通じて、社員同士の雑談や本音の対話を誘発し、「出社回帰（RTO）」を加速させることを目的としています。導入初日となる4月1日（水）には、焚き火を囲むスタイルの入社式を実施。さらに、会話のきっかけをつくり周囲を巻き込んでいく独自コンテンツ「薪コミ」を推進します。リアルな場だからこそ生まれる繋がりを再定義し、新しい組織開発の「実験」として価値検証を行ってまいります。

企画背景：リモートネイティブ世代が求める「対面」へのニーズと出社価値の再設計

世界的に「出社回帰（RTO）」が加速する中、多くの企業がオンラインでは代替できない「リアルな場の価値」を模索しています。特に、2026年4月入社の新入社員は、大学生活の大半をオンラインで過ごした「リモートネイティブ世代」です。マイナビの「大学生キャリア意向調査」（※）によると、彼らはリモートの効率性を理解しつつも、対面でのコミュニケーションに強い価値を感じていることが伺えます。

▪️リモートネイティブ世代（2026年4月入社の新卒）のインサイト

・対面への高い欲求： 同調査では、約86％が「職場での雑談や相談は対面を望む」と回答。

・フルリモートへの不安： 約9割がオンライン授業を経験している一方、フルリモート勤務を希望する学生はわずか4.8％に留まっています。

※出典：マイナビ「2026年卒 大学生キャリア意向調査9月＜学生のテレワーク意向＞」

https://career-research.mynavi.jp/reserch/20251027_103557/

こうした学生たちの対面ニーズは、カヤックがこれまで推進してきたオフィス改革とも合致しています。カヤックではコロナ禍においても、「NO密（ノーミツ）オフィス」（職住近接を活かした３密を回避するオフィス）への改装など、社員が安心して集まれる環境づくりを継続してきました。その結果、一時10％まで低下した出社率は現在、約60％まで着実に向上しています。

カヤックがリアルな場にこだわるのは、「何をするかより誰とするか」を大切にする当社において、対面での雑談やブレストから生まれる偶発的なアイデアこそが、面白いコンテンツを生む源泉になると信じているからです。

今回の「キャンピングオフィス」導入は、「自然と雑談が生まれ、本音で語り合える場」をオフィス内に構築することで、社員が自発的に出社したくなる動機を創出し、質の高いRTOを実現することを目的としています。

そこで、以前より屋外で実施していた「焚き火会議室」の知見を活かし、スノーピークBSのオフィス空間デザインソリューションを導入。キャンプギアが持つ「緊張を和らげ、率直な意見交換を生む力」をオフィス内部に取り込むとともに、人を巻き込み対話を促す「薪コミ」などのソフト施策を組み合わせることで、心理的安全性の高いコミュニケーション環境の構築を目指します。

具体的な取り組み：キャンピングオフィスを活用した対話創出の施策

▲カヤックの「焚き火会議室」■施策１. 会話の着火剤「薪コミ」の推進

カヤック開発棟のフリースペースを、スノーピークのローチェアや可変性の高いテーブルを配した「キャンピングオフィス」へとリニューアル。焚火台を囲むレイアウトにより、心理的ハードルを下げ、本音の対話が生まれる環境を整備しました。

この空間を活用し、ソフト面の仕掛けとして「薪コミ」を推進します。「薪コミ」には、「薪（まき）を使ってコミュニケーションを円滑にする」という意味に加え、「会話のきっかけを作り、人を巻き（まき）込んでいく」という2つの意味が込められています。焚き火の薪にブレストのお題を書いたり、誰でも安全に行える薪割り体験を取り入れたりすることで、対面ならではの共同作業や、思わず話したくなる仕掛けをオフィス内に実装。空間とコンテンツの両面から、自由な発想を促す「ブレスト」に最適な環境をデザインしました。

■施策２. 焚き火を囲み関係性を築く「キャンピング・入社式」の実施▲新入社員代表挨拶として「退職届」を読み上げる、カヤック恒例の入社式

2026年4月1日の入社式は、このキャンピングオフィスにて実施します。 形式的な式典ではなく、焚火の非日常感の中で新入社員と既存社員、社長が語り合う「体験」を通じ、スムーズなチームビルディングを支援します。

スノーピークBSが提供する「キャンピングオフィス」とは

Office Culture Design by CAMPING OFFICEとは、自然・キャンプの力を活用しチーム内のコミュニケーション文化を醸成する、オフィス空間デザインソリューションです。

焚火台を囲んで打ち合わせをしたり、コーヒーを淹れながら相談をしたり…まるでキャンプをしているかのように、シーンごとに最適な“場”を自分たちでデザインできる、開放感と遊び心いっぱいのオフィス。

可変性や機能性に優れたスノーピークのキャンプ製品、自然の音響や香り、植栽などを組み合わせた自由自在なオフィス空間は、肩の力がふっと抜け、同僚との距離がほんの少し近づくような、やわらかな空気をつくり出します。

そして私たちは、空間を設えるだけで終わりません。 焚火のそばで語り合うような対話の時間や、共に手を動かす体験を通して、社員同士の“良い関係性”が育まれるプロセスまで丁寧にデザインします。働く場所が、仲間と心を通わす場所になる。そんな温かみのあるコミュニケーション文化を創造します。

【他社事例】

〇トヨタ自動車さま

事例記事

https://snowpeak-bs.co.jp/case/officedesign-toyota_sharyohinshitsu

https://snowpeak-bs.co.jp/case/officedesign-toyota

（執務エリア）（工場エリア）

〇ひまわり農業協同組合さま

事例記事 https://snowpeak-bs.co.jp/case/officedesign-ja-himawari

株式会社スノーピークビジネスソリューションズ 会社概要

アウトドア総合メーカーである株式会社スノーピークの子会社として、2016年7月に設立。「自然の壮大なエネルギーと、テクノロジーの無限の可能性を健全に融合して、人間らしく働く人を増やすことで真に豊かな世界を創る」をミッションに掲げ、自然環境の中でチームの絆を深めるアウトドア研修事業や、日常のワークスタイルに自然の要素を取り入れるオフィス事業を展開。ビジネスにこそ求められている「人と人とのつながり」をキャンピングオフィスという形態を通じて企業に提供している。コーポレートメッセージは「自然と、仕事が、うまくいく。」。

面白法人カヤック 会社概要

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。