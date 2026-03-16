新作アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』、リリース記念！明日3月17日（火）より人気ストリーマーやコスプレイヤー、出演声優による豪華タイアップ配信が順次スタート！

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、新作アニメーションオープンワールド『七つの大罪：Origin』（開発：Netmarble F&C Inc.）において、明日3月17日（火）より、人気ストリーマーやコスプレイヤー、および本作出演の声優によるタイアップ配信を実施することをお知らせいたします。

『七つの大罪：Origin』は、3月24日（火）に全プラットフォームでの本格サービスを開始いたします。また明日3月17日（火）午前2時よりPlayStation5(R)版およびSteam(R)版の配信が開始となり、いち早くプレイが可能です。

◆人気ストリーマーやコスプレイヤー、出演声優たちによる『七つの大罪：Origin』豪華ライブ配信を実施！

『七つの大罪：Origin』のリリースを記念し、人気ストリーマーのボドカさん、Clutch_Fiさん、けんきさん、本作品「ハウザー」役の木村良平さん、人気コスプレイヤーのえなこさん等によるタイアップ配信を、明日3月17日（火）より順次実施いたします。

配信は、それぞれのYouTubeやTwitchチャンネルにて『七つの大罪：Origin』をいち早くプレイし、広大なブリタニアの大地を自由に駆け巡る様子や、本作ならではの爽快なアクション、オリジナルストーリーの魅力を、各チャンネル独自の視点でお届けいたします。

3月24日（火）に控えた正式リリースに向けて『七つの大罪：Origin』の魅力を体感できる盛りだくさんの配信となっているので、ぜひご視聴ください。

●配信情報（敬称略）

・3月17日（火）16:00～ ボドカ

・3月17日（火）20:00～ 木村良平

・3月17日（火）20:00～ えなこ

・3月18日（水）20:00～ Clutch_Fi

・3月19日（木）18:00～ けんき

※配信はそれぞれのYouTubeやTwitchチャンネルで実施いたします。

●配信者情報（敬称略）

（左から：ボドカ、木村良平、えなこ、Clutch_Fi、けんき）

・ボドカ

https://www.twitch.tv/vodkavdk?lang=ja

・木村良平

https://www.youtube.com/channel/UCP-evNobN1MJ61xHb8tAhcg

・えなこ

https://www.youtube.com/@enako_channel

・Clutch_Fi

https://www.twitch.tv/clutch_fii?lang=ja

・けんき

https://www.twitch.tv/kenki521

『七つの大罪：Origin』では、3月24日（火）に控えた正式リリースに向けて、Google PlayおよびApp Storeで事前登録を実施していただくと、キャラクター「ティオレー」やガチャチケット、キャラ育成素材、回復料理などゲームプレイのスタートダッシュに役立つアイテムを正式リリース開始時に受け取ることができます。

また公式サイトにてEメールで事前登録をしていただくと、強力な武器「蒼空なる突風の双剣」、武器強化素材、ゴールドなどの貴重なインゲームアイテムを受け取ることが可能です。

『七つの大罪：Origin』事前登録ページ

・App Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E4%B8%83%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-origin/id6744205088

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.nanaori

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪：Origin』公式PlayStation(R) Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

・『七つの大罪：Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

公式サイトでは、キャラクター紹介やゲームの世界観、今後のロードマップなどの情報も確認できるほか、公式YouTubeやXでは、最新の限定映像やコンテンツを一早くご覧いただけます。

・『七つの大罪：Origin』公式サイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪：Origin』公式YouTube

https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp

・『七つの大罪：Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』について◆

『七つの大罪：Origin』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ～光と闇の交戦（ひかりとやみのグランドクロス）～』（略称：グラクロ）の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。本作品は、『七つの大罪：Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』のキャラクターたちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。オープンワールドで友達とパーティーを組んで冒険に出かけたり、ボス戦に挑戦するなど、様々なマルチプレイ要素が特徴です。

◆アニメーションオープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』とは◆

［ タイトル ］ 七つの大罪：Origin

［ ジャンル ］ アニメーションオープンワールドRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble F&C Inc.

［ 対応端末 ］PlayStation(R)5 ／Steam／ iOS ／ Android

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年3月24日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

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◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、シリーズ累計発行部数5,500万部を超える大ヒット作品です。

2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社／「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

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